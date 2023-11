Les 10 expériences incontournables sur l’Île de Ré

Nichée dans le département de la Charente-Maritime, cette île séduit les vacanciers avec son charme marin et une gamme d’activités en plein air. L’île de Ré est la quatrième plus grande île de France avec 85 km² de superficie. Elle se positionne après la Corse, Belle-Île-en-Mer et l’île d’Oléron. Des plages de sable fin aux marais salants, en passant par les dunes et les zones boisées. L’île offre une variété de paysages d’une beauté exceptionnelle sous tous les angles. Son patrimoine architectural préservé témoigne de son histoire séculaire. Malgré les nombreuses expériences et activités disponibles, nous avons minutieusement sélectionné les 10 incontournables à ne pas manquer lors de vos prochaines vacances.

1. Les Marais Salants

Les Marais Salants et la Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges offrent une immersion captivante dans l’histoire et la nature préservée de l’Île de Ré.

Remontez dans le temps au XIXe siècle, lorsque des milliers de sauniers, gardiens de la tradition salicole, façonnaient ces terres. L’héritage culturel des marais salants s’exprime à travers des techniques séculaires qui ont laissé une empreinte unique sur les paysages des villages près du Fier d’Ars, à l’ouest de l’île. Les marais salants sont facilement accessibles, offrant des sentiers bien entretenus.

2. La réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges

Gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la réserve est un écosystème riche abritant des milliers d’oiseaux migrateurs au printemps et à l’automne. Explorez les sentiers accessibles toute l’année pour observer la diversité de la vie sauvage dans son habitat naturel. De plus la réserve propose des activités éducatives pour les enfants, les plongeant dans le monde fascinant de la faune et de la flore.

3. Le phare des Baleines

Explorez le Phare des Baleines, un incontournable de l’Île de Ré offrant une vue à couper le souffle sur l’océan et l’île. Grimpez les marches du phare qui s’élève à 57 mètres pour une perspective unique. Pour une expérience aérienne sans effort, optez pour un tour en ULM au-dessus de Saint-Clément des Baleines. Ne manquez pas de visiter le musée du phare pour plonger dans l’histoire captivante de ces gardiens de la mer. Montez également au sommet de la Vieille Tour, ancien phare construit en 1669, puis promenez-vous dans le parc des Baleines pour une balade au son du chant des oiseaux, ajoutant une touche naturelle à votre visite en hauteur.

4. Fortifications de Saint-Martin

Ne manquez pas de découvrir les magnifiques fortifications de la citadelle de Saint-Martin. Ce site classé au patrimoine mondial de L’Unesco est un expérience incontournable de l’île de Ré. De plus, profitez pour visiter l’église, qui remonte au XIVe siècle et a été reconstruite à plusieurs reprises. Elle offre une perspective unique sur le passé. Gravissez les 117 marches pour être récompensé par une vue panoramique imprenable depuis le sommet.

De là, admirez le port de Saint-Martin-de-Ré, ses imposantes fortifications, ainsi que les pittoresques villages environnants.

5. Les ruines de l’Abbaye des Châteliers

Découvrez les vestiges imposants de l’abbaye des Châteliers, une invitation à plonger dans l’importance historique des lieux. Érigée au XIIe siècle en tant qu’abbaye cistercienne, elle a malheureusement subi les ravages des attaques anglaises et des guerres de religion. Il s’agit du plus ancien édifice religieux de l’île, porteur de récits fascinants. La Maison du Platin organise des visites guidées, offrant aux adultes et aux enfants de 6 à 12 ans l’opportunité de découvrir ce site chargé d’histoire, pour des tarifs respectifs de 6€ et 3€.

6. Le Fort La Prée

Dressé en 1625 sous l’égide de Louis XIII, le Fort La Prée occupe une place de choix en tant que doyen des fortifications de l’Île de Ré. Témoin authentique du Grand Siècle, le Fort La Prée, le plus ancien de l’île, s’ouvre aux visiteurs d’avril à septembre, ainsi qu’aux vacances de la Toussaint. Que ce soit en visite libre ou guidée, explorez cet ouvrage militaire chargé d’histoire, offrant une plongée immersive dans le passé tumultueux de l’Île de Ré.

7. Le musée Ernest-Cognacq

Lors de vos vacances sur l’île de Ré, plongez dans une expérience culturelle riche au musée Ernest-Cognacq. Niché au cœur de l’île, ce musée captivant offre une exploration immersive de son passé fascinant. En arpentant ses salles, vous découvrirez une collection diverse, allant d’artefacts historiques à des témoignages vivants de la vie insulaire. Fondé dans le but de préserver le patrimoine, le musée propose une fenêtre ouverte sur l’histoire et la culture locales. C’est une activité incontournable pour ceux qui cherchent à saisir pleinement l’essence de l’île de Ré.

8. La Presqu’île de Loix

Explorez les sentiers sauvages qui sillonnent le territoire isolé de Loix, niché entre la mer et les marais salants. Jusqu’au XIXe siècle, cette presqu’île était un monde à part, accessible uniquement par le pont du Feneau et un petit bac, évoquant une époque où son économie reposait principalement sur la saliculture. Loix a connu un déclin démographique significatif avec la crise salicole du XIXe siècle. Aujourd’hui, reliée au reste de l’île par une route serpentant à travers les marais et les cabanes d’ostréiculteurs, Loix préserve son caractère authentique. Son port abrite le dernier moulin à marée de l’île, témoignant du passé salin.

Au cœur de cette enclave préservée, l’église Sainte-Catherine se dresse sur la place principale. Reconnaissable à son clocher carré indépendant, elle a été érigée au XIXe siècle, remplaçant une église du XIIIe siècle. À la pointe du Grouin, une magnifique plage en anse et un fort célèbre, aujourd’hui privé, ajoutent à l’unicité de cet endroit préservé.

9. Le clocher d’Ars-en-Ré

Le clocher d’Ars-en-Ré, au cœur du village, est un emblème de l’île. Témoin du temps qui passe, il représente l’histoire et la culture locales. Avec une construction échelonnée au fil des siècles, le clocher offre une vue magnifique depuis son sommet. Cette visite constitue une expérience incontournable pour tous ceux qui veulent saisir le charme authentique de l’île de Ré.

10. Pont de l’Île de Ré

Le Pont de l’Île de Ré est une liaison imposante entre l’île et le continent qui s’élève à une hauteur de 42 mètres au-dessus de la mer. C’est le deuxième pont le plus long de France, après celui de Saint-Nazaire. Particulièrement recommandée en dehors de la saison touristique, la traversée du pont peut également se faire à pied ou à vélo. Sur une distance de seulement 3 kilomètres, cette promenade offre une expérience plaisante, avec une vue imprenable sur l’île et La Rochelle.

