Voyage en Europe : pourquoi l’Espagne reste-t-elle incontournable ?

Pour les Français, l’Espagne demeure aujourd’hui une destination idéale pour passer des vacances en couple ou en famille. Comment expliquer un tel succès ?

Si vous n’êtes pas allé au moins une fois en Espagne dans votre vie, c’est probablement que vous avez raté quelque chose. En dehors du fait que ce soit un pays partageant une frontière avec la France et donc proche de nous, celui-ci possède de nombreux arguments pour les vacanciers. C’est justement ce que nous allons tenter de vous démontrer dans les lignes qui vont suivre.

Des hébergements variés en dehors des hôtels traditionnels

Lorsqu’on pense aux vacances en Espagne, on a souvent en tête une chambre d’hôtel luxueuse au bord de la plage du côté de la Costa del Sol. Bien sûr, ce type d’hébergement existe toujours et c’est d’ailleurs celui choisi en priorité par les plus fortunés. Cependant, c’est loin d’être le seul, puisqu’il y a aussi :

Des locations de vacances qui ont le mérite de proposer des prix bien plus abordables que les hôtels, surtout pour les groupes. Vous pourrez par exemple louer un appartement pour 6 personnes à seulement 100 euros la nuit, soit moins de 20€ par personne ! Pour des vacances réussies en Espagne avec un petit budget, c’est le top !

Des campings en été au sein desquels vous pourrez louer un mobil-home. C’est certes moins confortable qu’une location de vacances, mais vous pourrez profiter de nombreuses activités sur place.

Des gîtes ruraux pour les personnes souhaitant découvrir l’Espagne en étant directement intégrées dans la culture locale.

Des paysages qui ne se résument pas qu’aux plages

Second cliché sur l’Espagne : on ne s’y rend que pour profiter de la plage. C’est vrai qu’il serait dommage de passer à côté d’une baignade en mer méritée en été, mais ce pays offre bien plus que cela. Nous pensons notamment aux montagnes de la Sierra Nevada qui mériteraient d’être plus connues. On peut d’ailleurs s’y rendre en hiver pour skier puisque 15 de ses sommets dépassent les 3 000 mètres d’altitude. Et si vous vous y rendez en été, les randonnées y sont très plaisantes !

Citons également la région de Castille-La Manche dans laquelle on trouve des plaines arides qui valent le détour. Avec ses moulins typiques et ses châteaux, on en prend plein les yeux.

Des activités culturelles pour tous les goûts

Vous pensiez que c’était en France que l’on trouvait les activités culturelles les plus variées ? Pourtant, l’Espagne n’a rien à lui envier de ce côté, au contraire. Entre la visite de monuments d’exception comme la Sagrada Familia à Barcelone, sans oublier les nombreux musées (musée Picasso, musée du Prado…), vous n’allez pas vous ennuyer une seule seconde si vous aimez l’histoire.

Mais les activités culturelles ne se résument pas à l’histoire et à l’art : en Espagne, on sait aussi s’amuser. Si vous avez des enfants, vous pourrez les emmener dans un parc d’attractions, sachant qu’il y en a plus d’une dizaine dans ce pays. PortAventura, Tibidabo, Siam Park, Rancho Texas… Un vrai bonheur pour les amoureux de sensations fortes !