Les 10 îles romantiques de Grèce pour un voyage à deux

La Grèce est célèbre pour ses mythes et sa beauté à couper le souffle. Mais c’est aussi un véritable paradis pour les couples en quête d’une escapade romantique. Ses nombreuses îles offrent des décors de rêve, parfaits pour une lune de miel ou une simple escapade amoureuse. Voici donc une sélection des dix meilleures îles romantiques de Grèce pour votre prochain voyage.

Santorin

L’île Santorin se situe dans les Cyclades. C’est la destination de choix pour les couples en quête de romance. Ses célèbres couchers de soleil à Oia, où les maisons blanches aux toits bleus surplombent la mer Égée, sont légendaires. Le coucher de soleil est une expérience inoubliable, souvent considéré comme l’un des plus beaux au monde. Les plages de sable noir et rouge, comme Kamari et Red Beach, offrent un cadre idéal pour la détente et la baignade. Pour une expérience authentique, goûtez aux vins locaux dans les caves traditionnelles de l’île.

Mykonos

Mykonos est une destination incontournable pour les amoureux en quête de romance en Grèce. Célèbre pour son ambiance luxueuse et ses services VIP, cette île captivante offre une expérience unique. Promenez-vous dans ses ruelles pittoresques, admirez la vue panoramique depuis les moulins à vent et détendez-vous avec un café matinal ou un cocktail au coucher du soleil à Little Venice. Sans oublier les plages légendaires comme Psarou, Paradise & Super Paradise, Paraga et Ornos, parfaites pour des moments intimes et des baignades rafraîchissantes.

Corfou

Corfou, surnommée la Vénitienne, séduit avec ses forteresses imposantes, ses palais majestueux et ses jardins royaux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La vieille ville invite à découvrir ses ruelles étroites, où chaque coin révèle des trésors à photographier. L’ambiance culturelle et artistique s’anime dans ses cafés animés et ses tavernes pittoresques. Le Liston et la Spianada offrent une atmosphère rappelant Paris avec leurs cafés élégants et leurs musées enrichissants. En dehors de la ville, les plages animées, les criques isolées bordées de pins et les excursion en bateau sont des moments parfait à partager à deux !

Paros

Paros est une destination parfaite pour les couples en quête d’intimité. Naoussa, son pittoresque port de pêche, invite à se perdre dans ses ruelles étroites bordées de maisons blanchies à la chaux. Vous pourrez découvrir les chapelles byzantines et savourez les délices culinaires des tavernes locales au bord de l’eau. Au crépuscule, les caïques colorésoffrent des moments romantiques inoubliables à ceux qui choisissent cette île authentique et préservée.

Rhodes

Rhodes, perle du Dodécanèse, est une destination unique pour un séjour romantique en Grèce. Commencez par explorer la vieille ville médiévale à pied, avec ses châteaux, ses tours et ses ruelles pavées illuminées par des lanternes. À Lindos, l’acropole offre une vue imprenable, tandis qu’Agios Pavlos propose une plage magnifique pour se détendre et savourer des cocktails avec vue sur la citadelle. Pour plus d’intimité, profitez d’excursions en bateau vers des criques isolées.

Skiathos

Skiathos, joyau des Sporades, est une destination idéale pour les couples en quête de romance en Grèce. La ville principale offre une atmosphère détendue avec ses nombreux commerces et restaurants. Tandis que Bourtzi propose des moments intimes avec vue sur le port. Les plages comme Koukounaries, Vromolimnos, Mandraki, Tsougria, Mikros, Megalos, Aselinos et Elia captivent par leur beauté naturelle et leur sérénité. Accessible par avion et ferry, Skiathos promet une escapade romantique où chaque coin de l’île invite à la tranquillité et à la découverte.

Milos

Milos offre un cadre idyllique pour les couples et les jeunes voyageurs. Connue pour ses ports de pêche pittoresques aux maisons multicolores, ses villages charmants et sa délicieuse cuisine locale, l’île séduit par ses paysages variés et ses plages captivantes. Pour plus de tranquillité, envisagez une excursion vers Polyeogos ou prolongez votre séjour pour explorer les îles voisines comme Kimolos. Elles promettent également un moment à deux inoubliable !

La Crète

La Crète, célèbre pour sa civilisation minoenne, est une destination romantique par excellence en Grèce. Vous pourrez découvrir le palais légendaire de Cnossos, vous imprégner de l’histoire fascinante et des fresques anciennes qui évoquent les légendes mythologiques. Pour une aventure en plein air, vous pourrez explorer les gorges de Samaria lors d’une randonnée à deux, offrant des vues spectaculaires et une nature préservée qui vous enveloppe dans une ambiance romantique et inspirante.

Les petites Cyclades

Les Petites Cyclades forment un ensemble d’îles grecques nichées au sud-est des Cyclades principales, dans la mer Égée. Contrairement aux îles plus grandes comme Santorin ou Mykonos, elles se distinguent par leur petite taille et leur atmosphère paisible. Les îles principales incluent Koufonisia (composée de Ano Koufonisi et Kato Koufonisi), Donoussa, Schinoussa, Iraklia et Keros, ainsi que plusieurs autres îlots moins peuplés. Ces destinations sont prisées pour leurs plages isolées, leurs eaux cristallines et leur ambiance tranquille. Offrant ainsi une expérience authentique loin de l’agitation des destinations touristiques plus populaires.

Bonus : La ville de Thessalonique

Bien que Thessalonique se situe sur le continent grec, au nord du pays, et non sur une île, elle reste la ville la plus romantique du pays ! Elle charme par ses promenades le long du front de mer, ses cafés animés et ses vues spectaculaires. La vieille ville avec ses ruelles pavées et ses monuments historiques crée une atmosphère d’intimité et de nostalgie. Les forts vénitiens offrent une vue panoramique magique sur la ville et ses environs. Et en soirée, la vie nocturne animée enchante avec ses bars élégants et ses terrasses proposant des cocktails raffinés et une ambiance captivante.

Thessalonique, métropole dynamique mêlant histoire, culture et beauté naturelle, est un cadre parfait pour capturer l’essence de la romance urbaine.

En conclusion,

La Grèce, avec ses nombreuses îles, est une destination de choix pour les couples en quête de romantisme. Chaque île a son propre charme et offre des expériences uniques. Peu importe l’île que vous choisissez, vous êtes assuré de vivre des moments inoubliables en amoureux.