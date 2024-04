Les 5 meilleures destinations pour faire le festival des Lanternes en Asie

Des lumières brillantes, flottant dans les airs ou dansant sur l’eau, captivent l’imagination de tous. Le festival des lanternes dépasse le simple divertissement pour devenir une célébration culturelle profonde, réunissant des personnes de tous horizons. Ces festivités, enracinées dans les coutumes asiatiques, marquent la fin des célébrations du Nouvel An lunaire. Chaque lanterne transporte des espoirs et des souhaits pour l’avenir. Cela représente un moment de renouveau et de liberté. Ce guide vous emmène à la découverte des lieux emblématiques où vivre cette magie.

1. Chiang Mai, Thaïlande : Un festival des lanternes magique

Chiang Mai, surnommée la « Rose du Nord de la Thaïlande« , est l’endroit idéal pour vivre un spectacle de lanternes inoubliable. Chaque année, lors du festival Yi Peng, la ville s’illumine de milliers de lanternes en papier flottant dans le ciel. Le festival des lanternes à Chiang Mai offre une expérience unique, mêlant tradition et beauté naturelle. Vous pouvez participer aux cérémonies de Loy Krathong, où vous fabriquez et déposez de petits paniers en feuilles de bananier sur la rivière. Ou tout simplement vous laissez emporter par la magie des lanternes Yi Peng s’envolant vers les étoiles.

Ce festival n’est pas seulement un spectacle visuel éblouissant. C’est aussi une célébration profonde de la culture et de la spiritualité thaïlandaises. La lanterne symbolise le renouveau et le lâcher-prise, et chaque année, des milliers de personnes se rassemblent pour partager ce moment magique. Le festival a lieu à la pleine lune du 12e mois du calendrier lunaire thaïlandais, habituellement en novembre.

2. Le festival des lanternes célestes à Pingxi, Taiwan

Le festival des lanternes à Pingxi offre une expérience unique où les visiteurs peuvent lancer leurs propres lanternes dans le ciel. Pour une expérience mémorable, il est conseillé de planifier à l’avance et de suivre les directives locales. Le festival des lanternes célestes de Pingxi se déroule sur trois jours et à trois endroits différents. Des milliers de lanternes sont mises à disposition gratuitement pour permettre à chacun de participer. Chaque lanterne a 4 ou 5 faces où vous pouvez inscrire vos souhaits pour la nouvelle année. Les lanternes sont libérées en trois sessions, accompagnées de musique et d’autres spectacles entre chaque session, créant une atmosphère envoûtante.

Les principaux sites du festival comprennent l’école primaire de Jingtong, l’école secondaire de Pingxi, la place de la lanterne céleste de Shifen et la vieille rue de Shifen. Le festival a lieu du 13 au 15 du premier mois du calendrier lunaire. Généralement cela ce situe entre fin février et début mars.

3. Le festival des lanternes de Malaisie

Le festival de Mid-Autumn, également connu sous le nom de festival de la lune, a lieu en Malaisie en septembre ou octobre chaque année. La Malaisie célèbre harmonieusement différentes cultures et religions, unissant les communautés à travers des événements festifs. En septembre ou octobre, les familles se rassemblent pour contempler la pleine lune, déguster des gâteaux de lune et illuminer les lanternes.

Les lanternes sont traditionnellement fabriquées à la main avec du papier de soie, revêtent une grande importance symbolique. Elle représente plus-part du temps des animaux ou des personnages légendaires. Elles offrent ainsi un spectacle lumineux et coloré, particulièrement apprécié des enfants qui défilent avec elles dans les rues.

Le festival est également ponctué de danses de dragon et de lion, de spectacles de marionnettes et de concerts de musique traditionnelle. Les parcs et temples organisent des activités spéciales, ajoutant à l’atmosphère festive de cette célébration unique en Malaisie.

4. Le festival des lanternes de Chine

La Chine, berceau du festival des lanternes, offre des expériences uniques à Xi’an et à Beijing.

À Xi’an, les visiteurs peuvent profiter d’un spectacle plus traditionnel, avec des lanternes historiques et des reconstitutions qui évoquent l’histoire ancienne de la ville. Les rues s’animent de lanternes colorées, offrant aux visiteurs une immersion dans la riche culture et l’héritage de Xi’an. Cette combinaison de tradition et d’innovation fait du festival des lanternes à Beijing et à Xi’an une expérience inoubliable pour les visiteurs du monde entier.

À Beijing, la ville propose des spectacles de lanternes dans des temples et des parcs historique. Mêlant ainsi la grandeur de son passé à la vitalité de la vie moderne. Les visiteurs peuvent admirer des lanternes de toutes formes et tailles, illuminant les rues et les places de la ville. Des danses de dragon et de lion, des spectacles de marionnettes et des concerts de musique traditionnelle enrichissent l’expérience, créant une ambiance festive et animée.

Pour une expérience inoubliable, visitez la Chine pendant le Festival des Lanternes. Elle a lieu le 15e jour du premier mois lunaire, marquant la fin des festivités du Nouvel An chinois.

5. Le festival des lanternes de Hoi An, Vietnam

Le Vietnam accueille également son propre festival de lanternes, avec le plus remarquable étant celui de Hoi An. Chaque 14e jour du mois lunaire, la ville s’illumine exclusivement de lanternes. Plongeant ainsi ses visiteurs dans une atmosphère mystique et apaisante remontant à plusieurs siècles. Ce festival ajoute à la magie de la vieille ville de Hoi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et attire des visiteurs du monde entier.

Hoi An offre un spectacle captivant de lumières et de couleurs, éclairant la ville avec des lanternes de soie multicolores de toutes formes. Les habitants et les commerçants décorent leurs maisons et leurs boutiques avec des lanternes. Des balades en bateau sur la rivière offrent une vue spectaculaire sur les centaines de lanternes scintillantes flottant sur l’eau.

Les festivités se déroulent principalement dans le centre de la vieille ville et le long des rives de la rivière Hoai. Hoi An est une destination romantique par excellence, idéale pour les couples en quête d’une expérience magique.

En conclusion,

Les festivals des lanternes en Asie offrent une célébration unique de lumière, d’espoir et de communauté. Des événements similaires au Japon, en Inde et dans d’autres pays symbolisent la célébration de la vie et de l’espoir. Ce festival offre une expérience culturelle et spirituelle enrichissante. Si vous voyagez en Asie, ne manquez pas l’occasion d’assister à ces festivals, où les lumières éblouissantes et les couleurs vibrantes créent une atmosphère de joie et de festivité.

FAQs – Informations utiles

Meilleure période pour assister au festival des lanternes en Asie ? La période dépend de la destination et des dates du calendrier lunaire. Consultez les dates spécifiques pour chaque lieu. Adaptés aux enfants ? Oui, de nombreuses activités familiales sont proposées, mais la surveillance est recommandée en raison de la foule et des lumières vives.

Conseils pour une première visite ? Vérifiez les dates, habillez-vous confortablement et respectez les traditions locales. Arrivez tôt pour éviter les foules. Festivals de lanternes en dehors de l’Asie ? Oui, bien que moins courants, des festivals similaires existent en Europe et en Amérique du Nord, souvent inspirés par les traditions asiatiques.