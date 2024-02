Road trip en Afrique du Sud : partez à la découverte de la Route 62 !

L’Afrique du Sud est une destination captivante et variée, qui offre des paysages à couper le souffle, une riche histoire, des attractions fascinantes et une culture dynamique. Si vous êtes à la recherche d’un voyage unique et mémorable, alors préparez-vous pour la meilleure aventure de votre vie : parcourir l’une des plus belles routes d’Afrique du Sud en voiture !

Les points forts d’un autotour en Afrique du Sud

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un road trip en Afrique du Sud est une expérience inédite : de magnifiques paysages, une diversité culturelle fascinante et une faune extraordinaire.

Cependant, avant de vous lancer dans cette aventure, il est crucial de vous assurer que vous êtes prêt pour la route. Cela signifie non seulement planifier votre itinéraire et vous équiper des fournitures nécessaires, mais aussi vous assurer d’avoir passé avec succès l’examen du Code de la route et d’avoir obtenu votre permis de conduire.

Les avantages principaux d’un autotour en Afrique du Sud comprennent notamment :

La diversité des paysages : de la côte sauvage aux montagnes majestueuses, en passant par le désert aride et les forêts verdoyantes, l’Afrique du Sud propose une incroyable palette de paysages.

: de la côte sauvage aux montagnes majestueuses, en passant par le désert aride et les forêts verdoyantes, l’Afrique du Sud propose une incroyable palette de paysages. Les rencontres avec la faune : partez à la découverte des animaux sauvages lors d’un safari dans l’un des nombreux parcs nationaux et réserves animalières du pays, comme le célèbre parc Kruger.

: partez à la découverte des animaux sauvages lors d’un safari dans l’un des nombreux parcs nationaux et réserves animalières du pays, comme le célèbre parc Kruger. Le patrimoine historique et culturel : visitez les sites historiques, les musées et partez à la rencontre des différentes ethnies et cultures de l’Afrique du Sud.

: visitez les sites historiques, les musées et partez à la rencontre des différentes ethnies et cultures de l’Afrique du Sud. La gastronomie : la cuisine sud-africaine est un délicieux mélange d’influences africaines, européennes et asiatiques. N’oubliez pas de savourer les délices culinaires régionaux pendant votre voyage.

VOIR AUSSI : Top 10 plus belles plages d’Afrique du Sud à découvrir

Un road trip sur la Route 62

L’une des meilleures routes pour un autotour en Afrique du Sud est sans aucun doute la Route 62. Longue de près de 850 km, cette célèbre route relie les villes de Cape Town et Port Elizabeth. Elle traverse des paysages fascinants, des vignobles à perte de vue, des montagnes impressionnantes, des vallées fertiles et des gorges profondes.

Cette célèbre route offre des paysages à couper le souffle, des villages pittoresques, des réserves naturelles riches en biodiversité, et bien plus encore.

Voici quelques-uns des incontournables à ne pas manquer le long de la Route 62 :

Oudtshoorn : surnommée la « capitale mondiale de l’autruche », cette charmante ville est entourée par de nombreuses fermes d’autruches où vous pourrez en apprendre davantage sur ces fascinantes créatures et même monter à dos d’autruche !

: surnommée la « capitale mondiale de l’autruche », cette charmante ville est entourée par de nombreuses fermes d’autruches où vous pourrez en apprendre davantage sur ces fascinantes créatures et même monter à dos d’autruche ! Les Monts Swartberg : ce massif montagneux offre des panoramas spectaculaires ainsi que d’excellentes possibilités de randonnée pédestre et de VTT dans un cadre sauvage et préservé.

: ce massif montagneux offre des panoramas spectaculaires ainsi que d’excellentes possibilités de randonnée pédestre et de VTT dans un cadre sauvage et préservé. Le col de Tradouw : niché entre les montagnes Langeberg et Swartberg, ce col pittoresque emprunte une ancienne route marchande et offre des vues magnifiques sur les plaines de la région.

: niché entre les montagnes Langeberg et Swartberg, ce col pittoresque emprunte une ancienne route marchande et offre des vues magnifiques sur les plaines de la région. Les fermes viticoles : la Route 62 se fraye un chemin à travers quelques-unes des meilleures régions viticoles d’Afrique du Sud, ne manquez pas de vous arrêter dans l’une des charmantes caves en cours de route pour déguster les excellents crus locaux.

C’est une occasion unique de vivre une aventure inoubliable et de créer des souvenirs mémorables le long de ce magnifique itinéraire.

VOIR AUSSI : Randonnée en Afrique du Sud : les 4 meilleurs sentiers

Carte de la Route 62 : l’itinéraire à suivre



La Route 62 en Afrique du Sud est une route touristique célèbre qui traverse les provinces du Cap-Occidental et du Cap-Oriental entre Cape Town et Port Elizabeth. Elle est connue pour être l’une des plus longues routes des vins au monde, et elle offre un paysage spectaculaire qui inclut des montagnes, des vallées, des vignobles et des déserts.

La Route 62 relie les villes de Montagu et Oudtshoorn, les gorges de Meiringspoort et les villes côtières. Voici un aperçu des zones principales par lesquelles la Route 62 passe :

Le Cap-Occidental : La route commence généralement dans les environs du Cap, bien que le point de départ exact puisse varier selon l’itinéraire choisi. Elle passe par des villes historiques comme Stellenbosch et Franschhoek, célèbres pour leurs vignobles. Montagu : Cette petite ville est connue pour ses sources thermales et son architecture qui date de l’époque victorienne. Barrydale : Située à la limite du Cap-Occidental et du Cap-Oriental, Barrydale est une halte populaire pour ses charmants cafés et son art local. Calitzdorp : Connue comme la capitale du porto en Afrique du Sud, cette ville est un arrêt incontournable pour les amateurs de vin. Oudtshoorn : Célèbre pour ses fermes d’autruches et les grottes de Cango, Oudtshoorn est souvent considérée comme le cœur de la Route 62. Les gorges de Meiringspoort : Elles offrent des paysages époustouflants et des formations rocheuses impressionnantes. Uniondale et De Rust : Petites villes charmantes qui marquent l’approche de la Route 62 vers le Cap-Oriental.

La Route 62 est célèbre pour son atmosphère décontractée, ses paysages diversifiés, et son accueil chaleureux. Elle est souvent comparée à la Route 66 aux États-Unis en raison de son caractère iconique et de son attrait touristique. Les voyageurs empruntent cette route pour découvrir le cœur rural de l’Afrique du Sud, goûter à la cuisine locale, explorer les vignobles et profiter des paysages naturels.

VOIR AUSSI : Quel pays d’Afrique pour faire un safari ? Notre top 5 !

Conseils pour réussir votre autotour en Afrique du Sud

Planifiez soigneusement votre itinéraire

Définissez bien à l’avance les principales étapes de votre voyage. En plus de la route 62, il y a de nombreuses autres routes autour qui sont tout aussi fascinantes à parcourir. N’hésitez pas à inclure par exemple la spectaculaire Garden Route, ou encore la Wild Coast, chacune offrant une expérience unique.

Choisissez le bon véhicule

Sélectionnez une voiture adaptée à vos besoins ainsi qu’au type de route que vous comptez emprunter. Si vous êtes un groupe d’amis ou en famille avec beaucoup de bagages, un mini-van sera peut-être nécessaire pour garantir le confort de tous pendant le voyage.

Renseignez-vous sur les conditions de conduite locales

Au-delà des informations sur les distances entre chaque étape, informez-vous également sur l’état des routes, car certaines peuvent être accidentées ou impraticables lors de fortes pluies. La vitesse maximale sur les routes varie également selon les portions de route, soyez toujours attentifs aux panneaux de signalisation.

Assurez-vous d’avoir les documents nécessaires

Pour conduire en Afrique du Sud, il faut être âgé d’au moins 18 ans et avoir un permis de conduire international en cours de validité. Assurez-vous également d’avoir une assurance voyage couvrant la location de voiture et pensez à vérifier les conditions requises pour louer un véhicule.

Un road trip en Afrique du Sud est une expérience exceptionnelle qui vous permettra de découvrir ce pays fascinant sous un angle différent. Alors, n’hésitez plus et embarquez-vous au volant pour l’aventure sur la Route des Jardins, l’une des routes sud-africaines les plus spectaculaires !