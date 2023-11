Aquarium Nausicaá à Boulogne-sur-Mer : visitez le plus grand aquarium d’Europe

À Boulogne-sur-Mer, au cœur de la splendide côte d’Opale, se trouve Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe reconnu par l’UNESCO. Ce lieu exceptionnel offre bien plus qu’une simple exposition aquatique. Avec plus de 58 000 animaux issus de 1 600 espèces différentes, Nausicaá offre une aventure éducative et émotionnelle unique. L’aquarium se caractérise par une multitude d’activités immersives et interactives. Elle rapproche les visiteurs de la vie marine et offrant des expériences uniques. Visiter Nausicaá, c’est s’engager dans une immersion enrichissante et éducative, sensibilisant petits et grands à l’importance de la conservation de l’équilibre naturel des océans.

Nausicaá offre une immersion océanique sans besoin de palmes ni de tuba, révélant un spectacle grandiose qui éveille la connexion à la nature extraordinaire.

Le titan des aquariums d’Europe

Depuis mai 2018, Nausicaá s’est hissé au rang de plus grand aquarium d’Europe. Notamment grâce à son exposition phare « Voyage en Haute Mer ». Cette exposition remarquable, située à Boulogne-sur-Mer, offre une immersion totale dans un écosystème marin unique, reproduisant fidèlement l’île de Malpelo située au large de la Colombie.

En parcourant les espaces de Nausicaá, vous serez ébloui par le spectacle grandeur nature offert à travers une imposante baie vitrée de 20 mètres de long et 5 mètres de haut. Ce panorama sous-marin vous donne l’opportunité d’admirer une variété d’espèces marines impressionnantes. Allant des majestueux requins gris aux élégantes raies Manta, en passant par les bancs de poissons étincelants qui peuplent ces eaux.

La visite à Nausicaá est une célébration de la beauté et de l’immensité de l’océan. Elle souligne combien la conservation de cet environnement est importante pour l’avenir de l’humanité. Chaque espace de cet aquarium géant est conçu pour sensibiliser les visiteurs à l’importance de la préservation marine et à la beauté de la biodiversité océanique.

VOIR AUSSI : 5 façons de profiter de la Côte d’Opale en famille

Un engagement fort pour la conservation Marine

Une raison essentielle de visiter Nausicaá réside dans son engagement profond pour la préservation des océans. Depuis sa création en 1991, Nausicaá s’est imposé comme un acteur clé dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux liés aux océans et à leur conservation. Au fil des années, Nausicaá a sensibilisé plus de 18 millions de visiteurs, dont 5,2 millions d’écoliers, à la beauté et à la fragilité des océans. De plus Nausicaá participe activement à 20 programmes de conservation européens inter-aquariums. Ainsi contribuant significativement à la préservation et à la reproduction de nombreuses espèces menacées.

Nausicaá s’engage bien au-delà de ses expositions en soutenant activement la préservation marine mondiale. En collaboration avec des partenaires comme SANCCOB, Mr Goodfish, la fondation Malpelo et Reefscapers, il contribue à des projets variés, allant de la protection des manchots du Cap à la reconstruction de récifs coralliens.

En choisissant de visiter Nausicaá, vous soutenez ces initiatives essentielles. Le fonds de dotation de Nausicaá finance des associations dédiées à protéger les espèces menacées, grâce aux dons du public et d’entreprises. Chaque billet contribue indirectement à financer ces programmes de conservation et sensibilisation. Pour organiser votre visite et consulter les tarifs, rendez-vous sur les tarifs pratiqués à l’aquarium de Nausicaá.

Une multitude d’activités et de découvertes

Nausicaá ne se limite pas à être le plus grand aquarium d’Europe. C’est un véritable univers d’aventures maritimes et d’expériences éducatives. Nous vous présentons un aperçu des activités captivantes que Nausicaá propose.

Découverte des Coulisses

La première expérience que propose Nausicaá est une immersion fascinante dans les coulisses. Elle consiste à accompagner les soigneurs aquariologistes pendant une heure. Cette incursion unique vous révèle les soins méticuleux apportés aux animaux et les aspects pratiques de la gestion d’un grand aquarium.

Enquête Scientifique sur le Littoral

Une autre activité captivante offerte par Nausicaá est l’exploration du littoral guidée par un médiateur scientifique. Pendant plus de deux heures, plongez dans une aventure éducative qui mêle découverte et apprentissage. Cette expérience combine apprentissage et aventure, révélant les secrets de l’écosystème côtier.

Le spectacle de l’océan à travers la grande baie

L’une des activitées les plus spectaculaires à Nausicaá est l’observation des merveilles aquatiques à travers sa grande baie vitrée. Ce large panorama offre une vue à couper le souffle sur une variété d’espèces marines, capturant toute la grandeur et la splendeur de la vie sous-marine.

VOIR AUSSI : 4 destinations pour découvrir la Côte d’Opale

Réalité augmentée : Un voyage sensoriel

Découvrez une facette technologique inédite de Nausicaá grâce à l’expérience Grand Large en réalité augmentée. Équipés des lunettes HoloLens 2 de Microsoft, préparez-vous à un voyage immersif parmi les géants de la mer. Cette aventure vous emmène dans une exploration virtuelle époustouflante, vous rapprochant comme jamais des merveilles de l’océan.

Exposition « Des rivages et des hommes »

Nausicaá, plus qu’un simple aquarium à Boulogne-sur-Mer, vous invite à une autre aventure fascinante avec son exposition « Des Rivages et des Hommes« . Ce parcours vous emmène dans un tour du monde des mers, mettant en lumière la diversité de la biodiversité marine et l’importance des écosystèmes marins.

Immersion à bord d’un navire de recherche

Nausicaá vous offre une activité incontournable : embarquez sur le Thalassa, un navire de recherche de l’Ifremer. Cette immersion vous plonge dans le rôle d’un scientifique marin, offrant une immersion unique dans le monde captivant de la recherche marine.

Exploration des mystères des requins

Découvrez une autre facette de Nausicaá avec une visite guidée consacrée aux requins. Cette exploration fascinante vous permet de démystifier ces créatures souvent mal comprises, en apprenant sur leur biologie, leur comportement et l’importance de leur conservation.

Immersion dans la machine climatique

Enfin, l’exposition « l’œil du climat » à Nausicaá vous conduit dans un périple à travers divers écosystèmes, illustrant de manière frappante l’impact du changement climatique. Cette exposition souligne l’importance de notre rôle dans la protection de l’environnement.

VOIR AUSSI : Tourisme durable : Comprendre les fondamentaux

Un univers d’apprentissage pour les petits explorateurs

Bien que toutes les activités précédemment mentionnées soient adaptées aux plus jeunes. Nausicaá offre également des expériences spécialement conçues pour captiver et éduquer les jeunes esprits. Voici un aperçu des activités spécifiques pour les plus jeunes, garantissant une expérience éducative et ludique.

Animations pédagogiques interactives

Les animations pédagogiques de Nausicaá sont une aventure éducative pour les jeunes visiteurs. Allant de l’entraînement des lions de mer à des ateliers interactifs, ces sessions captivantes sont spécialement conçues pour allier éducation et divertissement.

Parcours spécial pour les enfants

Pour les jeunes explorateurs, Nausicaá propose un livret éducatif rempli de jeux et d’informations captivantes sur la vie marine. Ce parcours ludique transforme la visite en une aventure à la fois amusante et instructive.

Chaque activité à Nausicaá est pensée pour éveiller la curiosité, enrichir les connaissances et inspirer les visiteurs. Elle offre une fenêtre unique sur l’univers aquatique et son importance cruciale pour notre planète.

La Blue Academy : L’Éducation Marine pour Tous !

Découvrez la Blue Academy de Nausicaá, un espace éducatif dédié à la mer, conçu pour les jeunes de 3 à 18 ans et plus. Cet univers ludique de 800 m² est un véritable terrain de jeu stimulant la curiosité et l’apprentissage à travers des ateliers interactifs, animés par des médiateurs scientifiques.

Les enfants explorent différents domaines : le conte, l’expérimentation scientifique, la créativité et le jeu, dans des espaces innovants comme Le Hublot, Le Labo, La Fabrik’, La Bulle, La Vague et Le Défi Océan. Chaque zone offre une expérience unique, alliant amusement et sensibilisation à la préservation de l’océan. Un programme varié attend tous les âges, promettant une aventure éducative inoubliable.

Bonus Vidéo : Visiter le plus grand aquarium d’Europe Nausicaá

FAQ sur Nausicaá

Y a-t-il des activités spécifiques pour les enfants ? Oui, Nausicaá propose des livrets éducatifs, des parcours ludiques et des ateliers spécialement conçus pour les jeunes visiteurs. Combien de temps faut-il prévoir pour visiter Nausicaá ? Une visite complète prend généralement entre 3 et 4 heures, mais cela peut varier en fonction de votre intérêt pour les différentes expositions. Peut-on manger à l’intérieur de Nausicaá ? Oui, Nausicaá dispose d’un espace de restauration où les visiteurs peuvent se restaurer dans un cadre agréable. Nausicaá est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui, l’aquarium est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, avec des ascenseurs et des rampes disponibles.

En conclusion, avec sa multitude d’activités captivantes et éducatives, Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe, offre amplement de raisons de le visiter. De plus, l’exploration à Nausicaá est grandement enrichie par des outils numériques innovants. L’application gratuite d’assistance à la visite et les audioguides disponibles en plusieurs langues facilitent ainsi l’exploration de l’aquarium et rendent l’aventure encore plus accessible et instructive pour les visiteurs de tous âges. Nausicaá n’est pas juste une visite, c’est une aventure éducative complète, un voyage inoubliable dans les profondeurs de l’océan.