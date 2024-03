Les incontournables à faire et à voir à Sihanoukville

Sihanoukville, située au Cambodge, est un véritable havre balnéaire. Autrefois un paisible village de pêcheurs, la ville s’est métamorphosée en une destination animée. Elle regorge d’activités pour les visiteurs. Ses plages époustouflantes et ses îles pittoresques en font un lieu incontournable. En parallèle aux célèbres temples d’Angkor, le Cambodge offre une variété de paysages. Notamment avec ses étendues de sable fin et ses eaux cristallines propices à la plongée. Découvrez les merveilles de Sihanoukville, la destination balnéaire de rêve du Cambodge.

Découvrir son centre-ville et son incontournable Phsar Leu Market

Sihanoukville vous invite à plonger au cœur de son centre-ville animé et à explorer le fameux Phsar Leu Market. Niché au milieu de l’effervescence urbaine, ce marché est un incontournable qui attire quotidiennement des foules de visiteurs. À l’intérieur de ce vaste marché couvert, vous découvrirez une diversité de produits. Allant des tissus à la nourriture, en passant par la street food, les souvenirs et les bijoux, le tout à des prix accessibles.

Profitez des plages de Sihanoukville

Lorsqu’on pense à l’Asie, les plages viennent souvent à l’esprit, et à Sihanoukville, cette association est parfaitement justifiée. L’une des activités phares ici est le farniente au soleil et la détente sur les plages variées de la région.

Ochheuteal Beach est la plus populaire et animée de Sihanoukville. Elle est bordée de paillotes abritant bars et restaurants sur plusieurs kilomètres. Cette plage attire une foule variée, des fêtards aux familles locales, en quête de soleil et de détente.

Serendipty Beach est également très fréquentée de jour comme de nuit, lorsque l'ambiance festive prend le relais.

Otres Beach se distingue comme le lieu incontournable de Sihanoukville. Cette plage abrite désormais une petite hôtellerie de charme, offrant la tranquillité loin de l'agitation des casinos de la ville. Moins fréquentée, avec des restaurants offrant une cuisine inspirée par la mer, et une ambiance paisible, Otres Beach est l'endroit parfait pour la détente.

Sokha Beach, principalement privée en raison de son appartenance à l'hôtel du même nom. Elle offre un cadre agréable pour lézarder sur le sable blanc en toute tranquillité.

Independence Beach est une autre option pour ceux en quête de quiétude.

Le parc national de Ream à Sihanoukville

Ne manquez pas de découvrir le magnifique parc national de Ream. Créé en 1993 par l’ancien roi Norodom Sihanouk, ce parc national abrite une splendide variété de paysages. Notamment des plages époustouflantes, des forêts de mangroves, et des jungles tropicales qui servent d’habitat à plus de 150 espèces d’oiseaux. Ainsi qu’à de nombreuses espèces animales, y compris une colonie importante de singes. C’est un trésor naturel à explorer à pied pour apprécier pleinement la beauté de la nature. Et vous pourriez même tenter d’apercevoir des pangolins et même des dauphins d’eau douce. Vous pouvez également organiser une excursion en pirogue traditionnelle pour découvrir un village de pêcheurs caché, préservé du tumulte du monde.

Visiter les Îles Koh Rong et Koh Rong Samloem

Si vous visitez le Cambodge, il est impératif de faire un détour par les magnifiques îles de Koh Rong et Koh Rong Samloem. C’est sans aucun doute les plus belles du pays. Ces deux îles sont couvertes d’une végétation tropicale luxuriante. Et sont surtout célèbres pour leurs plages de sable blanc et leurs eaux cristallines à 28 degrés toute l’année. Pour les amateurs de romantisme, la plage de Saracen Bay sur Koh Rong Samloem est une option privilégiée. Tandis que ceux en quête de festivités préféreront peut-être Long Beach sur Koh Rong.

Il est à noter qu’une petite île privée se trouve juste derrière Koh Rong et abrite le Song Saa Resort, l’hôtel le plus luxueux du pays.

Découvrez les cascades de Kbal Chhay

Lorsque vous visitez Sihanoukville, ne manquez pas l’opportunité de découvrir les magnifiques cascades de Kbal Chhay. C’est une activité incontournable de la région. Situées à environ quinze kilomètres de la ville, ces chutes d’eau de 14 mètres de hauteur sont un véritable joyau naturel. Elles créent des bassins naturels rafraîchissants où vous pourrez vous baigner et vous détendre au milieu de la forêt luxuriante.

Les cascades de Kbal Chhay sont également un lieu idéal pour un pique-nique en plein air en famille ou entre amis.

Découvrez les plaisirs aquatiques à Sihanoukville

Si vous êtes un passionné des activités aquatiques, Sihanoukville est l’endroit parfait pour vous. Découvrez les merveilles sous-marines en plongée sous-marine ou en snorkeling lors d’excursions en bateau au large de la côte. Les récifs coraliens offrent une diversité étonnante à explorer. Pour les amateurs de sports nautiques, la ville propose également divers options. Telles que la planche à voile, le catamaran, le paddle, le kayak de mer, et même le parachute ascensionnel.

Profitez de la vie nocturne animée

Avec sa réputation touristique croissante, la ville est également connue pour sa vie nocturne animée, surtout pendant la haute saison. De nombreux jeunes voyageurs du monde entier se rassemblent dans les bars et les clubs le long des plages pour des soirées de décompression et de folie au milieu de leurs aventures. Bien que ces soirées ne reflètent pas nécessairement le mode de vie cambodgien, elles offrent l’occasion aux voyageurs de se rapprocher, d’échanger leurs expériences diverses.

Explorez le parc national de Botum Sakor

Bien qu’il ne soit pas à proximité, le parc national de Botum Sakor est un joyau méconnu à trois heures de route de Sihanoukville. En tant que plus grand parc national du Cambodge en termes de superficie. Il offre une riche végétation tropicale, comprenant d’immenses mangroves. Pour une visite, il est conseillé de réserver une voiture avec chauffeur et un guide spécialisé par le biais de votre hébergement à Sihanoukville. Cette aventure vous permettra de découvrir la biodiversité exceptionnelle de ce parc tout en contribuant à sa préservation.

Le meilleur moment pour un voyage à Sihanoukville

La période idéale pour visiter Sihanoukville s’étend de mi-novembre à avril. Cela englobe les saisons fraîche et sèche avant l’arrivée de la canicule. Pendant cette période, les températures sont chaudes et agréables, avec peu de précipitations. Les mois de décembre à février sont souvent considérés comme les plus propices. Ainsi offrant des journées ensoleillées et des températures parfaites pour profiter des plages et des activités aquatiques. Cependant, il est important de noter que Sihanoukville peut être visitée toute l’année. De mai à octobre, c’est la saison des pluies, avec des averses plus fréquentes.