11 conseils pour bien préparer son voyage en Guadeloupe

Vous avez réservé vos billets d’avion pour la Guadeloupe ? Il est désormais temps de commencer à organiser votre séjour. En effet, bien que cet archipel des Caraïbes constitue une destination de rêve pour bon nombre de personnes, il n’en reste pas moins que certains détails doivent être peaufinés pour parfaire son voyage. De son moyen de transport à son hébergement, en passant par la sélection de ses activités, les étapes de préparation sont nombreuses. Voici 5 conseils pour bien préparer son voyage en Guadeloupe et ainsi éviter les mauvaises surprises.

1. Louer une voiture

Les voyageurs disposent de plusieurs moyens de transport pour se déplacer au sein de l’archipel. En effet, la Guadeloupe est équipée d’un réseau de bus pour relier plusieurs villes entre elles, mais les horaires ne sont pas toujours respectés. Pour se déplacer entre les différentes îles, des navettes maritimes sont disponibles. Cependant, le moyen de transport à privilégier durant votre séjour est la voiture. En optant pour la location d’un véhicule, vous vous assurez de pouvoir vous déplacer en totale indépendance. De nombreuses enseignes de location sont implantées sur le territoire, mais vous pouvez par ailleurs louer votre voiture directement par Internet, sur des sites tels que jumbocar-guadeloupe.com. L’avantage de ce type de réservation est que vous pouvez choisir le véhicule que vous souhaitez en fonction du nombre de passagers ou encore des activités que vous allez réaliser. Par exemple, si vous prévoyez d’explorer l’île dans son entièreté, optez pour un 4×4. Ce dernier sera parfaitement adapté pour circuler sur les sentiers battus.

Numéro de téléphone : 590 590 91 55 66

2. Choisir son hébergement

En parallèle de votre moyen de location, il est nécessaire de choisir son hébergement. Plusieurs alternatives sont possibles. Vous pouvez réserver dans un hôtel 2 ou 3 étoiles, les complexes hôteliers étant très nombreux sur l’archipel. Les gîtes constituent de parfaits logements si vous souhaitez garder une certaine indépendance et autonomie. Vous pourrez y réaliser vos propres repas par exemple. Les prix sont par ailleurs très abordables. Comptez environ 300 euros pour deux personnes pour une semaine. Enfin, vous pouvez notamment vous tourner vers la location entre particuliers. Vous pourrez ainsi trouver des logements sur des sites spécialisés, allant du simple studio à la villa luxueuse, en passant par des bungalows typiques de l’archipel.

3. Opter pour la bonne période

La Guadeloupe connaît deux périodes distinctes : la saison sèche et la saison des pluies. La première s’étend de décembre à juin et se révèle la période la plus propice pour visiter l’archipel. Au contraire, la saison des pluies (de juin à novembre) connaît de nombreuses averses et des ouragans fréquents. Bien que vous puissiez vous rendre en Guadeloupe sans danger durant cette période, il n’en reste pas moins que votre séjour peut se révéler moins agréable.

4. Préparer son itinéraire de plage

Lors de votre départ de Paris, il est crucial d’avoir en tête les plages que vous souhaitez visiter, car la Guadeloupe offre un choix impressionnant de côtes paradisiaques. La terre guadeloupéenne est bénie par le soleil, offrant des plages à couper le souffle. Depuis la Pointe des Châteaux à Saint-François jusqu’à la plage de la pointe de la Basse-Terre, les plages de sable fin et doré s’étendent à perte de vue.

La Guadeloupe est réputée pour ses plages idylliques. Voici une sélection des plus belles pour enrichir votre itinéraire :

Plage de la Caravelle : Située à Sainte-Anne, c’est l’une des plus célèbres de l’île, prisée pour son sable fin et ses eaux turquoise. Elle est parfaite pour la baignade et le bronzage. Plage de la Malendure : À Bouillante, cette plage est un spot réputé pour la plongée sous-marine, avec la célèbre Réserve Cousteau à proximité. Plage de Grande Anse : À Deshaies, elle est réputée pour son sable doré s’étendant sur plus d’un kilomètre, bordé de cocotiers et d’amandiers. Plage de Bois Jolan : Encore à Sainte-Anne, c’est une plage tranquille, idéale pour les familles et ceux cherchant une ambiance paisible. Plage des Raisins Clairs : Une plage populaire à Saint-François, parfaite pour une baignade matinale. Anse à la Gourde : Située à la Pointe des Châteaux, elle offre une vue magnifique avec des vagues un peu plus vigoureuses, idéales pour les amateurs de surf. Plage de Petit-Havre : Nichée entre deux falaises, elle offre deux zones distinctes : l’une calme et l’autre plus agitée, parfaite pour le bodyboard. Plage de l’Anse Canot : Sur l’île de la Galante, elle est appréciée pour son cadre authentique et sauvage. Plage de Pompière : Sur l’île des Saintes, c’est un véritable bijou avec son sable blanc et ses eaux cristallines. Plage de la Datcha : Au Gosier, elle est animée, surtout le soir, avec une vue imprenable sur l’îlet du Gosier.

En prenant en compte cette liste, vous pourrez profiter au maximum des plages guadeloupéennes, que ce soit pour vous détendre, vous baigner ou pratiquer des activités nautiques. Assurez-vous de prévoir des journées libres pour explorer ces trésors cachés et d’autres moins connus, afin de vivre une expérience balnéaire complète en Guadeloupe.

5. Organiser son séjour

Enfin, pensez à organiser votre séjour en amont, et plus particulièrement à sélectionner les activités que vous souhaitez réaliser. En effet, cela vous permettra de définir votre itinéraire, mais également de réserver vos billets si cela se révèle indispensable pour visiter un site. Cela est d’autant plus recommandé durant les périodes d’affluence. Cette étape est par ailleurs nécessaire pour l’organisation de votre séjour afin de pouvoir prévoir votre budget et éviter de réaliser des dépenses trop importantes durant votre voyage.

6. Se familiariser avec la culture locale

La Guadeloupe est un melting-pot de cultures. Avant de partir, renseignez-vous sur les traditions, les fêtes et la musique locale, comme le Gwo Ka, afin de profiter pleinement de votre séjour. Il est aussi utile d’apprendre quelques expressions courantes en créole, même si le français est la langue officielle. Cela pourrait égayer votre séjour et rapprocher le contact avec les locaux.

7. Souscrire à une assurance voyage

Bien que la Guadeloupe soit un département français et que votre assurance maladie puisse couvrir certains frais médicaux, souscrire à une assurance voyage spécifique vous garantira une couverture complète en cas d’accident, de maladie, de vol ou d’autres imprévus.

8. Se prévenir contre les moustiques

La Guadeloupe, comme beaucoup d’autres îles tropicales, a des moustiques. Il est donc conseillé d’emporter des répulsifs et des vêtements à manches longues, surtout si vous avez l’intention de visiter des zones humides ou d’être dehors pendant la soirée.

9. Consulter les avis des voyageurs

Avant de réserver un hôtel, une activité ou même un restaurant, consultez les avis d’autres voyageurs sur des plateformes comme TripAdvisor. Ces retours d’expérience peuvent vous aider à faire les meilleurs choix pour votre voyage.

10. Voyager léger mais préparé

La chaleur tropicale de la Guadeloupe signifie que vous n’aurez probablement pas besoin de vêtements lourds. Toutefois, n’oubliez pas d’emporter des tenues pour toutes les occasions : maillots de bain pour la plage, tenues décontractées pour les sorties et une tenue plus habillée si vous prévoyez de dîner dans un restaurant chic. Pensez aussi aux chaussures de randonnée si vous envisagez d’explorer la forêt tropicale.

11. Respecter l’environnement

La Guadeloupe est fière de sa nature préservée. Lorsque vous explorez les parcs nationaux, les plages ou les récifs coralliens, assurez-vous de respecter la faune et la flore. Évitez d’apporter des plastiques jetables, ne touchez pas aux coraux et respectez les règles établies pour protéger l’environnement.

FAQ : Préparation de voyage en Guadeloupe

Dois-je réserver mes vols longtemps à l’avance ? Oui, surtout pendant la haute saison. Les tarifs peuvent varier et les offres intéressantes partir rapidement. Est-ce que la Guadeloupe est un territoire de la France ? Oui, la Guadeloupe est un département d’outre-mer de la France. Vous n’avez donc pas besoin de visa si vous êtes citoyen de l’Union Européenne. Quelle est la durée moyenne d’un vol de Paris à la Guadeloupe ? Le vol dure environ 8 heures, mais cela peut varier selon les conditions météorologiques et la compagnie aérienne. Y a-t-il des restrictions pour voyager avec des enfants en Guadeloupe ? Non, mais pensez à vérifier les conditions spécifiques des compagnies aériennes concernant les enfants. Quels sont les meilleurs endroits pour séjourner en Guadeloupe ? Tout dépend de vos préférences. Si vous aimez la nature, Basse-Terre est idéale. Pour les plages et les activités nautiques, choisissez Grande-Terre.

N’oubliez pas : chaque voyage est unique, alors préparez le vôtre selon vos désirs et profitez de chaque instant sous le soleil de la Guadeloupe !