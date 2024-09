Location de voiture en Martinique : guide de la conduite sur l’île

Si vous planifiez un séjour en Martinique, il y a un détail incontournable à considérer pour profiter pleinement de votre voyage : la location d’un véhicule.

La Martinique regorge de paysages paradisiaques à explorer, et si les transports en commun sont disponibles, ils restent limités pour parcourir efficacement tous les recoins de ce paradis des Caraïbes.

Selon notre expérience, louer un véhicule dès l’aéroport de Martinique (FDF) est sans aucun doute la meilleure façon de découvrir l’île à votre rythme. Cependant, la conduite sur l’île présente quelques spécificités qu’il est important de connaître avant de prendre le volant. On vous dit tout !

Le réseau routier en Martinique

Route des Trois-Ilets, Martinique

La Martinique dispose d’un réseau routier plutôt bien développé pour une île de 1 100 km², avec environ 2 200 kilomètres de routes. Vous y trouverez des routes principales (notamment la N1 et la N2 qui relient le nord et le sud de l’île), ainsi qu’une multitude de petites routes sinueuses qui serpentent à travers les montagnes et longent les côtes.

Une route rurale en Martinique sur les hauteurs de Saint-Pierre

Les routes principales sont faciles à parcourir, mais une fois que vous vous aventurez dans les zones rurales ou les petites routes de montagne, attendez-vous à croiser des chemins plus étroits où deux véhicules peuvent avoir du mal à se croiser. En revanche, ces routes offrent souvent des panoramas saisissants sur le littoral ou les montagnes verdoyantes.

Il n’est pas rare de rencontrer des nids-de-poule sur certaines routes lors de votre circuit en Martinique, surtout après de fortes pluies tropicales. Un conseil : soyez vigilant et anticipez ces petites imperfections. Si vous aimez la conduite aventureuse, ces petites routes de montagne sont parfaites pour découvrir l’arrière-pays martiniquais, mais mieux vaut louer une voiture pour être prêt à explorer immédiatement.

Le Code de la route en Martinique

Bonne nouvelle : le Code de la route en Martinique est le même qu’en France hexagonale. Vous n’aurez donc aucune difficulté à vous adapter si vous êtes habitué à conduire en France. Les règles classiques s’appliquent : port de la ceinture de sécurité obligatoire pour tous les passagers, interdiction de l’utilisation du téléphone portable au volant, et tolérance zéro pour la conduite sous l’emprise de l’alcool (le taux maximum autorisé est de 0,5 g/L de sang, comme dans l’Hexagone).

Des contrôles de police sont régulièrement effectués, surtout sur les routes principales, et des radars sont en place sur certains axes. Soyez donc prudent et respectez les limitations de vitesse : 50 km/h en ville, 70 km/h sur certaines portions, et 90 km/h sur la principale voie rapide.

Une conduite locale dynamique

Soyez attentif aux croisements, sur les routes sinueuses et dans les virages.

On vous le dit tout de suite : les Martiniquais ont une conduite plutôt dynamique.

Les dépassements peuvent être fréquents, surtout sur les petites routes, et les changements de direction se font parfois sans clignotant. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous y habituerez rapidement ! Soyez simplement attentif aux croisements et adaptez toujours votre vitesse, surtout dans les zones plus rurales ou à proximité des villes.

Les motards, en particulier, ont tendance à zigzaguer entre les véhicules dans les embouteillages, donc une vigilance accrue est recommandée pour les repérer à temps.

Attention à la faune !

En plus des autres usagers de la route, il faut aussi faire attention à la faune locale.

La Martinique abrite de nombreuses espèces qui peuvent parfois traverser la route de manière imprévisible. Parmi les plus courants, on trouve les manicous (petits marsupiaux ressemblant à des opossums) qui se déplacent souvent la nuit. Il n’est pas rare non plus de croiser des crabes de terre, surtout après la pluie ou à proximité des mangroves. Enfin, les chats errants sont nombreux sur l’île, notamment dans les zones rurales et près des habitations.

Ces animaux peuvent surgir de manière inattendue, surtout sur les routes sinueuses ou mal éclairées. Notre conseil : restez vigilant, particulièrement la nuit, et réduisez votre vitesse si vous apercevez un animal au bord de la route. C’est non seulement important pour la sécurité des animaux, mais aussi pour éviter tout accident.

Le trafic routier

En dehors des zones urbaines, les routes sont dégagées (ici sur la route de Sainte-Luce au Marin)

En Martinique, le trafic peut parfois être un peu compliqué aux heures de pointe, surtout autour de Fort-de-France et du Lamentin. Entre 7h et 9h, et de 16h à 18h, les axes principaux peuvent être saturés.

Si vous avez prévu de traverser l’île ou de vous rendre dans les grandes villes, mieux vaut partir en dehors de ces plages horaires pour éviter de perdre du temps dans les embouteillages.

Pour les amateurs de plages et de petites excursions, les routes sont beaucoup plus dégagées en dehors des zones urbaines, surtout dans les régions du sud, comme Sainte-Anne ou Le Marin.

La météo : à surveiller avant de prendre la route

La Baie du Diamant à l’approche d’une onde tropicale (vigilance jaune).

En Martinique, la météo joue un rôle essentiel dans la conduite. En saison des pluies (juin à novembre), il n’est pas rare de voir des averses soudaines et parfois de fortes intempéries. La sécurité routière en Martinique dépend en grande partie de votre capacité à anticiper ces changements climatiques. Les autorités locales utilisent un système de vigilance (jaune, orange, rouge) pour alerter les habitants en cas de risque météorologique. Notre conseil : ne prenez la route qu’en cas de nécessité si des alertes sont émises.

Les pluies tropicales rendent les routes particulièrement glissantes, et certaines peuvent être inondées temporairement. Redoublez de prudence en période d’ouragan et évitez de conduire dans les zones rurales qui peuvent devenir impraticables. Gardez un œil sur les bulletins météorologiques locaux avant de partir en excursion.

Quelle voiture de location choisir pour la Martinique ?

Une voiture légère et maniable est préférable dans les petites ruelles de Saint-Pierre en Martinique.

Une voiture légère et maniable est préférable dans les petites ruelles de Saint-Pierre en Martinique.

Choisir la bonne voiture pour votre séjour en Martinique dépend de plusieurs facteurs, notamment le type d’itinéraire que vous envisagez et le nombre de passagers que vous transportez.

Pour un séjour urbain ou de plage : Si vous prévoyez de rester principalement dans les villes et de visiter les plages à proximité, une voiture compacte comme la Renault Clio sera idéale. Elle est facile à manœuvrer dans les rues étroites de Fort-de-France et parfaite pour les parkings souvent exigus à proximité des plages populaires.

: Si vous prévoyez de rester principalement dans les villes et de visiter les plages à proximité, une voiture compacte comme la sera idéale. Elle est facile à manœuvrer dans les rues étroites de Fort-de-France et parfaite pour les parkings souvent exigus à proximité des plages populaires. Pour explorer les montagnes et la campagne : Si vous envisagez de découvrir les routes sinueuses du nord de l’île, comme la route vers la Montagne Pelée ou les gorges de la Falaise à Ajoupa-Bouillon, un véhicule plus robuste comme le Dacia Duster sera votre meilleur allié. Avec une garde au sol plus élevée, il vous permettra de parcourir sans crainte les chemins escarpés.

: Si vous envisagez de découvrir les routes sinueuses du nord de l’île, comme la route vers la Montagne Pelée ou les gorges de la Falaise à Ajoupa-Bouillon, un véhicule plus robuste comme le sera votre meilleur allié. Avec une garde au sol plus élevée, il vous permettra de parcourir sans crainte les chemins escarpés. Pour un itinéraire mixte : Si vous prévoyez un peu de tout – des balades en ville, des journées à la plage et quelques excursions dans les montagnes – une Renault Captur offre le parfait compromis. Avec plus d’espace pour les bagages et un confort accru pour les longs trajets, elle convient bien aux familles ou aux groupes de 3 à 4 personnes.

Protéger votre véhicule de location

Enfin, une petite astuce pour protéger votre voiture de location des éléments naturels !

Ne vous garez pas sous les cocotiers ou les mancenilliers (arbres toxiques présents sur certaines plages) : les chutes de noix de coco peuvent endommager votre toit, et la sève du mancenillier est corrosive pour la carrosserie.

Pensez également à ne pas laisser d’objets de valeur visibles à l’intérieur du véhicule pour éviter les vols, et soyez prudent avec le sable et l’eau salée, qui peuvent abîmer les sièges.

À bientôt sur les routes de Martinique !

Grande Anse d’Arlet, en Martinique

Avec ses routes pittoresques et ses paysages à couper le souffle, la Martinique est un véritable paradis pour les amateurs de road trips. La location de véhicule en Martinique vous permettra de découvrir des lieux inaccessibles autrement, de voyager à votre rythme et de vivre une expérience inoubliable. Suivez nos conseils, choisissez le bon véhicule pour votre séjour, et vous n’aurez plus qu’à profiter des trésors cachés de cette île inoubliable.