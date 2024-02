Avec un passé prestigieux et une histoire très riche, Étampes est une ville pétrie d’atouts touristiques. C’était une ville prisée des anciens rois français. Mais au-delà de son statut d’ancienne cité royale, elle possède également de nombreux atouts naturels. De quoi attirer les touristes de tous les horizons. Si vous souhaitez visiter Étampes, voici les meilleures activités que vous devez privilégier. Vous êtes prêt?? Top, c’est parti?!

Visiter la Collégiale Notre-Dame-du-Fort

La Collégiale Notre-Dame-du-Fort fait partie des incontournables de la ville d’Étampes. Il s’agit d’une église paroissiale catholique fondée en 1022 et dont les travaux de construction ont duré 80 ans. L’église a servi de lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, où des pèlerins venaient pour se protéger de la mortalité infantile. Son histoire à couper le souffle, son architecture gothique, et bien d’autres choses suscitent l’intérêt de nombreux touristes.

Faire un tour au Château de Dourdan

Fondé entre 1220 et 1222, le Château de Dourdan est l’un des monuments les plus historiques de la France. Il est situé dans le département de l’Essonne et a été édifié dans le souci de protéger le sud du domaine royal. Il séduit aujourd’hui des milliers de visiteurs grâce à son histoire et ses magnifiques éléments architecturaux. Quitter son camping à Étampes un beau matin et aller visiter ce château vous fera certainement replonger dans l’histoire.

Se promener dans la ville

Se promener dans une ville comme Étampes est l’une des meilleures choses qui puissent arriver aux vacanciers. La destination possède de nombreux jardins et parcs favorables à la détente et à l’évasion. Ces espaces présentent de beaux paysages et se caractérisent par leur aspect naturel. Vous pouvez profiter pleinement de la nature et rencontrer de nouvelles personnes. Le Parc des Rochettes est l’un des endroits que vous pouvez arpenter.

Visiter Château-Thierry

Le Château Thierry est un patrimoine encore méconnu du grand public en France. En effet, la ville fait partie des 64 villes ayant reçu la Légion d’honneur. Elle est également connue comme la ville natale du célèbre fabuliste français Jean de La Fontaine. Vous pouvez visiter l’endroit où ce dernier a vécu et des documents retraçant sa vie. La ville abrite de plus le musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu qui comporte de nombreuses collections d’art.

Découvrir les marchés d’Étampes

Le centre-ville d’Étampes possède un marché très animé qui mérite d’être visité. Avec un commerce de proximité très développé, vous y découvrirez de nombreux produits locaux. Nous pouvons citer entre autres des légumes, de la viande, des poissons, etc. Vous pouvez aussi trouver des produits non alimentaires comme des vêtements.

Le marché s’anime tous les samedis de 08 heures 30 à 18 heures. Une navette est mise à la disposition des usagers pour les déposer à la place du Petit Marché. Il suffit de vous garer au parking du PSR entre 9 heures et 12 heures pour pouvoir profiter du service. Le second marché est celui de Saint-Gilles. Il s’anime tous les mardis matin, de 8 heures à 13 heures.

Visiter le musée intercommunal d’Étampes

Étampes est réputée pour ses nombreux musées, notamment le musée intercommunal d’Étampes. Ce musée est ouvert aussi bien aux visites individuelles qu’aux visites de groupe. Il convient particulièrement aux amoureux de :

l’art contemporain et moderne?;

l’archéologie et l’histoire?;

les Beaux-Arts.

À noter que ce musée vous permet de faire votre réservation, bien avant votre visite. Il est en plus ouvert aux enfants, particulièrement pendant les vacances.

Faire du vélo

Si vous êtes amateur de vélo, Étampes est une excellente destination pour vous. La ville possède des voies favorables à la course à vélo, notamment la Voie verte de 25 km de long. En 2 heures 30 minutes, vous pouvez faire l’aller-retour sur un circuit non balisé. Ce trajet offre une vue sur les villages de la Juine et de la Marette de Guillerval. Un circuit plus difficile vous tente?? La vallée de la Chalouette est ce qu’il vous faut. Elle peut être parcourue en 3 h 30 minutes. Assurez-vous toutefois de bien équiper votre vélo.

En somme, la visite d’Étampes offre un voyage à travers l’histoire avec ses monuments emblématiques, ses musées et ses marchés animés, le tout agrémenté de promenades relaxantes dans ses parcs. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de culture ou simplement en quête de détente, Étampes vous réserve des expériences variées et enrichissantes.

Site officiel de la mairie de la Ville d’Étampes : https://www.mairie-etampes.fr/