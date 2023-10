Bagage cabine : 10 astuces pour bien optimiser votre valise

Lorsque l’on prépare ses bagages pour un voyage en avion, il n’est pas toujours évident de savoir comment bien organiser sa valise afin d’optimiser l’espace disponible. Dans cet article, nous vous donnons 7 astuces pour optimiser votre bagage cabine et partir l’esprit tranquille.

1. Choisissez la bonne valise

Pour commencer, le choix de la valise est essentiel. Selon les dimensions autorisées par la compagnie aérienne, assurez-vous de sélectionner une valise qui convient à vos besoins et à la durée de votre séjour. De plus, privilégiez les modèles légers et robustes avec des compartiments de rangement pratiques pour faciliter l’emballage et retrouver facilement vos affaires.

Valises rigides ou souples ?

Les valises rigides offrent généralement une meilleure protection pour vos effets personnels, tandis que les valises souples sont souvent plus légères et permettent un ajustement plus aisé dans les compartiments de l’avion. Le choix dépend donc principalement de votre type de voyage (professionnel, vacances…) et de vos priorités (protection, poids…).? Vous trouverez une large choix sur ainsi que des conseils topvalise !

VOIR AUSSI : Voyager en avion avec votre chien : tout ce que vous devez savoir

2. Vérifiez les restrictions de la compagnie aérienne

Ne négligez pas l’importance de connaître les règles concernant les bagages cabines de votre compagnie aérienne. Les dimensions, le poids et les exigences en matière d’objets interdits varient selon la compagnie, et ne pas les respecter pourrait entraîner des frais supplémentaires ou l’impossibilité d’embarquer avec certains articles.

3. Planifiez vos tenues à l’avance

Pour éviter d’emporter trop de vêtements et optimiser l’espace dans votre bagage cabine, prenez le temps de réfléchir à ce que vous porterez chaque jour pendant votre voyage. Pensez également aux situations spécifiques (activités sportives, soirées habillées…) pour lesquelles vous aurez besoin de tenues adaptées.

Misez sur la polyvalence

Optez pour des vêtements polyvalents qui peuvent être portés de différentes manières et se combinent facilement entre eux. De cette manière, vous pourrez créer plusieurs tenues avec un minimum de pièces, laissant ainsi plus de place pour d’autres articles essentiels dans votre valise.

4. Utilisez des techniques d’emballage efficaces

Certaines méthodes d’emballage permettent d’optimiser l’espace disponible dans votre bagage cabine :

Le roulage : Cette technique consiste à rouler chaque article individuellement. Elle est particulièrement adaptée pour les vêtements en tissu fin et extensible, tels que les t-shirts, leggings ou sous-vêtements.

Cette technique consiste à rouler chaque article individuellement. Elle est particulièrement adaptée pour les vêtements en tissu fin et extensible, tels que les t-shirts, leggings ou sous-vêtements. Le pliage en accordéon : Cette méthode, qui consiste à plier les vêtements de manière à imiter un accordéon, peut s’avérer efficace pour optimiser l’espace dans la valise tout en minimisant les froissements.

Cette méthode, qui consiste à plier les vêtements de manière à imiter un accordéon, peut s’avérer efficace pour optimiser l’espace dans la valise tout en minimisant les froissements. Les cubes de rangement : Ces accessoires permettent d’organiser vos affaires et de séparer les différents types de vêtements (chaussures, sous-vêtements…). Ils sont également utiles pour condenser les articles et maximiser l’espace de rangement.

VOIR AUSSI : Voyager avec de l’or : ce que vous devez savoir sur le transport de l’or

5. Rationalisez vos produits de toilette

N’emportez que les produits essentiels dont vous aurez besoin pendant votre voyage et privilégiez les formats voyage ou échantillons pour gagner de la place. Pensez également aux produits polyvalents, comme un shampooing pouvant servir également de gel douche, pour limiter le nombre d’articles à emporter ?

Astuce : la règle des liquides !

Rappelez-vous que les liquides que vous placez dans votre bagage cabine doivent être conformes aux restrictions de votre compagnie aérienne (généralement, chaque contenant ne doit pas dépasser 100 ml et l’ensemble des contenants doit être placés dans un sac transparent d’un litre). Vérifiez ces informations avant le départ pour éviter d’être contraint de jeter vos produits à l’aéroport.

6. Consultez la météo de votre destination

Avant de partir, informez-vous sur la météo prévue dans le pays de votre destination. Pas besoin d’emmener des vêtements pour le soleil si vous partez pour un week-end pluvieux. De la même manière, si vous partez une semaine sous les tropiques, inutile d’emporter des pulls épais.

7. Faites une liste et suivez la méthode Marie Kondo

La méthode Marie Kondo consiste à ne garder que ce qui « provoque de la joie ». Avant de faire votre valise, faites une liste des indispensables. Une fois cette liste établie, réfléchissez à ce dont vous avez réellement besoin. Si cela ne vous est pas essentiel pour votre voyage, laissez-le à la maison. Cela vous permettra non seulement d’optimiser l’espace, mais aussi de revenir avec de la place pour de nouveaux souvenirs.

VOIR AUSSI : Google Flights : L’outil ultime pour trouver les meilleurs vols

8. Emportez des vêtements que vous pouvez combiner

Avez-vous vraiment besoin de trois paires de chaussures pour un week-end en famille? Probablement pas. Pour choisir les meilleurs vêtements à emporter, pensez à ceux qui peuvent être combinés de différentes manières, créant ainsi diverses tenues avec un minimum d’articles.

9. Utilisez intelligemment les poches et compartiments de votre valise

Les espaces de rangement présents dans votre valise sont là pour vous aider à organiser vos affaires, alors n’hésitez pas à les utiliser. Par exemple :

Placez les articles que vous utiliserez fréquemment dans les compartiments extérieurs ou faciles d’accès.

Gardez les articles plus lourds au fond et proches des roues de la valise pour une meilleure distribution du poids et un transport plus facile.

Profitez des pochettes intérieures pour classer vos documents importants, tels que votre passeport, vos billets d’avion et toute autre documentation essentielle.

10. Sécurisez vos effets personnels

Optez pour des valises équipées de serrures intégrées ou utilisez des cadenas pour sécuriser le contenu de votre bagage. Cela vous donnera une tranquillité d’esprit supplémentaire, surtout si vous devez laisser temporairement votre valise sans surveillance.

VOIR AUSSI : Mon vol a été annulé : comment ça se passe et quels sont mes droits ?

FAQ sur l’optimisation du bagage cabine

Puis-je emporter mon parapluie dans mon bagage cabine ? Oui, la plupart des compagnies aériennes permettent les parapluies compacts en cabine, mais il est toujours bon de vérifier avant le départ. Comment être sûr que ma valise respecte les dimensions autorisées ? La meilleure solution est de mesurer votre bagage ou de vérifier les dimensions indiquées par le fabricant, puis de les comparer avec les exigences de votre compagnie aérienne. J’ai acheté des articles pendant mon voyage, comment optimiser mon retour ? Revisitez votre liste initiale et réfléchissez à ce que vous pouvez laisser derrière vous. Vous pourriez aussi envisager d’acheter un bagage supplémentaire si nécessaire. Comment éviter que mes vêtements ne se froissent ? Utilisez des cubes de rangement ou roulez vos vêtements. Évitez de surcharger votre valise pour que les vêtements aient de la place et ne soient pas compressés. Les batteries externes sont-elles autorisées en cabine ? Oui, la plupart des compagnies aériennes permettent les batteries externes en cabine, mais elles doivent généralement respecter une certaine capacité (mesurée en Wh). Assurez-vous de vérifier la capacité de votre batterie et les restrictions spécifiques de la compagnie aérienne. Puis-je emporter de la nourriture dans mon bagage cabine ? Oui, vous pouvez généralement emporter de la nourriture solide (comme des sandwiches, des fruits, des biscuits). Cependant, les aliments liquides ou en gel (comme les sauces, confitures, yaourts) sont soumis aux mêmes restrictions que les autres liquides en cabine. Toujours vérifier les politiques spécifiques de la compagnie aérienne à ce sujet.

Nous espérons que ces astuces vous aideront à optimiser au mieux votre bagage cabine pour votre prochain voyage autour du monde! Bon voyage!