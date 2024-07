Pour une évasion unique, rien de tel que les voyages à bord de trains de luxe ! Les voyages en train de luxe offrent une façon unique de découvrir des paysages spectaculaires tout en bénéficiant de confort et de service exceptionnel. Ces trains vous emmènent à travers des régions magnifiques, où chaque trajet devient une aventure mémorable. Voici 10 voyages exceptionnels à bord de trains de luxe à ne pas manquer.

Le Glacier Express, Suisse

Le Glacier Express figure parmi les trains les plus prestigieux. Il assure la liaison entre Zermatt et Saint-Moritz. Ce trajet offre un spectacle majestueux avec ses montagnes enneigées, ses gorges profondes et ses vallées verdoyantes. Ce voyage de luxe traversant 3 cantons suisses promet des paysages extraordinaires à chaque tournant. À bord, le confort est incomparable, offrant des sièges spacieux et des fenêtres panoramiques pour une immersion totale dans le paysage.

Le Glacier Express offre une expérience légendaire à travers les Alpes suisses, traversant 291 ponts et 91 tunnels.

Le Venice Simplon Orient Express, Europe

Le Venice Simplon Orient Express est une véritable légende du voyage en train. Il parcours plusieurs routes à travers l’Europe, de Paris à Venise. Le tout en offrant un luxe inégalé à bord. Chaque wagon est décoré dans un style Art Déco,ajoutant une touche d’élégance à chaque voyage. Ce train évoque la splendeur et le glamour des voyages du début du 20e siècle. Son histoire remonte à la fin du 19e siècle, lorsque le service Orient-Express a été inauguré, reliant Paris à Constantinople. Devenu synonyme d’élégance et de luxe au fil des ans, il transporte des célébrités et des voyageurs aisés à travers le continent.

C’est une expérience unique qui plonge dans le passé glorieux du voyage en train, mettant en avant le luxe, l’élégance et le raffinement.

Le Royal Scotsman, Écosse

Ce train de luxe propose des itinéraires variés, incluant des visites de distilleries de whisky et des châteaux historiques. Les cabines sont luxueuses, équipées de fauteuils confortables et de lits raffinés. Le train dispose également d’une plateforme d’observation extérieure offrant une vue imprenable sur les Highlands. Avec ses dix wagonsmagnifiquement aménagés, le Royal Scotsman offre une expérience de voyage incomparable. Depuis plus de 30 ans, il ravit les voyageurs en proposant une escapade mémorable pour découvrir l’Écosse avec élégance.

Le Bernina Express, Suisse

Le Bernina Express relie Coire à Tirano à travers les Alpes suisses. Le trajet de 122 kilomètres parcourt 196 ponts et viaducs. Ainsi que 55 tunnels, offrant des vues sur des glaciers et des lacs de montagne à plus de 2000 mètres d’altitude. Ce voyage panoramique permet aux voyageurs de profiter pleinement du spectacle inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Bernina Express offre un voyage unique à travers les Alpes, avec des panoramas de montagnes enneigées et de villages pittoresques.

Le Belmond Andean Explorer

Le Belmond Andean Explorer propose des voyages somptueux à travers les paysages époustouflants des Andes au Pérou. Les itinéraires traversent les montagnes des Andes péruviennes, incluant des destinations comme Cuzco, le lac Titicaca et Arequipa. Ainsi que des paysages pittoresques et des villages traditionnels. Les cabines élégantes offrent un confort inégalé et sont équipées de commodités modernes. Les voitures d’observation offrent des vues panoramiques incroyables sur les montagnes, les vallées et les paysages spectaculaires des Andes. Le train propose une expérience gastronomique exceptionnelle avec des repas préparés à partir d’ingrédients locaux et régionaux. Le Belmond Andean Explorer offre une manière élégante et immersive de découvrir les merveilles naturelles et culturelles du Pérou.

Le Seven Stars, Japon

Le Seven Stars est le premier train de luxe du Japon. Il offre ****des voyages à travers l’île de Kyushu avec des vues sur les volcans, les sources chaudes et les paysages ruraux. Son design intérieur marie éléments traditionnels japonais et luxe moderne. Il est considéré comme l’un des trains de luxe les plus somptueux et exclusifs au monde.Magnifiquement conçu à l’extérieur et à l’intérieur, le train propose différents itinéraires à travers la région de Kyushu. Cette expérience de luxe et d’exclusivité nécessite souvent des réservations anticipées.

Le Maharaja Express, Inde

Le Maharaja Express représente l’apogée du luxe ferroviaire en Inde. Les itinéraires sont soigneusement conçus pour permettre aux passagers de découvrir les trésors du pays, avec des haltes à Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi, Khajuraho, Ranthambore, et bien d’autres encore. Les cabines sont élégamment aménagées et le service est digne de la royauté. Ce voyage offre une plongée dans l’histoire et la culture de l’Inde, tout en assurant un confort de haut niveau. En plus des visites, les passagers peuvent savourer une cuisine régionale raffinée et bénéficier d’un service attentif à bord.

Rocky Mountaineer, Canada

Le Rocky Mountaineer figure parmi les trains de luxe les plus renommés au monde. Il vous convie à une aventure inoubliable à travers l’ouest canadien. Vous pourrez découvrir les montagnes Rocheuses, les rivières sauvages et les forêts denses lors de ce voyage épique. En plus d’un service exceptionnel, vous pourrez savourerez des repas gastronomiques tout en admirant la beauté naturelle du Canada. Avec une vitesse de croisière d’environ 45 km/h, le Rocky Mountaineer vous offre l’opportunité de voyager à votre rythme. Choisissez parmi quatre itinéraires différents,allant de voyages d’une journée à des circuits de 14 jours.

Train des nuages, Argentine

Le Train des Nuages figure parmi les trains touristiques les plus impressionnants. Il offre une expérience poétique en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine. Une journée complète à bord vous emmène de 1 187 à 4 220 mètres d’altitude, vous plongeant littéralement dans les nuages. Ce périple unique traverse une trentaine de ponts, douze viaducs et une vingtaine de tunnels. À bord, le confort est au rendez-vous, avec des sièges spacieux et des fenêtres panoramiques, parfait pour les aventuriers en quête de paysages à couper le souffle.

Le Rovos Rail, Afrique australe

Le Rovos Rail, réputé parmi les trains de luxe mondiaux, sillonne l’Afrique australe, avec des escales prestigieuses comme les chutes Victoria. À bord, découvrez un confort digne des meilleurs hôtels, des cabines luxueuses, une hospitalité impeccable et une cuisine exquise. Explorez des itinéraires variés entre Le Cap, Victoria Falls, Durban et bien d’autres destinations. Et profitez d’un décor colonial somptueux et d’une cuisine raffinée mettant en valeur les délices locaux et les meilleurs vins sud-africains. Les safaris organisés lors des escales vous offriront l’opportunité unique d’observer la faune africaine dans son habitat naturel.

Pour conclure,

Chaque voyage en train de luxe offre une expérience unique, alliant paysages époustouflants, confort exceptionnel et service de qualité. Pour trouver le train qui correspond parfaitement à vos envies, renseignez-vous sur les itinéraires proposés, les installations à bord et les activités prévues lors des arrêts. Quel que soit votre choix, vous êtes sûr de vivre une expérience de voyage inoubliable.