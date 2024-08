Les meilleures plages des Pouilles à visiter cette année

Les Pouilles est une destination méconnue d’Italie qui se situe dans la région du Sud. Elle est célèbre pour ses plages magnifiques, ses eaux cristallines et son charme méditerranéen. Que vous aimiez les plages animées ou les criques isolées, chaque coin de cette région offre un charme unique. Ces trésors côtiers sont parmi les attractions incontournables. Elles invitent à vivre une véritable dolce vita sous le soleil méditerranéen. 🏖️

Les 4 meilleures plages de sable fin et eaux cristallines

Découvrez les meilleures plages de sable fin et d’eaux cristallines des Pouilles pour une expérience balnéaire inoubliable.

1. La plage de Pescoluse

Situées à l’extrême sud de la côte apulienne, les Maldives du Salento abritent la Spiaggia di Pescoluse. C‘est une destination parfaite pour une journée en famille au bord de l’eau. Accessible grâce à un grand parking, elle attire beaucoup de visiteurs en haute saison, donc il est conseillé d’arriver tôt. Cette plage est réputée pour ses nuances de turquoise, son vaste étendue de sable et ses eaux peu profondes, idéales pour les jeunes enfants. Elle mérite pleinement son surnom de « Maldive du Salento » avec son ambiance rappelant les îles tropicales.

2. Torre dell’Orso

Elle se situe dans l’est des Pouilles en Italie du Sud. Cette plage est un véritable coin de paradis préservé, célèbre pour ses rochers émergeant de l’eau appelés Due Sorelle. Elle est même considérée comme l’une des plus belles plages des Pouilles et même d’Italie. Cette plage est réputée pour ses formations rocheuses emblématiques et offre une étendue de sable fin ainsi qu’une mer cristalline. Torre dell’Orso ne se résume pas seulement à sa plage idyllique. Sa côte mêle plages, rochers calcaires, dunes et pinèdes épaisses, offrant une diversité d’activités. Comme la baignade, la plongée, le canoë ou même l’escalade des falaises calcaires en mer.

3. Punta Prosciutto

La Spiaggia di Punta Prosciutto est une des plus belles plages des Pouilles. Elle offre une vue panoramiqueexceptionnelle dès votre arrivée sur le littoral. Bordée par une mer cristalline et de grandes dunes, c’est l’endroit parfait pour une journée en famille ou en couple sous le soleil italien. Accessible et prisée, cette plage offre également des couchers de soleil mémorables en fin de journée.

4. La plage de Pizzomunno

La plage de Pizzomunno à Vieste est un joyau des Pouilles. Elle est notamment célèbre pour ses immenses falaises de calcaire et son vaste sable doré. Idéale pour une journée en famille ou en couple, elle offre des eaux limpides pour se baigner et de charmants bars en bord de mer. Cette plage est réputée pour son rocher blanc distinctif, qui en fait l’une des attractions les plus photogéniques de la région.

Les 5 meilleures criques isolées et plages secrètes

Les Pouilles ne se limitent pas aux plages idylliques de carte postale. Elles abritent également des trésors cachés et des criques isolées qui méritent d’être découverts.

1. Baia dei Turchi

La Baia dei Turchi est accessible par un sentier à travers une forêt. C’est une plage isolée offrant un cadre naturel préservé. Située à Otrante, elle se distingue par son sable blanc éblouissant et ses eaux turquoise, évoquant les plages des Caraïbes. Entourée de végétation méditerranéenne, elle offre une atmosphère paisible sur la côte Adriatique. Parfaite pour ceux qui cherchent tranquillité et beauté sauvage. Cette plage mérite sa place parmi les plus belles des Pouilles pour ses eaux cristallines et son paysage rocheux spectaculaire, propices aux promenades et à la détente en famille.

2. Cala Matano

Au cœur de l’archipel des îles Tremiti, Cala Matano se distingue comme l’une des plus belles plages du sud de l’Italie. Nichée dans une petite crique luxuriante, elle n’est accessible que par un sentier étroit, garantissant une tranquillité bien méritée. Ses eaux turquoise cristallines font de cet endroit un spot idéal pour le snorkeling. Offrant ainsi aux visiteurs la chance d’explorer le corail noir, une espèce rare et fascinante. Pour atteindre cette plage, un voyage en ferry vers l’archipel des Tremiti est indispensable !

3. Porto Selvaggio

Au nord de Gallipoli, dans le parc régional de Porto Selvaggio, se trouve une plage magnifique accessible après une traversée de 270 hectares de pinède. Ce site offre un paysage rocheux spectaculaire, une mer claire et une nature préservée remarquable. Porto Selvaggio est également idéal pour le snorkeling, avec des fonds marins limpides et fascinants parmi les meilleurs des Pouilles. Enclavée dans une réserve naturelle, cette plage de galets bordée de falaises et de pins est un véritable havre pour les amoureux de la nature et les randonneurs.

4. La Spiaggia di Porto Greco

Cette plage se situe entre Vieste et Mattinata. C’est un endroit magnifique à ne pas manquer dans les Pouilles. Accessible après une petite marche à travers une nature préservée, cette plage intime de galets offre une ambiance unique et sauvage. Les visiteurs sont charmés par la beauté naturelle de cet endroit, où ils peuvent passer une journée paisible au bord des eaux turquoise. En plus d’être un lieu idéal pour se détendre, Porto Greco est parfait pour la plongée. Ainsi, permettant aux visiteurs d’explorer la fascinante faune sous-marine locale.

5. La Grotta della Poesia

La Grotta della Poesia est une piscine naturelle creusée dans la roche, idéale pour la baignade et les sauts. Accessible après avoir garé votre véhicule entre Torre dell’Orso et Roca Vecchia, elle est officiellement interdite à la baignade, mais souvent tolérée. Prévoyez un parking à 3 € par jour et un supplément de 3 € pour accéder à cette piscine naturelle dans un site protégé. Avec ses falaises imposantes et ses rochers à escalader, c’est un endroit sauvage moins fréquenté.Elle offre une expérience authentique malgré sa popularité estivale.

Quand visiter les plages des Pouilles ?

Au printemps, les températures douces entre 15°C et 25°C rendent les paysages parfaits pour l’exploration. En été, avec des chaleurs souvent au-dessus de 30°C, c’est l’occasion idéale de profiter pleinement des eaux cristallines et des plages animées. À l’automne, les températures douces accompagnent les vendanges. Cela offre une atmosphère paisiblepour se détendre sur les plages et découvrir les traditions locales. En hiver, les températures restent douces et la basse saison touristique permet d’apprécier la beauté tranquille des plages.

Pour conclure,

Les Pouilles offrent une diversité de plages qui sauront satisfaire tous les types de voyageurs. Que ce soit pour des familles aux amoureux de la nature en passant par les amateurs de sports nautiques. Planifiez votre visite en fonction de vos préférences et préparez-vous à découvrir certaines des plus belles plages d’Italie.