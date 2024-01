Nos conseils pour créer un album photo voyage personnalisé pour un proche

Chaque voyage permet de revenir avec des centaines de souvenirs. Certains sont dans la tête, et de nombreux autres sont sur la carte mémoire de votre appareil photo?!

Les photos de vacances sont idéales pour revivre les plus beaux moments de votre voyage, ou pour les partager avec vos proches, à condition de ne pas les laisser se morfondre dans le cloud pour la nuit des temps… Voilà pourquoi la création d’un album photo de voyage est la meilleure solution pour immortaliser tous ces moments passés à visiter notre belle planète?!

Pourquoi un album photo de voyage personnalisé??

Que ce soit pour offrir à un ami, à votre famille, ou pour le conserver vous-même, rien ne vaut un livre photo personnalisé, avec des images sélectionnées par vos soins, mises en page selon vos envies, avec les anecdotes que vous souhaitez raconter.

Rien ne vaut un beau livre photo de luxe réalisé par un professionnel pour mettre en avant des clichés parfaits, aussi bien sur le plan esthétique que technique… Oui, mais tout le monde n’a pas le talent d’un Jim Richardson, d’un Joël Santos ou d’un Yann Arthus Bertrand?!

Plutôt que de vainement essayer de copier ces maîtres de la photographie de voyage, mieux vaut choisir une voie distincte, avec un album photo personnalisé, qui, à défaut d’atteindre un large public, parle de manière directe à la personne qui le reçoit.

Quelles photos pour un album de voyage??

Un livre photo de voyage doit regrouper tous ces éléments.

Les moments inoubliables

Chaque voyage est ponctué d’instants qui resteront gravés dans votre mémoire : quand vous avez rencontré Zinédine Zidane à la station-service, quand un troupeau de rennes a traversé la route devant vous, quand vous avez enfin réussi à tenir debout sur la planche de surf.

Tous ces instants doivent être immortalisés, et ces photos trouveront une place de choix dans votre album photo de voyage personnalisé.

La nourriture

La gastronomie est une part importante du voyage : découvrir de nouvelles saveurs, s’extasier devant de nouvelles odeurs, déguster de nouveaux plats.

Selon votre style de voyage, vous pouvez prendre des photos des étals dans les marchés, ou photographier les plats préparés pour vous dans un restaurant.

Les sites emblématiques

Peut-on imaginer un album photo de Rio de Janeiro sans le Corcovado, de Paris sans la Tour Eiffel, de San Francisco sans le Golden Gate?? La réponse est claire : NON?!

Ces sites emblématiques ne sont pas forcément ceux qui vous auront le plus séduit, mais ils sont probablement l’une des principales raisons pour lesquelles vous avez choisi cette destination… Alors, n’oubliez surtout pas de les inclure dans votre album photo.

Les personnes rencontrées

On voyage pour découvrir de nouveaux paysages, mais surtout faire la connaissance de nouvelles personnes. Du sympathique serveur qui prend le temps de vous traduire et de vous expliquer tout le menu au touriste égaré qui vous a finalement accompagné pendant une bonne partie du voyage, chaque rencontre est l’occasion de s’ouvrir l’esprit.

Faire un selfie avec toutes ces personnes est un excellent moyen de ne jamais les oublier, et de vous souvenir d’eux à chaque fois que vous jetterez un coup d’œil à votre album de voyage.

Les évènements importants

Pendant votre voyage, vous avez peut-être vu un match de cricket, participé à un lâcher de taureaux, ou assisté au concert de Taylor Swift??

Autant d’événements essentiels de votre voyage, dont les photos souvenirs trouveront leur place dans un album personnalisé.

3 Conseils pour un album photo de voyage réussi

Nous avons déjà vu qu’il est important de ne pas essayer de copier les professionnels, mais plutôt de créer un livre photo personnalisé, dont le but est de raconter votre voyage, votre expérience.

Voici quelques conseils plus «?techniques?», afin que le résultat soit à la hauteur de vos espérances.

Suivez un fil directeur

Votre livre photo doit raconter votre voyage comme une histoire, et celle-ci doit avoir un fil directeur. Vous pouvez opter pour une thématique spécifique, ou bien tout simplement suivre l’ordre chronologique : l’important est de ne pas perdre le lecteur.

Ajoutez du texte

On dit qu’une image vaut mieux que mille mots. Mais on vous conseille quand même de rajouter quelques lignes de texte pour accompagner vos photos. Cela permet de raconter quelques anecdotes amusantes, de donner des explications, de ne pas oublier le nom des personnes rencontrées ou des lieux visités…

Quelques légendes bien pensées donnent de la vie à votre livre de voyage, et vous seront d’un grand secours dans quelques dizaines d’années, quand votre mémoire commencera à vous faire défaut.

Choisissez la qualité

Il n’y a rien de plus frustrant que de passer des heures à sélectionner et éditer des photos, à les agencer, à rajouter des commentaires. Tout ça pour recevoir quelques jours plus tard un «?torchon?» fait avec une imprimante de bureau et 2 agrafes?!

Votre livre de voyage mérite un papier de qualité, une couverture rigide, et une impression parfaite : faites confiance à des prestataires reconnus, spécialisés dans les albums photos personnalisés premium. Le prix est un peu plus élevé, mais la qualité est au rendez-vous.