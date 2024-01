Le Qatar, contraste saisissant entre tradition et modernité

Bien qu’étant un tout petit émirat du Golfe persique, le Qatar intrigue et fascine de bien des façons. En effet, il s’agit d’un pays où la tradition et la modernité réussissent à cohabiter. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment le Qatar pourrait bien vous surprendre. De même, nous vous expliquerons comment vous y prendre afin d’établir votre passeport. Puis, nous terminerons sur une note culturelle. Amateurs de dépaysement et de voyages en tout genre, préparez vos valises direction le Qatar !

Partir en voyage au Qatar pour un dépaysement total

Comme nous venons de le mentionner en préambule, vous devez savoir que le Qatar est une destination mêlant authenticité et modernité. En tant que visiteur, vous serez ébahi par la diversité culturelle qui est caractérisée par un mélange d’influences perses, bédouines et orientales. Par ailleurs, il s’agit d’un pays qui réussit à allier habilement la modernité et les traditions ancrées depuis bien des années. Vous pourrez notamment y découvrir la capitale Doha. Cette dernière est ultramoderne et ses gratte-ciel particulièrement impressionnants. Le contraste est saisissant lorsqu’on fait le lien entre cette ville comparable aux plus belles villes du monde, et les tout petits villages de pêcheurs dans lesquels vous pourrez parcourir les marchés traditionnels. Enfin, il est possible d’aller vous promener en plein désert. Avec votre Visa Qatar en poche, vous serez en mesure de parcourir le pays en long et en large. Vous vivrez une aventure peu commune à travers le temps et les civilisations, le temps de votre séjour.

Les pièces nécessaires pour établir un passeport

Bien entendu, vous ne pourrez pas vous rendre au Qatar si vous ne disposez pas d’un passeport en bonne et due forme. Si vous ne disposez pas encore d’un tel document, sachez qu’il faut vous y prendre au moins trois mois à l’avance afin d’être sûr de le recevoir dans les temps.

Pour constituer votre dossier, il est nécessaire d’apporter les pièces suivantes :

une pièce d’identité?;

un extrait d’acte de naissance?;

un justificatif de domicile?;

une photo d’identité?;

le formulaire de demande.

En prenant soin de joindre toutes ces pièces à votre dossier, la réalisation de votre passeport ne devrait pas prendre beaucoup de temps.

La diversité culturelle au Qatar

Comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit d’un pays qui possède un patrimoine riche. Lorsque vous vous rendrez dans la capitale, vous découvrirez une architecture hors du commun et particulièrement vertigineuse qui enchante la plupart des voyageurs. Si vous préférez les visites antiques, il est important que vous visitiez le fort Al Zubarah. Ce dernier représente particulièrement bien le passé de la cité, lorsqu’elle était encore une grande puissance régionale en termes de commerce de perles. Enfin, la mosquée Imam Muhammad Bin Abdul Wahhabvaut particulièrement le détour tant il s’avère qu’elle est un chef-d’œuvre d’architecture islamique traditionnel. En partant voyager au Qatar, vous découvrirez clairement un autre monde dans lequel vous n’avez pas encore mis les pieds.

En résumé, le Qatar réussira à vous surprendre par son contraste entre tradition et modernité. Effectivement, vous vivrez un dépaysement total dans un pays où les gratte-ciels et le désert réussissent à cohabiter en toute harmonie.