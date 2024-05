Découvrez les 10 plus belles routes du monde

Les plus belles routes du monde offrent des possibilités et des défis uniques pour les voyageurs débutants, il ainsi donc important de considérer toutes les possibilités et les défis potentiels. Que ce soit la fameuse Route 66 aux États-Unis ou d’autres itinéraires panoramiques à travers le monde, chaque trajet offre une expérience unique à découvrir. Découvrez une selection des 10 plus belles route du monde à explorer !

La légende de la route 66, États-Unis

La route 66 incarne à la fois l’histoire et la légende des États-Unis. Cette route mythique de 3 600km relie Chicago, dans l’Illinois, à Santa Monica, en Californie. Et elle traverse ainsi huit États et trois fuseaux horaires. Bien qu’elle ne soit plus officiellement reconnue, l’expérience de parcourir cette voie emblématique reste incomparable. Bien que certaines sections puissent manquer d’intérêt, notamment dans les premiers États, les paysages deviennent réellement sensationnels en approchant de la Californie. Il faut prévoir environ trois semaines entre juin et septembre serait idéal pour profiter pleinement de cette expérience légendaire.

La Great Ocean Road, Australie

L’Australie, terre de rêves et d’aventures, abrite l’une des plus belles routes au monde : la « Great Ocean Road ». Elle s’étire sur 243 kilomètres le long de la côte sud-est, de Torquay à Allansford. Cette route emblématique est un véritable trésor national. Construite entre 1919 et 1932 par des soldats rapatriés de la Première Guerre mondiale, elle constitue le plus grand mémorial dédié aux blessés de ce conflit. La Great Ocean Road offre un spectacle grandiose, avec ses formations rocheuses remarquables. Notamment avec ses spots : Les Douze Apôtres et The London Arch. Entre les forêts d’eucalyptus et les parcs nationaux, chaque arrêt promet une découverte fascinante. Cette route côtière légendaire est une invitation à la contemplation et à l’émerveillement.

La Ring Road d’Islande

La « Ring Road » est une mythique route de 1339 km de long qui fait le tour de l’Islande. C’est l’une des plus belle route du monde, avec une vue complète de l’île et des paysages allant des volcans aux chutes d’eau. Cette route offre un panel complet des paysages islandais. Notamment,avec ses cratères, torrents, villages pittoresques, glaciers, icebergs, lacs volcaniques, sources chaudes, plages de sable noir et geysers. Pour ce road trip, prévoyez au moins 10 jours pour en profiter pleinement.

La routes 40, Argentine

La légendaire Route 40 traverse l’Argentine du nord au sud sur plus de 5000 kilomètres. Débutant à Quiaca et se terminant à Cap Virgenes, elle parcourt des régions allant des vallées colorées aux sommets majestueux de la cordillère des Andes. De plus elle passe par les steppes venteuses de la Patagonie et les glaciers de la Terre de Feu. Ce symbole de l’Argentine, jalonné de parcs nationaux révèle l’immensité et la diversité du territoire argentin. Pour entreprendre ce périple. Bien que la moitié du trajet ne soit pas asphaltée, une excursion en 4×4 permettra de profiter pleinement de cette expérience hors du commun. Prévoyez au moins un mois et demi à deux mois pour la parcourir.

Le Col de Sani, Afrique du Sud

Considérée comme l’une des routes les plus belles du monde, la route du Col de Sani est une expérience dépaysante et relativement dangereuse. Perché à 2800 mètres d’altitude et s’étirant sur 12 kilomètres le long de la frontière entre l’Afrique du Sud et le Lesotho. Accessible uniquement en 4×4 ou à pied, cette route spectaculaire, surnommée « le toit de l’Afrique ». Elle offre des vues à couper le souffle sur le parc Natal Drakensberg. Avec ses précipices impressionnants et son ambiance unique, cette aventure extrême promet des sensations fortes. Cette traversée restera sans aucun doute l’un des moments forts de vos vacances.

Les Gorges du Dadès, Maroc

Les Gorges du Dadès, situées dans l’Atlas marocain, offrent une expérience unique à travers une route pittoresque entre Boumalne et Imdiazen, à l’est de Marrakech. Cette route sinueuse, bordée de montagnes imposantes, surplombe des gorges monumentales taillées par le fleuve Dadès, dont certains flancs atteignent jusqu’à 500 mètres de hauteur. Appréciée des motards pour ses magnifiques paysages, elle est parsemée de particularités telles que les pitons rocheuxconnus sous le nom de « les doigts du singe ».

L’Atlantic Ocean Road, Norvège

L’Atlantic Ocean Road, longue de 8,3 km, est une des routes les plus impressionnantes au monde. Elle se situe au nord de la zone côtière de Hustadvika, en Norvège. Construite le long de l’océan pour rejoindre l’île d’Averoy à Eide, elle enjambe fjords, reliefs montagneux, petites îles et récifs grâce à plusieurs viaducs. Élue « construction norvégienne du siècle » en 2005, cette merveille relie les villes de Molde et Kristiansund dans les fjords de l’Ouest, avec ses 8 ponts et plusieurs viaducs. Arpenter cette route procure un sentiment de magie, semblant même faire rouler sur l’eau, lui valant sa réputation parmi les plus belles routes du monde.

La Icefields Parkway, Canada

La Icefields Parkway est située dans les Rocheuses canadiennes en Alberta. Elle est surnommée « la promenade des glaciers » pour ses plus de 100 glaciers. Cette route de 250 kilomètres entre les parcs nationaux de Banff et Jasper offre des paysages grandioses. Parmi les points forts de cet itinéraire figurent le Lake Louise, le champ de glace Columbiaainsi que les chutes de Sunwapta et Athabasca. Pour en profiter pleinement, prévoyez plusieurs jours sur place. Ensuite profitez en pour camper dans différents endroits et explorer à pied les trésors cachés le long de la route.

La route Transfagarasan, en Roumanie

C’est l’une des plus belles d’Europe. Elle traverse les monts Fagaras au cœur des Carpates à une altitude moyenne de 2000 mètres. Longue d’une centaine de kilomètres, elle n’est praticable que de fin juin à fin septembre en raison de la neige. Construite pour des raisons militaires dans les années 70 par Ceausescu, elle relie la Transylvanie à la province de Munténie. Elle offre un voyage spectaculaire à travers des paysages montagneux époustouflants.

La route D707 en Namibie

La route D707 en Namibie est un incontournable à découvrir absolument, considérée comme l’une des plus belles du monde ! Elle s’étend sur environ 120 kilomètres dans le sud du pays et traverse des paysages spectaculaires. Allant des montagnes noires des monts Tiras au Fish River Canyon, en passant par les dunes de sable de Sossusvlei et le parc national du Namib-Naukluft. Sur le chemin, vous pourriez croiser des troupeaux d’oryx, des autruches ou des karakuls, ajoutant à l’expérience unique. Bien qu’un 4×4 soit recommandé, la route reste praticable avec un véhicule ordinaire, mais cela peut être plus exigeant.