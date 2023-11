Canoë-kayak en France : Les 10 meilleures destinations

Pour les amoureux de la nature et des sports nautiques, le canoë-kayak s’impose comme une opportunité incontournable. Cette activité vous convie à une aventure au cœur de la beauté naturelle, naviguant le long des rivières et à travers les canyons. Elle combine à la perfection détente, découverte et bien-être, créant ainsi un loisir exceptionnel. Lors des journées ensoleillées, le canoë-kayak offre une échappée rafraîchissante des plus bienvenues. En France, un éventail de destinations splendides s’offre aux amateurs de canoë-kayak. Et notre sélection exclusive des meilleurs endroits pour pratiquer cette activité dans le pays ne manquera pas de vous inspirer.

1. Les Gorges de l’Ardèche

L’Ardèche figure incontestablement parmi les destinations phares pour le canoë-kayak en France. Situées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les Gorges s’étendent sur une longueur impressionnante de 32 kilomètres, de Pont d’Arc à Saint-Martin-d’Ardèche. Entourée par une nature préservée, l’Ardèche vous permet de voguer à travers des gorges et des formations rocheuses remarquables.

Vous pouvez choisir parmi une variété de parcours pour explorer ses sites emblématiques. Parmi les itinéraires les plus prisés, celui entre Vallon-Pont-d’Arc et les gorges de l’Ardèche se distingue. De plus, certains prestataires offrent des formules variées. Qu’il s’agisse de loisirs, de sports, en solo, en groupe, ou orientées vers la détente.

Selon votre itinéraire, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir la Grotte Chauvet. C’est un site classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que les espèces sauvages de la réserve naturelle.

2. Le Lac de Sainte-Croix

Avec ses 2200 hectares, le Lac de Sainte-Croix se positionne en tant que troisième plus grand lac artificiel en France. Créant ainsi un cadre exceptionnel pour la pratique du canoë et du kayak. Niché entre les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, ce lac constitue la frontière naturelle entre ces deux régions. En tant que le plus vaste lac du Verdon, il se distingue par ses plages aux airs de bord de mer. De plus, il offre une vue à couper le souffle sur la conclusion majestueuse du Grand Canyon du Verdon. Les eaux tranquilles de ce lac en font un lieu idéal pour les débutants et les familles. Vous pouvez explorer les rives depuis le point de départ du lac de Sainte-Croix et vous aventurer dans le couloir des Gorges du Verdon, passant sous le pont de Galetas, où les eaux cristallines et turquoise serpentent entre des falaises imposantes.

3. Le Parc National des Calanques

Niché entre Marseille et Cassis, ce parc est renommé pour ses formations géologiques spectaculaires et ses eaux cristallines. Il constitue un cadre exceptionnel pour les amateurs de canoë-kayak en quête d’aventure.

Naviguer dans les Calanques en canoë vous permet de découvrir des criques isolées, des grottes marines fascinantes, et des plages cachées. Le paysage accidenté offre des sensations fortes aux pagayeurs, avec des falaises calcaires qui plongent dans la Méditerranée. Vous pouvez apercevoir des oiseaux marins, des poissons colorés, et peut-être même des dauphins dans ces eaux préservées.

4. Les Gorges du Verdon en Canoë-Kayak

Bien cachées dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Gorges du Verdon s’étendent sur une trentaine de kilomètres. Taillé par les eaux du Verdon, ce canyon est largement reconnu comme l’un des plus impressionnants et des plus vastes d’Europe.

Là-bas, vous avez deux choix d’itinéraires principaux : la remontée des gorges à partir du lac de Sainte Croix sur environ 4 kilomètres, ou la descente de Quinson jusqu’à Esparron de Verdon sur une dizaine de kilomètres. Si vous optez pour la descente, soyez prêt à affronter un courant qui gagne en puissance à mesure que les gorges se rétrécissent. En seulement deux heures de navigation, vous pouvez explorer les points forts du canyon.

Les mois de mai, juin et septembre se présentent comme les moments idéaux pour une excursion en canoë-kayak dans cet endroit unique.

5. L’Hérault

Serpentant à travers le sud de la France, la rivière Hérault et ses gorges offrent un cadre idéal pour les amateurs d’activités nautiques, en particulier le canoë-kayak. C’est une opportunité exceptionnelle pour les kayakistes de partir à la découverte du paysage naturel et des villages pittoresques de cette région. Les eaux de l’Hérault offrent une variété de parcours, adaptés à vos préférences, qu’il s’agisse de sections calmes, de rapides palpitants ou de plans inclinés, couvrant des distances allant de 7 à 15 kilomètres, avec une moyenne de 5 heures pour la durée de l’excursion.

6. Le Golfe du Morbihan

Situé en Bretagne, Le Golfe du Morbihan s’étend sur une vingtaine de kilomètres. C’est un haut lieu du canoë-kayak, attirant des amateurs du monde entier en quête de paysages sauvages. Cette destination offre une diversité de possibilités. Que vous recherchiez des eaux calmes pour une exploration tranquille ou des courants plus animés pour une aventure palpitante. Le Golfe du Morbihan est également réputé pour ses villages pittoresques, ses ports animés, et son patrimoine culturel riche.

Vous pouvez pagayer à votre rythme, que vous soyez débutant ou expérimenté, et prendre le temps de vous arrêter pour explorer ces charmants endroits.

7. La Vézère

La rivière Vézère prête son nom à la vallée qu’elle traverse, désignée fièrement comme patrimoine mondial de l’UNESCO. Au fil de votre balade en canoë sur cette rivière, vous vous laisserez charmer par des paysages naturels d’une beauté saisissante. Cette aventure aquatique peut être combinée avec la découverte des nombreux sites préhistoriques qui parsèment la région. La Vézère s’impose comme un lieu où les sensations abondent, en faisant ainsi une destination idéale pour une sortie en canoë-kayak mémorable.

8. La Dordogne

La Dordogne est un véritable paradis pour les passionnés de canoë-kayak, attirant des aventuriers du monde entier. Cette aventure aquatique offre une succession de paysages verdoyants, de châteaux majestueux et de falaises calcaires spectaculaires. Le long de la rivière, de nombreux campings accueillent les kayakistes, garantissant une expérience inoubliable. Cette excursion vous mènera à travers trois départements : la Corrèze, le Massif Central et le Lot, offrant ainsi une diversité de panoramas tout au long de votre voyage en canoë-kayak.

9. La Loire

La Loire, et en particulier la descente de ce majestueux fleuve, est incontestablement l’un des meilleurs endroits pour pratiquer le canoë-kayak en France. C’est le plus long fleuve de France qui offre aux kayakistes des panoramas pittoresques à chaque coup de pagaie. Pour une expérience optimale, planifiez votre descente de la Loire en début d’été, entre juin et mi-juillet. La nature est alors en pleine floraison, le niveau de l’eau est favorable, et la météo est clémente. De Orléans à Nantes, en passant par Tours, chaque tronçon de la Loire offre des découvertes uniques, une atmosphère bucolique, et crée des souvenirs impérissables.

10. Les Marais Poitevins

Nichés dans le département de la Vendée, les Marais Poitevins représentent une destination incontournable pour les amateurs d’activités en plein air et d’activités aquatiques. Cette zone humide, souvent surnommée la « Venise Verte« , offre une expérience unique de pagayage à travers des canaux sinueux bordés de verdure luxuriante. Vous pourrez explorer cette réserve naturelle en toute tranquillité, en admirant la faune et la flore locales. Les Marais Poitevins offrent un contraste apaisant par rapport aux autres destinations plus sauvages, et c’est un endroit idéal pour une escapade en canoë-kayak paisible et relaxante.