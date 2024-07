Les 6 plus belles piscines naturelles de Corse à ne pas manquer

La Corse, connue sous le nom d’île de beauté est célèbre pour ses paysages spectaculaires. Que ce soit ses plages de sable fin, ou encore ses montagnes majestueuses. Mais au-delà de ces trésors bien connus, La Corse réserve une surprise : ses piscines naturelles. Creusées par l’érosion et alimentées par des rivières cristallines, ces bassins offrent une expérience de baignade unique. Un lieu idéale pour les amoureux de la nature en quête de tranquillité. De la pointe nord à la pointe sud, la Corse regorge de joyaux aquatiques qui méritent le détour lors de votre prochaine escapade.

Piscine Naturelle de Purcaraccia

Les cascades de Purcaraccia se trouvent dans le massif de Bavella en Corse. Elle captivent les visiteurs par leur beauté naturelle et leur cadre préservé. Ce site, célèbre pour ses piscines naturelles reliées par des cascades et des toboggans naturels impressionnants. La baignade dans les eaux cristallines des bassins de Purcaraccia est rafraîchissante mais fraîche, avec une température rarement au-dessus de 15 degrés. De plus, elle offre une expérience de randonnée enrichissante mais exigeante. Pour y accéder depuis le parking du col de Bavella, il faut compter environ une heure et demie de marche sur un sentier rocailleux balisé. Pour préserver cet environnement fragile, l’accès est limité aux groupes accompagnés de guides de montagne, Notamment avec des quotas stricts pour éviter la surfréquentation. Cette mesure vise à maintenir la beauté et l’intégrité naturelle des lieux.

VOIR AUSSI : Top 10 randonnées inoubliables en Corse

Le canyon de Polischellu

Le canyon de Polischellu se situe dans le massif de Bavella en Corse du Sud. C’est un sanctuaire naturel prisé pour ses piscines naturelles d’un vert émeraude et ses plongeoirs naturels sculptés dans la roche. Ce site offre des bassins naturels entourés de falaises et de rochers imposants, où l’eau cristalline invite à la baignade et à l’exploration. C’est l’endroit idéal pour s’initier au canyoning et profiter des activités de montagne en Corse. Les sentiers sont peu sécurisés, ce qui rend essentiel d’être accompagné par un guide expérimenté. À la fois pour assurer la sécurité et pour sensibiliser à la préservation environnementale, en raison de la présence d’espèces endémiques fragiles et de l’interdiction d’utiliser de la crème solaire avant la baignade.

Pour accéder au canyon de Polischellu, il faut prévoir une marche d’environ 45 minutes depuis le parking.

Les gorges de la Restonica en Haute-Corse

Les Gorges de la Restonica se situes à proximité de Corte en Haute-Corse. Elle sont un trésor naturel facilement accessible depuis la route principale et renommé pour ses bassins naturels. Pour profiter pleinement de ce site prisé, il est conseillé d’arriver tôt le matin en raison des quotas de stationnement limités. La vallée de la Restonica, célèbre pour ses 7 lacs dont le lac de Melo à 1 700 mètres d’altitude, offre une expérience rafraîchissante avec ses vasques cristallines reliées par de petites cascades. L’accès au site est facile nottament par des possibilités de stationnement sur les six premiers kilomètres de la vallée et un service de navette disponible en été. Offrant ainsi une exploration aisée de ce joyau naturel où l’on peut également observer des espèces animales rares et protégées comme le pigeon des roches, le renard et l’aigle royal.

VOIR AUSSI : Les activités incontournables à faire en Corse en famille

La Cascade des Anglais

La Cascade des Anglais se situe en aval du col de Vizzavona. C’est un autre site incontournable en Haute-Corse, apprécié des vacanciers du monde entier. Nichée dans un vallon paisible, elle offre une série de cascades et de piscines naturelles, parfaites pour se rafraîchir lors des journées estivales chaudes. À une altitude de 1130 mètres, elle propose également un panorama époustouflant sur la vallée environnante et les sommets environnants. En plus de la baignade, les visiteurs peuvent profiter des activités comme l’accrobranche dans la forêt de Vizzavona, des randonnées vers le Monte d’Oru et d’autres destinations pittoresques. Ainsi que la découverte des forts historiques français qui jalonnent la région.

La vallée du Fango

Au cœur de la Balagne, la vallée du Fango est un trésor naturel méconnu de la Corse. En plus de sa vaste forêt de chênes verts, classée réserve de biosphère par l’Unesco, elle abrite des piscines naturelles et des vasques de granit rose offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Ce fleuve éponyme se distingue également par la chaleur de ses eaux, un avantage appréciable pour ceux qui préfèrent des baignades plus tempérées.

Après une journée de détente dans ces bassins naturels, les visiteurs peuvent prolonger leur escapade en explorant le charmant village de pêcheurs de Girolata. Il se situe à proximité sur la commune de Galeria, à seulement 45 minutes de Calvi. Pour les amateurs de randonnée, le départ depuis le Pont Vecchio à Galeria mène à divers sentiers, y compris celui menant à la chapelle Notre-Dame de la Serra, offrant une vue panoramique sur la baie de Calvi.

VOIR AUSSI : Écotourisme au Costa Rica : Découvrez la beauté naturelle de cette destination unique

Les piscines naturelles du Cavu

Les piscines naturelles du Cavu se situe à seulement trente minutes de Porto-Vecchio sur la commune de Zonza. Elles attirent les visiteurs par leur eau turquoise et leurs vasques de granit blanc. Nichées dans une vallée accessible depuis la route T10 en direction de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, puis la D168A vers Tagliu Rossu. Ce site, apprécié pour sa facilité d’accès et ses installations comme plusieurs parkings, un restaurant et des équipements de loisirs, est idéal pour les familles et ceux cherchant à éviter la foule. Quelques minutes de marche permettent de trouver des endroits plus tranquilles le long du chemin menant aux trois piscines naturelles. Offrant ainsi une expérience complète aux amoureux de la nature et de la montagne corse.

Pour conclure,

L’accès aux piscines naturelles de Corse est généralement ouvert au public. Cependant, il est essentiel de se tenir informé des règles en vigueur avant de s’y rendre. Les offices de tourisme sont les meilleures sources d’information pour vérifier les éventuelles réglementations. Notamment suite à des restrictions récentes comme celles observées au canyon de la Purcaraccia, jugé trop dangereux. Dans les parcs naturels régionaux ou les réserves de biosphère, il est primordial de respecter l’environnement en évitant l’utilisation de crème solaire qui peut être nocive pour les écosystèmes fragiles. Soyez prêt pour cet été et profitez pleinement de la beauté naturelle et de ses piscines naturelles en Corse ! ☀️