Traverser le tunnel sous la Manche en camping-car : guide pratique

Voyager en Angleterre avec un camping-car nécessite une préparation spécifique. Une option pratique et rapide est d’emprunter le tunnel sous la Manche. Ce tunnel sous-marin relie la France à l’Angleterre et permet de monter directement avec votre camping-car à bord d’un train à Calais. En seulement 35 minutes, le train vous conduit à Folkestone, en Angleterre.

Ce mode de voyage est particulièrement apprécié pour sa rapidité et son confort. Elle permet une liaison directe et sans encombre entre le continent européen et le Royaume-Uni. Que vous soyez novice ou habitué des voyages, cette expérience unique allie commodité et efficacité pour une aventure mémorable.

Qu’est-ce que le tunnel sous la Manche?

Le tunnel sous la Manche est également connu sous le nom d’Eurotunnel. C’est une prouesse d’ingénierie reliant la France au Royaume-Uni sous la mer. Inauguré en 1994, il s’étend sur environ 50 km, dont 38 km sous la mer, et permet de traverser en seulement 35 minutes. Cette infrastructure impressionnante est utilisée par des millions de voyageurs chaque année, y compris des propriétaires de camping-cars.

Pourquoi choisir le tunnel sous la Manche?

Opter pour le tunnel sous la Manche présente plusieurs avantages. La traversée rapide et directe offre un gain de temps considérable par rapport aux ferries. De plus, le tunnel offre une protection contre les intempéries, rendant le voyage plus confortable en toutes saisons. Pour les camping-caristes, c’est également une option pratique, avec des installations adaptées et des procédures simplifiées. Traverser le tunnel sous la Manche en camping-car est une option relativement écologique. Le tunnel électrique émet moins de CO2 par passager que les ferries ou les vols. Choisir cette option peut réduire votre empreinte carbone et contribuer à des voyages plus durables.

Guide pratique pour traverser le tunnel sous la Manche en camping-car

Pour traverser le tunnel sous la Manche avec votre camping-car, la réservation est essentielle. Vous pouvez réserver votre passage en ligne ou par téléphone auprès d’Eurotunnel Le Shuttle. Le coût de la traversée dépendra de la taille et du type de votre véhicule, ainsi que de la période de l’année.

Il est recommandé d’arriver au terminal d’Eurotunnel au moins 2 heures avant l’heure de départ prévue. À votre arrivée, vous devrez présenter vos documents de voyage à la douane et suivre les instructions du personnel jusqu’à l’embarquement dans la navette.

Préparer les documents nécessaire

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir un permis de conduire valide et reconnu par les autorités britanniques. Ainsi que la carte grise et l’attestation d’assurance de votre véhicule. Un contrôle technique à jour est également obligatoire pour tous les véhicules, y compris les camping-cars. Vérifiez attentivement que votre assurance inclut la traversée du tunnel sous la Manche.

Étant donné que vous quittez l’Union européenne, il peut être nécessaire de disposer d’un passeport et éventuellement d’un visa pour passer la frontière franco-britannique.

Comment gérer les animaux de compagnie ?

Pour traverser le tunnel sous la Manche avec un animal de compagnie, comme un chien, les nouvelles réglementations exigent une puce électronique, un passeport européen ou un certificat sanitaire vétérinaire (AHC). Ainsi qu’un vaccin antirabique et un traitement contre l’échinococcose administré 1 à 5 jours avant le voyage. Eurotunnel propose des installations adaptées aux animaux, mais il est essentiel de se renseigner sur ces exigences légales pour éviter tout problème à la frontière.

Les dimensions acceptées

Pour traverser le tunnel sous la Manche avec un camping-car, il est essentiel de respecter les critères d’éligibilité d’Eurotunnel. Les véhicules doivent mesurer moins de 2,55 mètres de large (y compris les rétroviseurs) et moins de 4,2 mètres de haut. De plus, la longueur maximale pour un véhicule avec caravane ne doit pas dépasser 18 mètres. Assurez-vous que votre camping-car répond à ces conditions avant de planifier votre voyage pour éviter tout problème lors de l’embarquement.

Sécurité lors de la traversée

Lors de votre traversée avec Eurotunnel, la sécurité est primordiale. Des mesures strictes sont en place, comme l’interdiction des bonbonnes de gaz non sécurisées. Avant l’embarquement, votre camping-car subira une inspection détaillée pour garantir sa conformité totale aux régulations de sécurité en vigueur.

Une alternative : Le ferry en camping-car

Lorsque vous planifiez votre voyage avec un camping-car vers l’Angleterre, vous pourriez vous demander quelle option est la plus économique : le tunnel sous la Manche ou le ferry. Voyager en ferry avec votre camping-car offre beaucoup d’espace et une atmosphère détendue. Bien que le tunnel sous la Manche soit plus rapide, il est intéressant de considérer le ferry en raison de ses coûts souvent moins élevés et d’une durée de trajet qui peut être comparable. Parfois à seulement une demi-heure près. De plus, le ferry permet une liberté de mouvement à bord, avec la possibilité de se promener, de manger et de faire des achats hors taxes pendant la traversée vers l’Angleterre.

Pour conclure,

Traverser le tunnel sous la Manche en camping-car est une aventure pratique et agréable pour les voyageurs souhaitant rejoindre le Royaume-Uni depuis la France ou vice versa. En suivant ce guide pratique, vous serez bien préparé pour une traversée sans stress, permettant de profiter pleinement de votre voyage.

FAQ – Informations utiles

Quels documents sont nécessaires pour traverser le tunnel sous la Manche en camping-car ? Vous aurez besoin de vos passeports, des documents du véhicule et des assurances à jour. Les camping-cars de toutes tailles peuvent-ils emprunter le tunnel ? Non, il y a des restrictions de taille et de poids. Vérifiez les spécifications d’Eurotunnel avant de réserver. Puis-je rester dans mon camping-car pendant la traversée ? Non, pour des raisons de sécurité, tous les passagers doivent quitter les véhicules et rester dans la zone passagers désignée. Les animaux de compagnie sont-ils autorisés dans le tunnel ? Oui, mais ils doivent avoir un passeport européen pour animaux de compagnie et être à jour de leurs vaccinations.