Les plus belles plages de Guadeloupe pour des vacances paradisiaques

La Guadeloupe est une perle des Caraïbe qui regorge de plages à couper le souffle. Si vous recherchez une escapade paradisiaque, voici notre sélection des 10 plus belles plages de l’archipel guadeloupéen. Que ce soit pour échappez à l’hiver ou pour des vacances paradisiaque la Guadeloupe vous propose une selection des plus belles plages des Caraïbes. Ces îles des Caraïbes sont des destinations incontournables pour les amoureux du soleil et de la mer.

Vous aurez l’impression de parcourir une carte postale vivante.

1. Grande Anse, la plage de sable noir en Guadeloupe

Si vous cherchez une plage de sable noir, ne cherchez plus. Grande-Anse, située en Guadeloupe, est l’une des plus belles plages volcaniques de l’île. Son charme réside dans son authenticité et son aspect sauvage, en faisant une destination encore peu connue des touristes. Bien que les vagues puissent être vigoureuses, la plage est idéale pour admirer un magnifique coucher de soleil, passer un moment romantique, ou même organiser un pique-nique à l’abri des foules. Grande Anse est la plage parfaite pour s’évader.

VOIR AUSSI : Comment choisir sa location de villa pour des vacances en Guadeloupe ?

2. La plage de Malendure

La Plage de Malendure, située sur la côte ouest de Basse-Terre, est un véritable paradis pour les amateurs de plongée et de snorkeling. Elle est voisine de la célèbre Réserve Cousteau, un site de plongée de renommée mondiale dans les Caraïbes. Ici, vous pourrez explorer des fonds marins spectaculaires, contempler les coraux aux couleurs vives et nager parmi une multitude de poissons tropicaux. Si la plongée n’est pas votre préférence, des excursions en bateau à fond de verre sont également disponibles, vous permettant de découvrir ces merveilles sous-marines tout en restant au sec.

3. La plage du Souffleur à Port-Louis

La plage du Souffleur, située sur la côte nord-ouest de Grande-Terre, est un véritable trésor qui ne perd rien de son charme malgré sa popularité. Pour y parvenir, vous traverserez de vastes champs de cannes à sucre, annonçant déjà la magie à venir. Le sable blanc immaculé et les nuances de bleu de l’océan créent une image paradisiaque. La plage du Souffleur est particulièrement agréable en Guadeloupe grâce à ses eaux paisibles, idéales pour le stand-up paddle. Si vous recherchez la tranquillité, il est recommandé de s’éloigner du cimetière marin, un endroit fascinant où le spectacle sous-marin atteint son apogée.

4. La plage leroux

La plage Leroux, également connue sous le nom de la plage du Ferry, est un joyau parmi les plages de Guadeloupe. Nichée au sud de Deshaies, sur l’île de Basse-Terre, cette plage de petite taille, s’étendant sur environ 170 mètres. Cependant elle vous séduira par son sable ocre ainsi offrant une expérience côtière unique. Cependant, ce qui rend la plage Leroux encore plus spéciale, ce sont les eaux calmes et cristallines qui en font un lieu de baignade parfait. L’absence de vagues tumultueuses la rend idéale pour la détente et la baignade en toute tranquillité.

VOIR AUSSI : 11 conseils pour bien préparer son voyage en Guadeloupe

5. Anse Castalia à Anse Bertrand

Située près d’Anse-Bertrand, l’Anse Castalia est une de ces plages de Guadeloupe qui demeure l’un des joyaux cachés de l’archipel, loin de l’agitation touristique. Bien que les plages de Guadeloupe évoquent souvent des images de vastes étendues de sable doré bordées de majestueux palmiers, l’Anse Castalia offre une toute autre expérience. Les vagues au nord peuvent parfois être agitées, mais les formations rocheuses ont créé un bassin naturel où les visiteurs peuvent profiter d’une baignade en toute sécurité. Elle offre un écrin de nature préservée et préservant la tranquillité recherchée par les voyageurs en quête d’authenticité.

6. La Plage de Bois-Jolan

La Plage de Bois-Jolan à Sainte-Anne, située sur Grande-Terre, est indéniablement l’une des plus belles plages de Guadeloupe. Ses eaux limpides et peu profondes en font un lieu idéal aussi bien pour les couples en quête de repos que pour les familles souhaitant profiter de la mer en toute tranquillité. Bien que cette plage soit très populaire, elle offre suffisamment d’espace pour que chacun puisse y poser sa serviette confortablement.

Tout comme la plupart des plages des Caraïbes, la Plage de Bois-Jolan à Sainte-Anne, sur Grande-Terre, offre une opportunité exceptionnelle pour s’adonner au snorkeling en Guadeloupe grâce à la clarté de ses eaux aux teintes de bleu.

7. La plage de la Perle

La Plage de la Perle, nichée à Basse-Terre, dans le nord de Deshaies, est une véritable perle rare de la Guadeloupe. Bordée par une forêt tropicale luxuriante, cette crique isolée est un havre de tranquillité pour les amoureux de la nature. L’eau claire et calme est idéale pour la baignade, tandis que les amateurs de snorkeling seront émerveillés par les coraux colorés et la variété de poissons tropicaux qui peuplent ses eaux. Cette plage unique est une évasion romantique par excellence. Une visite à la Plage de la Perle est une aventure à ne pas manquer pour ceux qui recherchent le calme et la découverte au cœur des Caraïbes.

VOIR AUSSI : Quand partir en voyage en Guadeloupe ? Meilleur climat & météo

8. La Plage de la Feuillère

La Plage de la Feuillère à Marie-Galante, Guadeloupe, est une oasis de tranquillité sur la Grande-Terre. Cette plage invite à des promenades apaisantes le long de la côte, où l’on peut profiter de la douce brise marine. C’est également un lieu prisé pour des pique-niques en plein air. Elle offre des endroits ombragés pour savourer des mets locaux tout en contemplant la vue imprenable sur la mer. C’est également l’une des plages les plus sauvages de Guadeloupe. Malgré le manque d’ombre due à la végétation limitée, les eaux calmes et cristallines sont protégées par une barrière de corail, offrant une expérience sous-marine spectaculaire.

9. La Plage de la Caravelle

La Plage de la Caravelle à Sainte-Anne est un joyau côtier, parfois surnommée la « plage du Club Med » en raison de sa proximité avec l’hôtel éponyme. C’est l’une des plages les plus recherchées de la Guadeloupe. Malgré sa petite taille, elle incarne à la perfection l’image paradisiaque que l’on associe aux Antilles. Ses eaux cristallines captivent les visiteurs, offrant une expérience de baignade enchanteresse. Les courants doux en font une plage parfaite pour les familles, et est également très prisée des amateurs de kitesurf.

10. La plage de la Datcha sur l’îlet du Gosier

En terminant ce voyage à travers les plus belles plages de Guadeloupe, la Plage de la Datcha situées sur l’îlet du Gosier résume à elle seule l’esprit festif et la splendeur naturelle de cet archipel caribéen. Situé sur Grande-Terre, elle est l’un des endroits les plus animés de la Guadeloupe. Son emplacement central en fait un lieu animé de jour comme de nuit, avec un éclairage jusqu’à 23 heures. Vous y trouverez des food-trucks et des bars sur la plage pour combler toutes vos envies. Cette plage est le point de départ idéal pour une excursion vers l’îlet Gosier, un lieu apprécié des locaux pour la baignade et de plaisanciers en quête de tranquillité.

En conclusion, la Guadeloupe regorge de plages, chacune plus belle que l’autre. C’est un véritable paradis pour les amateurs de plongée libre qui souhaitent explorer les fonds marins de cette région magnifique. La diversité des plages guadeloupéennes offre une expérience inoubliable pour tous ceux en quête de beauté naturelle et de détente en bord de mer.

Bonus Vidéo : 5 plages de rêve sur Grande Terre !