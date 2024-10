Les plus belles forêts de France à visiter cet automne !

En automne, les forêts de France changent de couleur. Les arbres deviennent jaunes et rouges, transformant les paysages en vues spectaculaires. Avec 16 millions d’hectares couvrant 30% du territoire, la France se classe parmi les pays les plus boisés d’Europe, derrière la Suède, la Finlande et l’Espagne. Cette vaste couverture forestière se divise entre forêts privées et publiques, avec environ 1300 forêts domaniales et une quinzaine de Forêts d’Exception. Pour une promenade automnale exceptionnelle, pourquoi ne pas explorer les forêts françaises. Vous y découvrirez le brame des cerfs, la cueillette des champignons et les couleurs éclatantes des feuilles. Une balade ou une randonnée en forêt offre une vraie bouffée d’air frais et un moment de dépaysement.

L’automne est une saison magique en France.

La forêt de Brocéliande en Bretagne 🌲

La Forêt de Brocéliande, en Bretagne, est le lieu mythique par excellence en France. Cette forêt est le cadre des légendes d’Arthur et de Merlin. Selon la tradition, c’est ici que Merlin l’Enchanteur aurait vécu et que la Fée Vivianel’aurait emprisonné dans un chêne. Vous pourrez ainsi donc y découvrir le tombeau de Merlin, la maison de la Fée Viviane, et la Fontaine de Barenton réputée pour ses pouvoirs miraculeux. En automne, les couleurs de la forêt accentuent son mystère, avec des brumes matinales ajoutant une touche magique.

La forêt de Fontainebleau 🍂

Une autre des forêts les plus incontournable à visiter cet automne en France est la forêt de Fontainebleau, située en Île-de-France. À seulement 45 minutes de train de Paris, elle propose près de 200 circuits d’escalade et de 150 kilomètres de sentiers.Fontainebleau est un incontournable pour les amateurs de nature et d’activités outdoor.

C’est également la première Forêt d’Exception en France, elle est aussi une réserve de biosphère de l’UNESCO et un site Natura 2000. Couvrant ainsi prés de 22 000 hectares, dont 2 400 sont des réserves biologiques. En plus, ne manquez pas le château de Fontainebleau et de découvrir des installations artistiques, des concerts, et des activités en plein air. L’automne est idéal pour visiter la forêt de Fontainebleau grâce à ses couleurs chaudes et ses températures agréables.

La forêt des Landes 🌳

La forêt des Landes, dans les Landes, est un espace naturel impressionnant malgré son origine artificielle. En effet, elle est le résultat d’une plantation humaine. Cet immense massif de pins maritimes offre des sentiers sablonneux idéaux pour la randonnée et le vélo.

La forêt des Landes est également riche en biodiversité. Outre les pins maritimes, on y trouve des bruyères, des genêts, des ajoncs, des mousses, des lichens, ainsi que des épicéas, des douglas, des chênes et des châtaigniers.

Non loin de cette forêt, le bassin d’Arcachon et la célèbre dune du Pilat ajoutent à l’attrait de la région. Depuis la dune du Pilat, les visiteurs peuvent admirer un panorama spectaculaire. D’un côté, l’océan Atlantique avec ses îlots du Banc d’Arguin. Et de l’autre, un océan de verdure constitué de milliers de pins.

La combinaison de la verdure des pins et des plages de sable fait de la forêt des Landes un lieu de randonnée et de détente exceptionnel.

La forêt de Vizzavona 🍁

Si vous cherchez un endroit idéal pour profiter de l’automne en Corse, la forêt de Vizzavona est une destination incontournable. Située près de Corte, cette forêt révèle un paysage montagnard impressionnant avec ses pins laricio et hêtres. L’automne y ajoute une palette de couleurs chaudes, enrichissant les sentiers de randonnée et offrant des panoramas splendides.

En automne, la forêt se transforme en un lieu idéal pour diverses activités. Vous pouvez vous rafraîchir à la Cascade des Anglais, explorer les sentiers du GR20 qui traversent la forêt, ou vous détendre à l’ombre des grands pins. Le petit train corse, le Trinichellu, offre une balade pittoresque entre Bastia et Ajaccio, avec des vues vertigineuses depuis le col de Vizzavona à 1 163 mètres d’altitude.

La forêt de Vizzavona est un véritable trésor naturel et culturel, parfait pour les amoureux de la nature et les aventuriers.

La forêt de Huelgoat 🍂

En Bretagne, la forêt de Huelgoat se distingue par son charme unique et ses mystères captivants. C’est l’une des forêts les magiques de France. Située dans le Finistère, elle couvre 1 170 hectares et est la plus grande forêt de la région. En automne, la lumière dorée met en valeur ses rochers de granit et ses chênes tortueux, créant une ambiance féerique et envoûtante.

On y retrouve notamment des chênes, hêtres, bouleaux, peupliers et châtaigniers, ainsi que résineux tels que les douglas, épicéas, sapins et pins. Les légendes celtiques ajoutent une dimension mystique à ce lieu. Avec notamment des histoires de Merlin l’Enchanteur et de trésors cachés le long de la rivière d’Argent et près de la mare aux Fées.

Les sites comme le Gouffre, le Ménage de la Vierge et les vestiges du camp d’Artus, une ancienne ville fortifiée du IIe siècle avant J.C., enrichissent encore plus cette expérience magique.

La forêt de la Grande Chartreuse 🏞️

Pour une escapade automnale mémorable, la forêt de la Grande Chartreuse près de Grenoble est incontournable. En automne, ses hêtraies et sapinières se parent de couleurs chaudes et offrent des panoramas époustouflants. Les sentiers de randonnée, bordés de falaises de calcaire et d’alpages paisibles, permettent de découvrir la faune locale, comme les chamois, les mouflons, et parfois un aigle royal.

La tranquillité de la forêt, associée à la richesse de ses paysages en automne, en fait un lieu idéal pour se reconnecter avec la nature et profiter de moments de sérénité. Le monastère des Chartreux, célèbre pour son nectar vert, ajoute une touche spirituelle à cette expérience.

La forêt d’Iraty 🌲

Une dernière des plus jolies forêts de France à ne pas manquer cet automne est la forêt d’Iraty, située dans le Pays Basque. C’est la plus grande hêtraie d’Europe, s’étendant majestueusement entre la France et l’Espagne.

La forêt d’Iraty est connue pour son ambiance sauvage et son héritage légendaire. Selon les récits locaux, elle abriterait des esprits et des créatures surnaturelles. Comme Basajaun, le seigneur de la forêt, et les Laminak, des génies mythologiques. Autrefois, les troncs d’arbres étaient utilisés pour fabriquer des mâts de navires. Aujourd’hui, cette hêtraie impressionnante invite les visiteurs à explorer ses sous-bois mystérieux et à s’imprégner de la riche tradition basque.

Pour conclure,

Vous avez maintenant des idées pour votre aventure automnale ! Que vous aimiez randonner, photographier ou simplement vous détendre, ces forêts de France vous offriront des moments inoubliables.