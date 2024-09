Situé au cœur de Tournus, à quelques pas des rives de la Saône, l’Hôtel Le Rempart est un point de départ idéal pour explorer la Bourgogne. Avec son mélange de charme historique et de confort moderne, cet établissement trois étoiles offre tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable. Que vous soyez en quête de détente, de découvertes gastronomiques ou de loisirs en plein air, vous trouverez votre bonheur ici.

Un cadre exceptionnel entre tradition et modernité

L’Hôtel Le Rempart, bâti dans une ancienne maison de gardes du XVe siècle, allie l’élégance des siècles passés à des installations modernes. Avec ses chambres récemment rénovées, ses suites spacieuses et sa brasserie à l’ambiance chaleureuse, l’établissement offre tout le confort nécessaire pour un séjour réussi.

Des chambres pour tous les goûts

L’hôtel propose plusieurs types de chambres :

Chambres confort : parfaites pour deux à trois personnes, avec une décoration contemporaine.

Chaque espace a été pensé pour offrir un véritable cocon de détente après une journée d’exploration.

Le Pub et la Brasserie du Rempart

Après une journée bien remplie, détendez-vous au Pub de l’Hôtel Le Rempart, où vous pourrez déguster des bières artisanales locales ou savourer des rhums et whiskys soigneusement sélectionnés. La brasserie, quant à elle, met à l’honneur les spécialités bourguignonnes, préparées avec des produits frais et de saison.

L’ambiance conviviale et décontractée de la brasserie, sous sa grande verrière, est un véritable jardin d’hiver où il fait bon se retrouver en famille ou entre amis. Il est temps de découvrir cet établissement et de planifier votre séjour à Tournus !

Tournus : une ville pleine de charme

Tournus est une perle médiévale nichée sur les rives de la Saône, offrant une atmosphère unique à ses visiteurs. Cette petite ville au riche patrimoine historique est idéale pour une escapade détente ou un séjour culturel.

Que voir à Tournus ?

L’Abbaye Saint-Philibert : ce joyau du premier art roman est un incontournable. Son architecture impressionnante et son histoire fascinante en font l’un des monuments les plus importants de Bourgogne. L’Hôtel-Dieu : un saut dans le temps vous attend dans cet ancien hôpital du XVIIe siècle, conservé dans son état d’origine, abritant une superbe apothicairerie. Le Château de Brancion : à quelques kilomètres de Tournus, ce château médiéval surplombe les vignobles bourguignons et offre des vues panoramiques exceptionnelles.

Dégustez les saveurs de Bourgogne

La Bourgogne est une région réputée pour ses vins et sa gastronomie généreuse. À Tournus, vous aurez l’occasion de goûter aux mets traditionnels bourguignons, arrosés des plus grands crus de la région.

Les spécialités à ne pas manquer

Œufs en meurette : une spécialité locale préparée avec du vin rouge.

Pour accompagner ces plats, n’hésitez pas à découvrir les vins de la région. Le Rempart propose une sélection raffinée de grands crus, tels que le Chardonnay ou le Pinot noir.

Activités à faire autour de Tournus

Tournus est le point de départ idéal pour partir à l’aventure en Bourgogne. Que vous soyez amateur de nature ou de culture, vous trouverez de nombreuses activités à proximité.

Sur les routes des vins de Bourgogne

La route des vins est un parcours incontournable pour les amateurs de grands crus. Elle traverse les vignobles prestigieux de la Côte Chalonnaise et du Mâconnais, offrant des dégustations dans des domaines de renommée mondiale.

Activités en plein air

Si vous préférez les activités en plein air, voici quelques suggestions :

Balades à vélo le long de la voie verte et de la voie bleue.

La Bourgogne, avec ses paysages pittoresques et ses vignobles à perte de vue, est une région parfaite pour les amoureux de la nature.

Pourquoi choisir Le Rempart pour votre séjour ?

L’Hôtel Le Rempart se distingue par son emplacement stratégique à Tournus, son confort moderne et son atmosphère accueillante. Que vous soyez en voyage d’affaires, en escapade romantique ou en vacances en famille, c’est l’adresse parfaite pour découvrir la Bourgogne dans toute sa splendeur.

N’attendez plus pour réserver votre séjour et profiter d’un hébergement d’exception dans l’une des plus belles régions de France !