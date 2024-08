Les 10 activités incontournables à faire autour de Marrakech

Marrakech, surnommée la « Perle du Sud » ou la « Ville Rouge », est une destination riche en histoire et en culture. Située au pied des montagnes de l’Atlas, elle propose une multitude d’activités pour tous les goûts, que vous soyez passionné par l’histoire, l’architecture, la gastronomie ou les aventures en plein air. Connue pour ses couleurs éclatantes et son architecture impressionnante, la ville ocre captive avec des sites emblématiques comme la Villa Majorelle et la mosquée Koutoubia. Au carrefour des traditions et de la modernité, Marrakech offre bien plus que ses attractions classiques. Découvrez 10 activités inoubliables pour enrichir votre séjour et explorer Marrakech sous un angle unique.

La magie nocturne de la place Jemaa el-Fna

Bien que cette place soit célèbre pour ses étals colorés, ses musiciens captivants et ses charmeurs de serpents durant la journée, c’est à la nuit tombée que sa véritable magie se révèle. La place Jemaa el-Fna s’anime vraiment la nuit. Les spectacles de rue, la musique, et les étals de nourriture sont beaucoup plus nombreux. L’ambiance est plus festive et les lumières créent une atmosphère magique. La nuit, la place offre une expérience culturelle unique et vibrante, bien plus qu’en journée. C’est une des activités incontournables si vous êtes de passage à Marrakech !

Passer la nuit dans une tente berbère au milieu du désert

À seulement 30 km de Marrakech, le désert d’Agafay offre une expérience unique de bivouac sans devoir aller jusqu’au Sahara. Imaginez passer la nuit sous une tente berbère, entouré d’un paysage lunaire et sous un ciel étoilé à couper le souffle, avec les montagnes de l’Atlas en toile de fond. Vous pouvez choisir entre un bivouac authentique ou un campement plus luxueux.

Dîner sous les étoiles, bercé par le rythme du djembé et savourer un thé à la menthe rend cette aventure encore plus mémorable.

Faire un vol en montgolfière

Pour une expérience vraiment inoubliable, découvrez Marrakech sous un autre angle avec un vol en montgolfière. Profitez d’une balade aérienne d’environ une heure lors du lever du soleil, un moment magique à vivre au moins une fois dans sa vie. À l’arrivée, savourez un thé et un petit déjeuner berbère sous une tente caïdale. Ajoutant ainsi une touche authentique à cette aventure exceptionnelle. Cette excursion vous offre une perspective unique et époustouflante sur les paysages magnifiques de Marrakech et ses environs.

Les cascades d’Ouzoud

Marrakech offre une multitude de d’activités pour des excursions en couple, en famille ou entre amis. Parmi les incontournables, les cascades d’Ouzoud sont à ne pas manquer. Ces chutes impressionnantes de 110 mètres de haut, nichées dans une gorge verdoyante, invitent à la détente, à la baignade et à des balades en bateau. Vous pouvez également explorer les sentiers environnants et profiter de la beauté naturelle des lieux.

Se détendre dans les hammams de Marrakech

Les hammams de Marrakech sont des lieux incontournables pour les habitants et les touristes. Ils offrent une immersion dans la culture locale et un véritable moment de détente. Ces établissements, décorés dans le plus pur style oriental, proposent divers bains, chambres humides et salons de massages. Faire une séance de hammam à Marrakech, malgré la chaleur extérieure, permet de se relaxer profondément et de mieux profiter du reste de votre séjour.

Le dôme des Almoravides

Le Dôme des Almoravides est un lieu incontournable pour les amateurs d’histoire et de monuments anciens. Il s’agit du plus vieux bâtiment de Marrakech, offrant un aperçu unique du passé de la ville. Ce site bien préservé, datant probablement du XVIIème siècle, a été essentiel pour fournir les premières sources d’eau potable à Marrakech. La visite est rapide, ce qui permet de découvrir également la mosquée Ben Youssef ou le musée Yves Saint Laurent, situés à proximité.

Découvrir les montagnes du grand Atlas en tyrolienne

Vivez une expérience unique à proximité de Marrakech avec un parcours en tyrolienne au cœur des montagnes du Grand Atlas. Nichée dans la réserve naturelle de Terres d’Amanar, cette aventure vous permet de découvrir des paysages spectaculaires de manière inédite. Le parcours inclut des ponts suspendus, des tyroliennes, des descentes en rappel, et bien plus encore, pour une heure d’exploration et d’adrénaline. Un guide viendra vous chercher directement à votre hôtel ou riad à Marrakech pour vous accompagner dans cette escapade inoubliable.

Faire du ski à Oukaïmeden

Qui aurait cru que le ski serait possible à proximité de Marrakech ? La station de ski d’Oukaïmeden, située à seulement 80 km de la ville, offre une expérience hivernale surprenante. Environ une heure de route suffit pour atteindre ce domaine skiable, réputé pour ses 18 pistes adaptées à tous les niveaux et ses plus de 1000 mètres de dénivelé. De novembre à mars, vous pouvez descendre les sommets enneigés de l’Atlas et remonter rapidement grâce aux télésièges et téléskis. Les moins aventureux peuvent se détendre au pied des pistes ou découvrir le village à dos de mulet.

Se baigner dans une piscine rouge

Pour une expérience de baignade unique et rafraîchissante, découvrez la piscine rouge du Murano Resort à Marrakech. Ce bassin atypique, avec sa couleur rouge vive, fait partie de ce complexe hôtelier de luxe. Il offre une vue imprenable sur les jardins de la palmeraie et le massif de l’Atlas. À la tombée de la nuit, les lumières sous-marines illuminent les mosaïques colorées, créant une ambiance féérique et presque irréelle. La piscine est accessible au public, même pour ceux qui ne séjournent pas à l’hôtel, vous permettant de vivre un moment de relaxation dans un cadre extraordinaire.

Découvrez Cactus Thiemann

Vous cherchez une activité insolite à Marrakech ? Alors, explorez Cactus Thiemann, située à moins d’une heure de la ville. Cette pépinière est la plus grande d’Afrique, abritant plus de 150 variétés de cactus sur 7 hectares. Fondée par l’ingénieur agronome allemand Hans Thiemann dans les années 50, elle offre une expérience unique. Le plus grand cactus y mesure environ 8 mètres.

Pour conclure,

Marrakech réserve de belles surprises à chaque coin de rue. Que vous soyez amateur de culture, d’aventure ou de détente, la ville de Marrakech et ses alentours offrent une multitude d’activités inoubliables. Marrakech est une destination qui saura captiver tous les voyageurs. Découvrez une ville où tradition et modernité se rencontrent pour vous offrir une expérience unique et mémorable.