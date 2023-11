5 conseils pour bien organiser votre voyage en Guyane

Comment bien organiser mon voyage en Guyane et ne rien oublier ? Si vous vous posez cette question, vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous donnons cinq conseils à prendre en compte pour que votre voyage en Guyane soit parfaitement réussi. Prêt à commencer ? Débutons ensemble dès maintenant !

Réserver votre voiture en ligne

Vous le savez certainement déjà, l’idéal est d’avoir votre propre voiture lors d’un voyage en Guyane. Cela vous permet de vous balader comme vous voulez et de visiter tous les endroits que vous souhaitez voir, qu’importe la distance. Pour profiter des meilleures offres et vous assurer d’avoir une voiture à votre arrivée, nous vous recommandons de réserver votre voiture en ligne sur un site comme Jumbocar Guyane. Vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux et choisir le véhicule le plus adapté à vos besoins. En Guyane, vous pouvez facilement trouver :

des citadines ;

des SUV ;

des berlines.

Qu’importe le type de véhicule dont vous avez besoin, vous trouverez le vôtre en réservant en ligne !

Se renseigner sur le climat et la saison des pluies

La Guyane est soumise à un climat équatorial, avec une saison des pluies très marquée. Il est donc très important de bien se renseigner sur les conditions météo avant de partir. La meilleure période pour visiter la Guyane est de juillet à décembre, pendant la saison sèche. Lors de cette période, les températures sont agréables et les pluies moins fréquentes que pendant la saison des pluies. Choisir le moment idéal facilitera les déplacements et les activités que vous souhaitez faire. Bien que la pluie tombe rarement toute la journée, partir durant la saison des pluies pourrait vous gâcher votre voyage.

Prévoir des protections contre les moustiques

Vous le savez certainement déjà, la Guyane est une région riche en biodiversité. Elle abrite donc naturellement de nombreux moustiques, dont certains peuvent être porteurs de maladies. Il est donc très important de bien se protéger lorsque vous vous trouvez là-bas. Nous vous recommandons de prévoir des vêtements longs et légers pour couvrir votre peau, et utiliser des produits anti-moustiques de qualité.

Tester la culture et la gastronomie de la Guyane

La Guyane est très riche, avec une population issue de divers horizons. Pendant votre voyage, vous devez prendre le temps de découvrir cette richesse. Voici les principales occasions de le faire :

vous rendre sur les marchés ;

faire les festivals ;

partir à la rencontre des habitants.

Ne manquez pas de goûter à la gastronomie guyanaise, influencée par les traditions amérindiennes, africaines, créoles et asiatiques. Les saveurs sont souvent surprenantes et délicieuses.

Créer un planning de voyage

Pour ne rien oublier de visiter pendant votre voyage, vous devriez prendre le temps de créer un planning ! Notez par exemple tout ce que vous voulez absolument faire. Ensuite, mettez des points des lieux à visiter sur une carte. Il vous sera ainsi beaucoup plus simple de créer l’itinéraire parfait pour votre visite de la Guyane. Cela vous assure aussi de ne rien oublier et de ne pas vous sentir pressé par le temps arrivé là-bas.