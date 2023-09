Voyager à l’étranger est une expérience passionnante et enrichissante, mais il peut aussi être difficile de rester en contact avec ses proches restés au pays. Que vous partiez à la découverte de nouvelles cultures, que vous partiez à l’aventure ou que vous preniez des vacances reposantes, il est essentiel de rester en contact. Dans cet article, nous allons explorer huit conseils essentiels qui vous aideront à rester connecté lorsque vous voyagez à l’étranger, vous permettant ainsi de partager vos expériences et de rester en contact avec votre famille et vos amis sans effort.

Conseil n° 1 : choisissez le bon plan de téléphonie mobile

Avant de partir à l’étranger, vérifiez auprès de votre opérateur de téléphonie mobile s’il propose des forfaits internationaux. De nombreux opérateurs proposent des options temporaires de données et d’appels internationaux. Vous pouvez également acheter une carte SIM locale à votre arrivée dans le pays de destination. Vous aurez ainsi accès aux réseaux locaux, souvent à un tarif plus abordable que les frais d’itinérance facturés par l’opérateur de votre pays d’origine.

Conseil n° 2 : utilisez des applications de messagerie

Les applications de messagerie telles que WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger sont d’excellents outils pour rester en contact. Elles utilisent l’internet pour envoyer des messages, des photos et des vidéos, ce qui vous permet d’éviter les frais de SMS coûteux. Assurez-vous que vos proches ont installé la même application, et vous pourrez profiter d’une messagerie illimitée à l’étranger.

Conseil n° 3 : utiliser les services VoIP

Les services de voix sur IP (VoIP) tels que Skype, Google Voice ou FaceTime vous permettent de passer des appels téléphoniques gratuits ou peu coûteux à l’aide d’une connexion internet. Ces services sont idéaux pour rester en contact avec la famille et les amis restés au pays, en particulier pour les longues conversations.

Conseil n° 4 : achetez un appareil Wi-Fi portable

Envisagez d’investir dans un appareil Wi-Fi portable ou un hotspot Wi-Fi de poche pour bénéficier d’une connectivité internet fiable pendant vos voyages sans dépendre des réseaux Wi-Fi publics potentiellement dangereux, qui peuvent vous exposer à des vulnérabilités. Les réseaux Wi-Fi publics peuvent être la cible de cybercriminels, ce qui met en péril vos informations sensibles. Pour protéger vos activités en ligne, téléchargez un VPN avant de vous connecter à un réseau Wi-Fi public. Un VPN crypte votre connexion internet, ce qui garantit que vos données restent sécurisées et protégées des regards indiscrets, vous permettant ainsi de rester en contact avec vos proches en toute tranquillité d’esprit.

Conseil n° 5 : utilisez des cartes hors ligne et des applications de traduction

Lorsque vous explorez des destinations étrangères, il se peut que vous n’ayez pas toujours accès à Internet. Pour naviguer facilement, téléchargez des cartes hors ligne à partir d’applications telles que Google Maps ou Maps.me. En outre, les barrières linguistiques peuvent être difficiles à franchir. Pensez donc à télécharger des applications de traduction hors ligne telles que Google Translate pour communiquer efficacement.

Conseil n° 6 : planifier des rendez-vous réguliers

Établissez un calendrier pour prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Il peut s’agir d’un message quotidien rapide ou d’un appel vidéo hebdomadaire. Le fait de savoir quand ils peuvent s’attendre à recevoir des nouvelles de vous les rassurera et renforcera votre lien, quelle que soit la distance.

Conseil n° 7 : partagez votre itinéraire de voyage

Avant votre départ, communiquez votre itinéraire à un ami proche ou à un membre de votre famille. Cela permettra à quelqu’un de savoir où vous vous trouvez en cas d’urgence. En outre, le fait de partager vos plans avec vos proches leur permettra de suivre votre voyage et de se sentir liés à vos expériences.

Conseil n° 8 : participez à des activités virtuelles

Partagez vos expériences virtuellement avec vos amis et votre famille. Prenez des photos et des vidéos de vos aventures et partagez-les sur les médias sociaux ou par le biais de messages privés. En faisant participer vos proches à vos expériences, vous les aiderez à se sentir liés à votre voyage.

Dans un monde de plus en plus connecté, voyager à l’étranger n’implique plus de s’éloigner totalement de ses proches. En adoptant ces huit conseils, vous assurez non seulement votre sécurité mais également le maintien d’un lien solide avec ceux qui comptent le plus pour vous, quel que soit l’endroit du globe où vous vous trouvez.