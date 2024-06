Les 8 déserts incontournables à voir dans le monde !

Les déserts sont bien plus que des étendues arides et silencieuses, ce sont des joyaux de la nature à explorer ! ! Leurs vastes dunes de sable et leurs paysages lunaires uniques attirent les aventuriers du monde entier. Que vous soyez un passionné de photographie, un amateur de nature ou simplement en quête de nouvelles expériences, partir à la découverte des déserts promet des moments inoubliables. Des majestueuses dunes du Sahara aux vastes étendues du désert d’Atacama, chaque désert réserve des surprises époustouflantes.

Alors, préparez vos bagages et lancez-vous dans une aventure unique au cœur de ces merveilles naturelles !

1. Le Sahara au Maroc

Le Sahara est l’un des plus grand déserts du monde. Il s’étend sur plus de 9 millions de km² à travers l’Afrique du Nord. Il fascine les voyageurs d’une part, par sa diversité mais aussi pour ses conditions extrêmes. Ses dunes de sable, telles que celles de Merzouga, offrent des vues saisissantes, surtout au lever et au coucher du soleil. Mais ce n’est pas tout ! Le Sahara offre une variété de paysages, des montagnes rocheuses aux plateaux en passant par les oasis verdoyantes. Les activités uniques, comme les randonnées en chameau et le surf des sables, attirent les aventuriers du monde entier. De plus, la faune et la flore adaptatives, comme le fennec et les reptiles du désert, témoignent de la vie étonnante qui persiste dans ce climat extrême.

VOIR AUSSI : Visiter Marrakech en 2 ou 3 jours : que faire en un week-end ?

2. L’Atacama au Chili

Le désert d’Atacama, situé au Chili, est une merveille naturelle à découvrir. C’est l’un des déserts le plus sec du monde, avec des paysages qui semblent tout droit sortis d’une autre planète. Ses terres rouges et ocre contrastent magnifiquement avec le bleu profond du ciel, offrant un spectacle à couper le souffle. C’est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles, grâce à son ciel dégagé et à son air sec. De plus, ses geysers spectaculaires et ses lagunes aux couleurs étonnantes sont des phénomènes naturels à ne pas manquer.

3. Le Gobi en Mongolie

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle tous les déserts sont chauds, le désert de Gobi en Mongolie est un désert froid. Il est réputé pour ses températures extrêmes et ses paysages divers. Situé en Asie, il s’étend sur plus de 1,2 million de km² à travers la Mongolie et la Chine. En été, ses températures peuvent dépasser les 50°C. Tandis qu’en hiver, elles peuvent chuter jusqu’à -40°C. Cette région reculée abrite une richesse naturelle et culturelle remarquable, avec ses vastes étendues de dunes de sable, ses canyons profonds et ses montagnes.

Explorer le désert de Gobi, c’est plonger dans un monde de contrastes.

4. Le Namib en Namibie

Le désert du Namib, en Namibie, est une merveille naturelle à découvrir absolument. Avec ses dunes gigantesques et ses paysages changeants, il offre une expérience unique aux voyageurs intrépides. C’est surtout célèbre pour ses dunesqui émettent des sons étranges sous l’effet du vent, créant ainsi une symphonie des dunes captivante. Ce désert côtier, l’un des plus anciens au monde, s’étend sur environ 2000 km le long de la côte atlantique de l’Afrique australe. Les dunes de Sossusvlei, parmi les plus hautes du monde, sont une attraction incontournable, avec leurs sommets qui semblent toucher le ciel.

Mais le Namib ne se limite pas à ses dunes impressionnantes. Il abrite également des formations rocheuses spectaculaires, une faune et une flore uniques, et des stratégies de survie étonnantes développées par les animaux locaux.

VOIR AUSSI : Quel pays d’Afrique pour faire un safari ? Notre top 5 !

5. Le Simpson, Le Cœur Rouge de l’Australie

Le désert de Simpson, niché au cœur de l’Australie, est une merveille naturelle à explorer. S’étendant sur plus de 100 000 km² entre le Territoire du Nord, l’Australie-Méridionale et le Queensland. Il offre un spectacle époustouflant de couleurs changeantes, passant du rose au rouge sous la lumière du soleil. Ce paysage magnifique lui vaut le surnom de Centre Rouge. Parmi les sites remarquables de ce désert, on trouve le célèbre Ayers Rock, ou Uluru, un rocher sacré pour les peuples aborigènes d’Australie. Agé de plus de 400 millions d’années, ce monolithe de grès rouge est le théâtre de rituels ancestraux et de peintures rupestres d’une grande importance culturelle. Aux abords de Uluru/Ayers Rock s’étend la zone la plus aride d’Australie.

Le paysage du désert de Simpson, également appelé « bush », se compose de dunes de sable fossilisées et de croûtes rocheuses.

6. Le Kalahari en Afrique australe

Le désert du Kalahari, situé en Afrique australe, est une étendue semi-aride captivante. Il couvre une superficie impressionnante de 360 000 km². Ses vastes plaines, ses dunes de sable rouge et sa faune sauvage abondante en font un joyau naturel à découvrir. Il abrite le plus grand delta intérieur du monde, celui de l’Okavango. Où une végétation luxuriante et des espèces animales uniques prospèrent. De plus, le peuple San, l’un des plus anciens groupes ethniques au monde, vit en harmonie avec la nature depuis des milliers d’années.

VOIR AUSSI : Road trip en Afrique du Sud : partez à la découverte de la Route 62 !

7. Le Hoggar en Algérie

Dans le sud de l’Algérie, le désert du Hoggar offre un spectacle à couper le souffle. Son relief escarpé, parsemé de pitons et de falaises, impressionne et fascine les visiteurs. Se retrouver au cœur de cette nature sauvage, qui a miraculeusement survécu dans cette région inhospitalière, procure un sentiment d’humilité face à la grandeur de la nature. Les jeux de lumière sur le sable et les roches offrent un spectacle impressionnant, invitant à la contemplation. Au cœur de ce désert majestueux, des trésors cachés comme des oasis et des formations rocheuses sculptées par le vent attendent les aventuriers.

8. Le Tabernas en Espagne

Au sud de l’Espagne, dans la région de l’Andalousie, se trouve le désert de Tabernas, un trésor caché de l’Europe. Avec ses paysages arides et ses formations rocheuses spectaculaires, c’est un des seuls déserts qui offre une expérience unique sur le continent européen. Les vastes étendues de sable et de roche contrastent avec le ciel bleu éclatant. Créant ainsi des panoramas dignes des films hollywoodiens qui y ont souvent été tournés. Malgré son apparence inhospitalière, le désert de Tabernas abrite une variété de plantes et d’animaux adaptés à ces conditions extrêmes. Pour les aventuriers en quête de nouveauté, Tabernas est une destination à ne pas manquer en Europe, offrant des possibilités d’exploration et de découverte qui laissent des souvenirs durables.