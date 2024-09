Traverser le tunnel sous la Manche en moto : guide complet

Pour les amateurs de moto, traverser le tunnel sous la Manche est une aventure excitante. Ce tunnel de 50 kilomètres, qui connecte la France à l’Angleterre, transforme votre trajet en une expérience dynamique et efficace. Oubliez les longues files d’attente des ferries. Avec Eurotunnel Le Shuttle, vous gagnez du temps et explorez de nouveaux horizons facilement. Ce voyage souterrain est la solution parfaite pour éviter les tracas des ferries et profiter pleinement de votre moto. À l’arrivée, vous êtes accueilli par des paysages variés et des routes pittoresques, ajoutant encore plus de plaisir à votre voyage.

Les navettes Eurotunnel

L’Eurotunnel, conçu principalement pour les trains, permet aussi de voyager avec votre moto. Les navettes “Le Shuttle” sont spécialement équipées pour accueillir divers types de véhicules :

Motos et scooters

Voitures

Camping-cars

Véhicules utilitaires légers

Camions et poids lourds

Grâce à ces wagons dédiés, vous pouvez facilement prendre le tunnel avec votre deux-roues. C’est une opportunité parfaite pour les passionnés de moto qui cherchent à découvrir de nouveaux horizons sans les tracas des ferries.

Préparer votre traversée à moto : Les clés pour un voyage réussi

Pour garantir une traversée fluide du tunnel sous la Manche à moto, une préparation minutieuse est cruciale. Réservez votre passage avec l’Eurotunnel Le Shuttle à l’avance pour éviter le stress. La réservation est essentielle pour organiser votre voyage sans imprévus. Lors de la réservation, vous devrez fournir des informations sur votre moto (type, dimensions, etc.) afin d’obtenir un wagon approprié. Choisissez également vos dates et horaires de départ et de retour.

Avant de partir, vérifiez que votre assurance moto couvre le transport international pour éviter tout problème. Assurez-vous d’être bien équipé : un casque homologué pour la sécurité, un gilet réfléchissant pour améliorer votre visibilité, et des dispositifs de communication pour rester connecté. Consultez les prévisions météorologiques avant le départ pour ajuster votre équipement en fonction des conditions climatiques. Enfin, familiarisez-vous avec les formalités douanières et ayez tous les documents nécessaires. Comme votre passeport et la carte grise de votre moto, prêts pour un passage sans accroc.

Ces préparatifs garantiront une traversée en toute sérénité.

Le jour de la traversée : que faire ?

À votre arrivée au terminal de Calais ou de Folkestone, présentez-vous au moins 30 minutes avant le départ. Suivez les panneaux dédiés aux motos pour atteindre les zones d’embarquement. Un contrôle de sécurité vérifie que votre moto respecte les normes requises.

Lors de l’embarquement, les agents d’Eurotunnel Le Shuttle vous guideront pour placer correctement votre moto. Les équipes s’occuperont de l’arrimage pour assurer une stabilité optimale durant la traversée. Veillez à suivre attentivement les instructions pour garantir une procédure sans accroc.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de démarrer le moteur ou d’utiliser la radio pendant le trajet dans le tunnel.

Une traversée rapide et confortable

Votre traversée du tunnel sous la Manche en moto ne dure qu’environ 35 minutes. Durant ce temps, vous aurez l’opportunité de vous relaxer dans des zones spécialement aménagées pour les passagers. Les sièges sont conçus pour offrir un confort optimal, et des espaces de repos sont disponibles pour rendre votre voyage encore plus agréable.

2 conseils pour profiter au maximum de votre séjour en Angleterre

Pour tirer le meilleur parti de votre aventure en Angleterre, quelques ajustements sont nécessaires. Voici deux conseils essentiels pour une expérience de conduite agréable et sans stress dans le Royaume-Uni.

Là-bas, la conduite est à gauche !

En Angleterre, la conduite se fait à gauche, ce qui peut être déconcertant pour ceux habitués à conduire à droite. Pour vous adapter facilement, souvenez-vous que les ronds-points se prennent dans le sens des aiguilles d’une montre. Soyez attentif aux véhicules arrivant de la droite et vérifiez systématiquement vos angles morts. Pour rester vigilant et éviter la fatigue, faites des pauses régulières.

Respectez les limitations de vitesse

Les limites de vitesse en Angleterre varient par rapport à celles de l’Union européenne. Par exemple, sur les autoroutes, la vitesse maximale est de 70 mph (environ 112 km/h), et sur les routes secondaires, elle est souvent de 60 mph (environ 96 km/h). Respecter ces limites est crucial pour éviter des amendes et garantir votre sécurité sur la route.

Bonus : découvrez les routes britanniques

L’Angleterre offre des routes spectaculaires idéales pour les motards. Explorez la route côtière du Devon et de la Cornouaille pour des vues imprenables sur l’Atlantique. Ou aventurez-vous dans le Lake District avec ses paysages montagneux et lacustres. Ou encore, la North Coast 500 en Écosse qui est un itinéraire de 516 miles souvent comparé à la Route 66. Elle vous promet une exploration des paysages les plus époustouflants du Royaume-Uni.