Les 7 plus grands parcs d’attractions du monde à découvrir

Dans l’univers foisonnant des parcs d’attractions, loin des géants comme Disney et Universal, se trouvent des perles offrant des expériences tout aussi saisissantes. Ces destinations sont parfois moins médiatisées mais sont tout aussi impressionnantes. Elles offrent des expériences uniques qui captivent l’imagination et font battre le cœur plus fort. Chaque parc propose une expérience unique. Montagnes russes battant des records. Thèmes immersifs inspirés de contes de fées, de légendes ou de marques emblématiques. Évasion hors du commun. Sensations fortes, moments enchantés en famille, nouvelle aventure. Suivez-nous pour découvrir ces parcs qui émerveillent et divertissent.

Cedar Point : Le royaume des montagnes russes

Situé à Sandusky, dans l’Ohio, aux États-Unis, Cedar Point est bien plus qu’un simple parc d’attractions. C’est une expérience palpitante à part entière. Avec une collection époustouflante de 17 montagnes russes, ce parc détient le titre de la « capitale mondiale des montagnes russes« . Ouvert de mai à octobre, Cedar Point offre une aventure inoubliable pour toute la famille. Parmi ses attractions les plus emblématiques, on trouve le légendaire Millenium Force. Il propulse les aventuriers jusqu’à 150 km/h en seulement 4 secondes, et les élevant jusqu’à 100 mètres au-dessus du sol. Une expérience à couper le souffle, à réserver de préférence après un repas léger !

Pour les passionnés d’aventure à la recherche d’une montée d’adrénaline inégalée, Cedar Point est le lieu idéal où chaque virage, chaque chute et chaque montée offre une dose de frissons inégalée.

Europa Park : Une odyssée européenne

Situé à Rust, à proximité de la frontière française, Europa Park se distingue comme le plus grand parc à thème d’Allemagne. Ce parc unique se démarque avec plus de 100 attractions et 18 zones thématiques représentant divers pays et régions d’Europe.

Europa Park propose une expérience exceptionnelle pour les familles, avec une entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans le jour de leur anniversaire. Avec une variété d’attractions adaptées à tous les âges, ce parc ouvre les portes vers un nouveau niveau d’aventure. Ce qui distingue particulièrement ce parc, ce sont ses animations, ses spectacles et ses activités de bien-être. Des soirées estivales avec des attractions jusqu’à minuit aux spectacles mettant en vedette des silhouettistes et des groupes de musique, chaque visite promet des expériences uniques.

Europa Park transporte ses visiteurs dans un voyage captivant à travers le continent

Lotte World : Une féerie au cœur de Séoul

Au cœur de Séoul, en Corée du Sud, se trouve Lotte World. C’est un complexe de divertissement renommé qui attire environ 5 millions de visiteurs chaque année. Depuis son ouverture en 1989, Lotte World est devenu un incontournable de Séoul, couvrant une superficie totale de 40 hectares. Ce lieu emblématique abrite Lotte World Adventure, l’un des plus grands parcs d’attractions couverts au monde. Ainsi que Magic Island, un parc en plein air situé sur une île artificielle. En plus des attractions palpitantes, Lotte World comprend un hôtel, un musée folklorique coréen et un centre commercial, offrant ainsi une variété d’activités pour tous les goûts.

Avec sa taille impressionnante, Lotte World garantit une expérience magique, peu importe la météo !

PortAventura World : Une épopée de divertissement

Niché non loin de Barcelone, en Espagne, PortAventura World est bordé par les eaux scintillantes de la Méditerranée. Avec 42 attractions à son actif, ce parc offre une expérience inoubliable. Parmi les attractions phares, ne manquez pas le Furis Baco. Celui-ci propulse les aventuriers de 0 à 135 km/h en seulement 3 secondes. Il offre une montée d’adrénaline inégalée.

Pour ceux en quête d’un moment de détente en famille, des activités comme le voyage en vieille locomotive vers le Far West de PortAventura offrent des paysages pittoresques et des souvenirs mémorables. Mais les avantages de PortAventura ne s’arrêtent pas là : en plus des spectacles et des concerts, le parc propose des activités extérieures à proximité. Telles que la découverte de Barcelone ou l’exploration des magnifiques plages de Salou. Un mélange parfait pour des vacances inoubliables en famille ou entre amis.

Tivoli Gardens : Le plus emblématique

Situé au cœur de Copenhague, au Danemark, Tivoli Gardens est bien plus qu’un simple parc d’attractions : c’est un véritable trésor historique. Fondé en 1843, il est l’un des plus anciens parcs d’attractions encore en fonctionnement dans le monde. Il mêle harmonieusement charme historique, jardins splendides et attractions modernes. Ce parc emblématique abrite une multitude de manèges, de théâtres et de restaurants dispersés à travers ses charmants jardins et ses vastes terrains. Parmi les attractions incontournables figurent « The Demon » (montagnes russes), « The Flying Trunk » (parcours sombre) et « The Star Flyer » (tour d’observation).

Busch Gardens Williamsburg : L’élégance européenne

Niché à Williamsburg, en Virginie, aux États-Unis, Busch Gardens Williamsburg se distingue comme l’un des parcs d’attractions les plus splendides au monde. Bien qu’il ne soit peut-être pas le plus grand parcs du monde, il mérite sans aucun doute sa place sur le podium grâce à sa beauté incomparable.

Conçu sur le thème du continent européen, ce parc a été maintes fois élu « plus beau parc du monde ». Notamment grâce à la magnificence de ses paysages et à la propreté exemplaire des lieux. En se promenant à travers ses allées, les visiteurs sont transportés dans un véritable voyage à travers les régions emblématiques de l’Europe, avec des décors et des détails qui évoquent l’élégance et le charme du Vieux Continent.

Ocean Park, Hong Kong : Une aventure aquatique hors norme

Situé à Hong Kong, Ocean Park transcende le concept traditionnel de parc d’attraction en offrant une immersion totale dans le monde marin. Avec ses attractions à sensations et ses superbes aquariums abritant une faune marine impressionnante, il se distingue comme l’un des plus grands parcs d’attraction aquatique du monde. Il offre une diversité d’activités pour tous les goûts, des rencontres avec les animaux à des spectacles captivants en passant par une délicieuse cuisine traditionnelle, Ocean Park promet une expérience inoubliable. Les visiteurs peuvent explorer des manèges pour tous les âges. Mais il est également possible de nager avec des dauphins et de rencontrer des manchots et des pingouins.

En tant que fervent protecteur de l’environnement, Ocean Park s’engage dans la préservation de la planète. Notamment en participant à des actions de conservation et d’éducation affilié à des associations renommées. Telles que l’Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA) et l’Association des zoos et aquariums (AZA).

Pour conclure,

Les parcs d’attractions offrent une diversité impressionnante pour tous les goûts : sensations fortes, féerie ou aventures familiales. Ils évoluent constamment avec de nouvelles attractions et spectacles, offrant des expériences uniques à chaque visite. Ne manquez pas l’opportunité de rendre vos vacances inoubliables dans l’une de ces destinations extraordinaires.