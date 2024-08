Préparation et conseils pour un voyage à Madagascar

Madagascar, île fascinante située à l’est de l’Afrique, est un trésor caché aux mille facettes. Avec ses côtes splendides, sa biodiversité unique, et ses paysages époustouflants, elle offre une aventure inoubliable. Madagascar séduit par sa nature exceptionnelle et ses richesses culturelles. Accueillante malgré ses défis, l’île promet une immersion profondedans une culture vibrante et des paysages variés, rendant chaque visite unique et mémorable. Consultez nos 8 conseils pour préparer un voyage à Madagascar.

L’histoire de Madagascar

Madagascar possède une histoire riche et complexe, marquée par des influences variées. Avant l’arrivée des Européens, l’île était habitée par des populations locales aux cultures diversifiées. Au 16e siècle, les premiers explorateurs européens, principalement des Portugais, ont commencé à visiter Madagascar. La France a pris un intérêt particulier pour l’île au 19e siècle, établissant des relations diplomatiques et commerciales. En 1896, Madagascar devient une colonie française, intégrée au territoire de l’Empire colonial français. Ce n’est qu’en 1960 que Madagascar accède à l’indépendance, mettant fin à la période coloniale et devenant une nation souveraine. Aujourd’hui, bien que l’île conserve des traces de son passé colonial. Cependant, elle est entièrement indépendante et ne fait plus partie du territoire français.

VOIR AUSSI : Voyage à Madagascar : top 15 choses à voir lors de son premier séjour !

Faut-il un visa pour visiter Madagascar si l’on est Français ?

Non, les citoyens français n’ont pas besoin de visa préalable pour Madagascar. Vous pouvez obtenir un visa « à l’arrivée » pour un séjour touristique allant jusqu’à 90 jours. Assurez-vous que votre passeport est valide pour au moins six mois après votre arrivée et qu’il est en bon état. Vous devrez également être prêt à présenter un billet retour si demandé. Le visa à l’arrivée coûte entre 20 et 35 €, selon la durée du séjour, avec une taxe touristique supplémentaire de 10 €. Pour accélérer le processus, vous pouvez demander un eVisa avant votre départ via le site officiel.

Vaccins et précautions contre le paludisme à Madagascar

Avant de partir pour Madagascar, assurez-vous que toute la famille est à jour avec les vaccins de base comme le DTCP et l’hépatite A. Consultez un médecin au moins un mois avant le départ pour les vaccins supplémentaires recommandés. Tels que l’hépatite B, la rage et la typhoïde.

Le paludisme est endémique à Madagascar, surtout le long des côtes. Pour éviter cette maladie transmise par les moustiques, portez des vêtements longs en soirée. Ou encore, utilisez des moustiquaires et appliquez des répulsifs pour zones tropicales. Un traitement préventif contre le paludisme est conseillé.

Attention à l’alimentation et à l’eau

À Madagascar, il est essentiel de se protéger contre les maladies d’origine hydrique comme le choléra, l’hépatite A et la typhoïde. L’eau du robinet n’est pas potable. Privilégiez l’eau minérale en bouteille, l’eau bouillie ou des pastilles antibactériennes comme celles de « Micropur ».

Évitez également, les crudités et les aliments peu cuits dans les endroits où l’hygiène est douteuse. Et refusez les glaçons si vous n’êtes pas sûr de la qualité de l’eau. Pour une sécurité accrue, utilisez une gourde filtrante et prenez des probiotiques avant et pendant votre voyage si votre système digestif est sensible.

VOIR AUSSI : Voyage à la Réunion : quand partir pour le meilleur climat ?

Les dangers à Madagascar

À Madagascar, il est conseillé de voyager avec une agence plutôt que seul(e) pour éviter les dangers potentiels. Les routes comme la RN7, la RN4 et parfois la RN2 présentent des risques de braquages la nuit. De plus, les difficultés économiques et politiques peuvent conduire certains locaux à exploiter les touristes malgré leur accueil chaleureux.

Pour plus de sécurité, ne confiez pas vos bagages à un chauffeur de taxi, évitez les quartiers sensibles et ne montrez pas vos objets de valeur pour prévenir les pickpockets.

Langues et lexique à Madagascar

À Madagascar, le malgache est la langue principale. Mais le français reste couramment utilisé dans les zones urbaines et touristiques en raison de l’héritage colonial. Apprendre quelques phrases en malgache peut enrichir votre expérience en montrant du respect pour la culture locale et en facilitant les interactions.

Voici quelques exemples à retenir : « Manao ahoana » (Bonjour), « Veloma » (Au revoir), et « Misaotra » (Merci), peut être très utile. Dès votre arrivée, essayez de saluer les personnes et le personnel de l’aéroport en malgache pour vous immerger davantage dans la culture locale et démarrer votre voyage sur une note positive.

Quand partir à Madagascar ?

La période idéale pour visiter Madagascar est durant la saison sèche, de mai à octobre. Notamment lorsque les températures sont agréables et les précipitations rares. En revanche, la saison des pluies, de novembre à avril, est marquée par des pluies fréquentes et des températures élevées. Il y a également un risque de cyclones en janvier et février. Toutefois, cette saison offre des paysages luxuriants et une activité accrue des lémuriens. Ce qui peut séduire les passionnés de nature.

VOIR AUSSI : Vacances sous les tropiques : top destinations pour une immersion totale !

Organiser son voyage et ses déplacements à Madagascar

Se déplacer à Madagascar peut être un défi, surtout dans la capitale où les embouteillages sont fréquents en raison de la circulation dense de véhicules, bus, taxis, scooters, et piétons. En dehors des grandes villes, les routes sont souvent partagées avec des animaux en liberté. La plupart des habitants n’ont pas de voiture, ce qui augmente le nombre de personnes à pied dans les rues.

Pour les déplacements urbains, les taxis sont disponibles dans toutes les grandes villes, mais il est recommandé d’éviter les taxis-brousse en raison des risques de vols et d’accidents fréquents. Ces véhicules sont souvent surchargés, et les chauffeurs pressés peuvent conduire de manière imprudente. Pour explorer l’île, louer un véhicule avec chauffeur est une option préférable pour plus de confort. Le 4×4 est le choix de prédilection pour parcourir les routes variées et parfois difficiles de Madagascar.

Budget d’un voyage à Madagascar

À Madagascar, la vie est généralement peu coûteuse. Mais les tarifs peuvent varier selon les prestations. Par exemple, un repas de qualité dans un restaurant coûte environ 24 euros pour deux personnes. Tandis qu’un repas plus simplerevient à environ 5 euros. Une bière ou un rhum arrangé est à environ 1,10 euros. Et un café se situe entre 0,25 et 0,35 euros.

Pour l’hébergement, une nuit dans une maison d’hôtes de bonne qualité est autour de 50 euros. Tandis que les options moins chères varient entre 20 et 37 euros. En campagne, des chambres très basiques peuvent coûter environ 5 euros. Les taxis doivent être négociés à l’avance, avec des tarifs autour de 12 euros pour un transfert depuis l’aéroport. Et les courses en ville commencent à 1,20 euros, pouvant aller jusqu’à 5 euros pour une demi-journée. Notez également que les entrées aux parcs nationaux sont d’environ 12 euros par personne.

Bonus vidéo : FAQ Madagascar (Prix, pauvreté, insécurité)