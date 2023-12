Comment passer de merveilleuses vacances en famille dans le Gard ?

Passer des vacances d’été en famille au sud-est de la France vous promet des expériences inoubliables. Toutefois, la réussite d’une telle escapade nécessite une bonne préparation, une connaissance approfondie des lieux emblématiques et des activités incontournables ainsi qu’un goût prononcé pour l’aventure. Dans ce billet, nous vous donnons quelques précieux conseils pour parfaire vos vacances en famille dans le Gard.

Trouver l’hébergement idéal pour votre séjour dans le Gard

Les solutions d’hébergement ne sont certainement pas ce qui fait défaut dans le sud-est de la France. Le Gard est d’ailleurs un département à forte affluence touristique, regroupant ainsi toutes les formes de logement possibles. Cela dit, le paradis des vacanciers en région Occitanie se trouve essentiellement dans les campings.

En raison de la proximité du département avec l’océan, il permet aux campeurs de profiter pleinement des innombrables faveurs naturelles. Louer un camping proche de Nîmes serait donc l’idéal si vous souhaitez communier avec la nature tout en sillonnant les belles plages de sable fin.

De plus, la location de camping dans la région offre des possibilités et des options illimitées. Au camping les Amandiers, par exemple, vous pouvez passer des séjours inoubliables dans des mobil-homes confortables, des chalets et autres hébergements familiaux 4 étoiles. Ce cadre, adapté à tous les budgets, s’accompagne également d’aires de jeux assez sympas pour passer du bon temps avec vos enfants.

Les lieux à visiter au cours de vos vacances près de Nîmes

Le Gard est un lieu riche en attractions. De Nîmes au Pont du Gard en passant par la Grotte de Trabuc, vous aurez largement de quoi enrichir votre culture générale et satisfaire votre curiosité. Nîmes est la préfecture du Gard et l’une des villes les plus visitées dans le sud-est de la France. Vieux de plus de 2000 ans, ce lieu emblématique est l’un des repaires des plus anciens monuments du Pays.

À Nîmes, n’hésitez pas à partir, en famille, à la visite des Arènes et des autres vestiges de la civilisation romaine. Faites un tour dans les jardins de la Fontaine puis partez à la découverte de la tour Magne. Notez toutefois que plusieurs autres attractions vous attendent en dehors de la ville.

La Grotte de Trabuc est un réseau souterrain de plus d’un kilomètre qui, depuis sa découverte, a été parfaitement aménagé pour émerveiller les visiteurs. Suite à une balade enrichissante sous cet amas de pierres, rendez-vous aux Aigues-Mortes puis au mont Aigoual et pourquoi pas au village de Laroque-sur-Cèze.

Les activités ludiques et sportives à faire dans le Gard

Les meilleures vacances dans le Gard sont celles qui s’accompagnent de quelques activités insolites et ludiques. Si vous souhaitez créer plus d’affinité entre les enfants et vous, c’est l’occasion de leur faire participer à des petites épopées sportives sous forme de divertissement. Parcourez les terroirs viticoles de la ville d’Uzès à vélo pour découvrir les merveilleux paysages de la région.

En outre, les cours d’eau du Parc national des Cévennes vous offrent l’opportunité d’effectuer des cascades, des sauts, de la nage et des balades relaxantes en canoë. Vous pouvez également vous initier au paddle électrique en eaux douces.

Si vous êtes un amateur de sensations fortes, n’hésitez pas à opter pour la traversée du Rhône en Tyrolienne. Bien sûr vos enfants, en fonction de leur âge, ne pourront pas participer aux activités les plus risquées. Quoiqu’ils pourraient prendre du plaisir à vous voir relever des défis et surpasser votre peur.

Les délices culinaires à déguster aux alentours de Nîmes

Le sud-est de la France est l’une des destinations les plus riches en diversité gastronomique. Lors de vos vacances en famille dans le Gard, ne manquez pas de vous intéresser aux multiples délices que la région a à offrir.

À ce propos, la Lasagne de brandade de morue est un repas traditionnel local qui vous laissera de l’eau à la bouche. Il se compose de poisson, d’huile d’olive, de feuilles de lasagnes et de quelques ingrédients soigneusement choisis pour concocter un vrai délice.

Le Gard vous promet également des régals tels que la Daube camarguaise, la Tarte cévenole, les Croquignoles, la Fougasse d’Aigues-Mortes, etc. Pour ce qui est des vins, notez que la région Occitanie est l’un des principaux producteurs des meilleures cuvées de la France. N’hésitez donc pas à explorer ce vaste espace de douceurs et d’arômes avant la fin de votre séjour dans le Gard.