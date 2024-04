Osez Cancún : entre mer et culture, le Mexique vous tend les bras

Quand vient l’heure de choisir la destination de son prochain voyage, les tropiques sont souvent plébiscités. Douce chaleur, vent léger des alizés, mer transparente, ciel d’azur. Mais il reste à décider du lieu précis de son séjour et là, les endroits sont nombreux. Au départ de France, nombreux sont ceux qui chercheront à profiter de l’ambiance qui règne du côté de la Caraïbe et des îles paradisiaques qui y sont déposés. Mais pourquoi ne pas pousser un tout petit peu plus loin et profiter de nouveaux horizons afin de varier des plaisirs antillais, en optant pour la côté mexicaine ? Voici quelques éléments qui devraient vous convaincre de vous laisser tenter par Cancún.

Cancún : plaisirs de la mer et culture mexicaine dans un même périmètre

Une utopie de front de mer : voilà ce que vous trouverez à n’en pas douter à Cancún. Si le spot est très apprécié des voyageurs jeunes et étudiants cherchant à passer du bon temps au soleil entre deux examens universitaires, la station balnéaire de Cancún est aussi une destination parfaite pour les familles. Avec des installations entièrement tournées et dédiées aux plaisirs de la mer et du soleil, il propose une destination de rêve pour tous ceux qui n’envisagent pas leur villégiature autrement que les pieds dans l’eau. Mais Cancún n’est pas que cela et pour le découvrir, un vol Paris Cancun de moins de 11 h suffit.

Temples, cités, ruines et vestiges en tous genres : toute la culture Maya à portée de main

En effet, Cancún est aussi une ville qui est un excellent point d’entrée pour la découverte de la culture mexicaine. Loin des clichés de la ville de fête permanente et de farniente sur les immenses plages de sable blanc, ceux qui le voudront pourront se laisser embarquer pour un véritable voyage dans le temps. Non loin des immenses complexes hôteliers avec vue sur le golfe du Mexique, quelques heures vous guideront vers les merveilles de la civilisation Maya. Dans l’état voisin du Yucatán, vous pourrez notamment vous laisser impressionner par le gigantesque temple de Chichén Itzá, mais pas seulement. C’est un ensemble de vestiges et autres ruines de la civilisation disparue qui sont rassemblés et accessibles sur un site unique.

Plage et civilisation mexicaine : le meilleur des deux mondes

Vous profiterez d’une immersion totale dans la vie et la culture mexicaine à tous les niveaux en vous offrant une petite visite de la ville de Valladolid. L’homonyme de la ville espagnole vous propose un décor de carte postale aux mille couleurs : maisons peintes de bleu, d’ocre, de jaune ou de rose, un centre-ville datant de l’invasion ibérique avec son église typique.

C’est aussi ce que vous proposera la ville de Tulum. Située au sud de Cancún, dans l’état de Quintana Roo. Si comme Cancún, Tulum se localise au bord d’une mer turquoise, elle y présente aussi ses ruines iconiques. Un passage intéressant pour les voyageurs voulant lier baignade et visite culturelle. Les plages de Tulum comptent d’ailleurs parmi les plus belles de la région, avec leurs vastes étendues de sable blanc et leurs palmiers et cocotiers.

Au-delà des plages : plongez dans les cénotes de la région

Quand on cherche le dépaysement et quelque chose de différent par rapport aux destinations balnéaires standards, on essaie de déceler ici et là les panoramas les plus incroyables, les plages les plus paradisiaques et les paysages à couper le souffle. Tout cela, Cancún vous l’offre sans beaucoup d’effort : tout est à votre portée dès le réveil. Vous êtes sûr d’obtenir ce que vous êtes venus chercher sur la côte est du Mexique. Mais si on recherche quelque chose en plus, une particularité typique de la région où l’on se rend et qui justifie à elle seule le déplacement, on pense immédiatement aux cénotes.

Les cénotes : une frange de l’histoire planétaire et humaine

Ces cratères immenses vieux de plusieurs millions d’années sont des curiosités qui impressionneront tout le monde et sont aussi le paradis de ceux qui s’adonnent à la plongée. Ces cavités de plusieurs dizaines ou centaines de mètres de profondeur selon les cas, présentent des caractéristiques relativement proches les uns des autres : remplis d’eau douce ou parfois d’eau douce et d’eau de mer lorsqu’ils sont reliés à l’océan par le jeu des interstices rocheux, ils sont un spectacle géologique complet. Entre les eaux turquoise, la roche sculptée par les millénaires et les reflets des rayons du soleil sur l’ensemble : on en oublierait presque que ce qui ressemble aussi à des impacts gigantesques de météorites, est peut-être à l’origine de la disparition des dinosaures.

Le paradis des plongeurs et des amateurs de découvertes

Il arrive qu’un cénote soit placé sous un lac, formant alors un « trou bleu« . Les visiteurs avides de sensations fortes peuvent s’y engouffrer et parcourir le réseau de ramifications qui relient certains d’entre eux, au cours d’expéditions subaquatiques d’anthologie. Si on les compte par dizaines au Mexique, tous les cénotes ne profitent pas de telles liaisons. Ils sont les plus nombreux sur le territoire des cités de Valladolid et Merida, dans le périmètre de la région de Cancún.

Les cénotes prennent aussi une dimension historique et culturelle quand on sait l’importance qu’ils prenaient pour la civilisation Maya. Ils jouaient d’ailleurs un rôle dans les rituels de sacrifice, puisque des personnes et des offrandes y étaient alors précipitées en l’honneur de divinités.

Comment peut-on encore hésiter pour Cancún ? Destination qui sait allier les points majeurs des voyageurs de tous types, de la plage au sommet des temples Mayas placés au cœur des forêts du Quintana Roo et du Yucatán. Optez pour Cancun : sortez des destinations très courues que sont les archipels caribéens, sans toutefois tomber dans le cliché des stations balnéaires surpeuplées, vous êtes sûr de ne pas le regretter. Dépaysement assuré entre plage, culture hispanique, mexicaine et trouvailles géologiques uniques au monde : entre amis ou même en famille, faites le choix d’une météo parfaite entre novembre et mai et savourez la meilleure des combinaisons que l’on puisse espérer en voyage, entre repos, plaisir et découvertes.