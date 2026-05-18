Road trip en Europe : tout ce qu’il faut savoir avant de louer une voiture

Traverser la Toscane, longer la côte croate, sillonner les routes de l’Algarve… Impossible de nier que l’Europe dispose de coins vraiment sympas pour un road trip. Et plutôt que de partir depuis la France avec sa propre voiture, il est plus pratique de louer un véhicule sur place. On vous donne les différents éléments à connaître sur le sujet avant de valider votre réservation !

Les assurances et la franchise

C’est probablement le point qui génère le plus de mauvaises surprises à l’étranger lors de la remise du véhicule de location. Il faut savoir en effet que le tarif affiché en ligne est souvent un prix de base qui ne comprend pas les assurances. On vous proposera alors au comptoir des couvertures supplémentaires (dont certaines quasiment indispensables) qui font considérablement grimper la facture.

Notre conseil : réserver avec une formule tout compris qui inclut dès le départ la CDW (assurance dommages) ainsi que la protection vol. C’est notamment ce que propose Sunny Cars avec en prime une franchise intégralement couverte et un kilométrage illimité. Avec tout ça, vous éviterez quelques déconvenues lors de votre séjour !

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La politique carburant et les réglementations locales

Deux autres points méritent votre attention si vous comptez louer une voiture en Europe :

La politique carburant. Aujourd’hui, la plupart des loueurs exigent de rendre le véhicule avec le plein fait ( formule “plein-plein”) . Même si cela peut paraître un peu contraignant, cette formule est en réalité la plus équitable. Elle est en tout cas plus intéressante que celle avec laquelle on vous facture le premier plein d’avance sans remboursement si vous ne rentrez pas à vide.

Aujourd’hui, la plupart des loueurs exigent de rendre le véhicule avec le plein fait ( . Même si cela peut paraître un peu contraignant, cette formule est en réalité la plus équitable. Elle est en tout cas plus intéressante que celle avec laquelle on vous facture le premier plein d’avance sans remboursement si vous ne rentrez pas à vide. Les réglementations locales. Pour le cas de la Croatie et de l’Italie par exemple, certaines zones à faibles émissions sont soumises à des vignettes environnementales. L’Agence européenne pour l’environnement publie des informations utiles sur les normes en vigueur selon les pays. N’hésitez donc pas à les consulter avant le début de votre séjour !

Autrement, comme nous l’avons évoqué plus tôt, il y a la question du kilométrage qui revient souvent sur la table. Si les grandes enseignes comme Sunny Cars proposent pour la majorité un kilométrage illimité, certains loueurs européens imposent des plafonds kilométriques journaliers. Et comme on dépasse vite les 200 km par jour en road trip, cela peut être assez contraignant !