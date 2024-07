Skyscanner est un comparateur en ligne indispensable pour les voyageurs qui veulent payer leurs vacances moins chères. Comparez les vols pas chers, billet d’avion, hôtels, location voiture et obtenez le meilleur prix… Faire des économies tout en profitant de ses voyages, c’est possible ! Qu’importe la destination, grâce à Skyscanner, il est facile de payer ses voyages moins chers.

Suivez nos conseils et astuces pour utiliser au mieux Skyscanner et faire encore plus d’économies !

Skyscanner en bref :

🌍 Skyscanner L’essentiel à savoir 🚀 Création 2003 par Barry Smith, Gareth Williams, et Bonamy Grimes 🌐 Fonction Comparateur de vols, hôtels et locations de voitures 💡 Points forts Tarifs compétitifs, flexibilité, facilité d’utilisation 🔔 Alertes de prix Recevez des notifications sur les variations de prix 📱 Application mobile Disponible sur Android et iOS 📅 Périodes avantageuses Utilisez « Mois le moins cher » pour trouver les meilleures offres 📍 Aéroports de départ fréquents Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, Toulouse, Nice, Bordeaux 💬 Avis utilisateurs Note moyenne de 3,9/5 sur Trustpilot, 4,5 sur Play Store ♻️ Options écoresponsables Vols à faible émission de CO₂ disponibles 📧 Inscription Recevez des offres exclusives via la newsletter

Qu’est-ce que skyscanner ?

Créé en 2003 par trois informaticiens : Barry Smith, Gareth Williams et Bonany Grims, Skyscanner s’est fait une place dans le vaste marché des comparateurs en ligne. Pour la petite histoire, voulant rejoindre les aires de sport d’hiver, Gareth Williams a eu beaucoup de difficulté à trouver un billet d’avion à prix abordable.

C’est de là que lui est venue l’idée de monter une entreprise qui aiderait les gens pour leurs voyages. L’outil a été lancé en 2002, mais le siège de Skyscanner n’a été installé à Edimbourg qu’en 2004. Dans sa version initiale, le site sky scanner ne présentait que la liste des compagnies qui proposaient des billets à petit prix, mais, depuis ce temps, de nombreuses améliorations ont été apportées.

Actuellement, on peut également y voir le site des prestataires professionnels en transport dont Virgin, KLM et BA sans oublier les vols intérieurs et extérieurs dans différents pays. Le but des promoteurs de ce comparateur certifié est de permettre aux utilisateurs de trouver facilement tous les vols commerciaux du monde.

La version française du site est accessible sur skyscanner.fr, mais à l’origine, le site américain a été lancé sur skyscanner.com. Cette dernière est la version du site la plus utilisée à l’international, mais si vous êtes en France, le mieux est de vous rendre directement sur www.skyscanner.fr.

⚠️ ATTENTION : De nombreuses personnes se trompent et recherchent flyscanner au lieu de skyscanner. C’est simplement une erreur d’orthographe de la marque. En réalité, flyscanner n’existe pas !

Skyscanner, comparateur de vol pas cher et de voyage fiable et très pratique

La NDC ou New Distribution Capability est un standard qui permet aux compagnies aériennes, partenaires de l’entreprise, de suivre leur distribution de près et de vendre leurs produits supplémentaires tout en restant sur Skyscanner.

Cela inclut, la modification de classe, le choix de place, ou le port de bagage en plus. Cette offre est plus ou moins similaire à celle de Whisky Kayak, mais avec cet outil c’est la compagnie aérienne elle-même qui met ses billets à la disposition des voyageurs. Selon l’IATA ou Association internationale du transport aérien, cette norme prend un peu plus de temps que prévu pour démarrer alors qu’elle a été mise en place depuis un moment.

Cependant, depuis quelques années, elle commence quand même à s’intégrer. Pour le moment, l’association ne collabore qu’avec Finnair, British Airways, la compagnie aérienne Scoot (la plus abordable d’Asie) ainsi qu’une OTA d’Australie. Quoi qu’il en soit, de nombreux utilisateurs optent pour Sky scanner pour ses offres avantageuses.

En fonction de vos critères (date et heure, aéroport de départ et de destination), le comparateur va vous proposer le meilleur vol ainsi que l’hôtel parfait au meilleur prix. Vous n’avez pas besoin de vous rendre sur Google et de rechercher tous les sites de compagnies aériennes pour comparer. Des conseils qui vous font gagner du temps et de l’argent lors de vos réservations.

Mais ce n’est pas tout cas ce comparateur en ligne permet aussi de comparer les vols pas chers, billet d’avion, billets de train, hôtels pas chers, location voiture autoescape, bus low cost…

Fonctionnement de l’outil de comparaison de prix d’avion

Sur Skyscanner, les clients peuvent trouver différents prix et offres pour la destination de leur choix sur une période de 30 jours. Tous les vols y sont également accessibles même s’ils n’y mentionnent ni le lieu ni la date. C’est un bon moyen de trouver un bon plan de voyage 500 euros tout compris.

À titre d’information, ce site ne commercialise pas de services, il informe seulement les internautes sur les compagnies aériennes, les professionnels en location de véhicule, les hôtels ainsi que les agences de voyages les moins chères du marché. Il leur appartient alors d’organiser leur voyage tout en s’appuyant sur les recherches faites sur le site.

Par exemple, le client insère sa destination, son lieu de départ ainsi que la période de son voyage sur le site. Il peut alors y trouver plusieurs offres et être redirigé sur le site de la compagnie qui l’intéresse le plus.

Ce n’est pas tout, Skyscanner offre gratuitement des widgets aux internautes ainsi qu’aux créateurs de site web. En effet, ils ont la possibilité de s’en servir pour insérer les fonctions utiles pour la recherche du comparateur sur leur bureau ou sur leur produit.

Ces widgets ont deux avantages : ils facilitent la recherche des vols les plus accessibles avec une carte flash pouvant montrer une carte du monde contenant tous les aéroports et ils aident à trouver toutes les compagnies aériennes qui relient deux endroits donnés. Mais, comment utiliser Skyscanner ?

Les alertes de prix Skyscanner : l’idéal pour payer moins cher

L’un des gros avantages de Skyscanner est qu’on peut mettre en place des alertes afin d’être notifié dès qu’un billet est disponible au prix souhaité. Voici les étapes à suivre pour configurer un alerte sur Skyscanner :

Effectuez une recherche de vol : ville de départ et d’arrivée, billet simple ou aller-retour, dates et nombre de voyageurs Une fois dans la page de résultats, si vous ne trouverez pas ce que vous cherchiez, cliquez sur « Recevoir des alertes prix » Dès qu’un nouveau billet correspondant à vos critères sera disponible, vous recevrez un mail et une notification sur l’application Il ne vous reste plus qu’à réserver pour obtenir le billet au meilleur prix avant les autres voyageurs !

L’application mobile Skyscanner : un comparateur de prix voyage efficace

Disponible sur smartphone android (play store) et pour iPhone (app store Apple iOs), l’application Skyscanner regroupe toutes les fonctionnalités du site web dans un format mobile. Ergonomique et facile à prendre en main, elle vous permet d’accéder simplement à votre compte et retrouver vos recherches et vos alertes enregistrées. Une application indispensable pour le voyageur malin !

N’hésitez pas télécharger l’app gratuitement pour bien préparer votre prochain week-end ou voyage !

Astuces méconnues pour économiser encore plus avec Skyscanner

Utilisez calendrier des prix pour visualiser les meilleures périodes

Skyscanner offre une fonctionnalité de calendrier des prix qui permet de visualiser les tarifs des vols sur une période étendue. En utilisant cette option, vous pouvez identifier les jours les moins chers pour voyager et ajuster vos dates en conséquence. Par exemple, choisir de partir un mardi plutôt qu’un vendredi peut faire une grande différence dans le tarif de votre vol.

Pour utiliser cette fonctionnalité cachée, commencez pas faire une recherche sur un mois complet avec l’option de recherche par dates flexibles :

Vous accédez alors au calendrier des prix. Cliquez sur l’onglet « graphique » pour une visualisation rapide des meilleurs tarifs :

Activez les alertes de prix pour ne rien manquer

Les alertes de prix de Skyscanner sont une fonctionnalité essentielle pour ceux qui cherchent à faire des économies. Une fois que vous avez effectué une recherche de vol, vous pouvez activer une alerte qui vous enverra des notifications dès que les prix changent. Cela vous permet de réserver au moment le plus opportun, garantissant ainsi les meilleurs tarifs.

Comparez les aéroports à proximité pour de meilleures offres

Lors de votre recherche de vols, pensez à inclure plusieurs aéroports de départ et d’arrivée dans vos critères. Souvent, voler depuis ou vers un aéroport légèrement plus éloigné peut réduire significativement le coût du billet. Skyscanner vous permet de comparer facilement ces options pour maximiser vos économies.

Profitez des offres spéciales et des codes promo

Skyscanner intègre fréquemment des codes promo et des offres spéciales des compagnies aériennes. Avant de finaliser votre réservation, faites un tour sur la section des promotions du site ou recherchez des codes de réduction en ligne. Une inscription à la newsletter de Skyscanner peut aussi vous donner accès à des offres exclusives.

Parcoutez la section « explorer le monde entier » pour des destinations inattendues

Si vous êtes flexible sur votre destination, utilisez l’option « explorer le monde entier » lors de votre recherche. Skyscanner vous montrera les destinations les moins chères à partir de votre aéroport de départ. C’est une excellente manière de découvrir de nouvelles destinations tout en respectant votre budget.

Inscrivez-vous pour un compte et synchronisez vos recherches

Créer un compte Skyscanner vous permet de sauvegarder vos recherches et vos alertes de prix, et de les synchroniser sur tous vos appareils. Vous pouvez ainsi suivre facilement l’évolution des tarifs et réserver dès que vous trouvez une offre intéressante.

Utilisation de Sky Scanner pour comparer les billets et partir pas cher

Il faut rappeler que l’objectif des créateurs du site est de permettre aux voyageurs de trouver des billets pour voyager à petit prix.

Alors, voici comment se servir de Sky scanner. Deux cas de figure peuvent se présenter dont le premier est que la personne connait déjà les dates de son départ et de son retour, mais pas sa destination.

Il doit, alors, ouvrir la page d’accueil et choisir une langue ainsi qu’une devise en utilisant l’onglet qui se trouve en haut à droite. Il indique sa ville et écrit « partout » comme lieu d’arrivée.

Il précise les dates du début et de la fin de son voyage et lance sa recherche. Des propositions de destination avec tous les détails sur les vols vont alors s’afficher ainsi qu’une liste des offres les moins chères.

Ensuite, le deuxième cas de figure est que le client sait déjà où il veut aller, mais il n’est pas encore fixé sur les dates. Ainsi, il doit se rendre sur la page d’accueil et y mentionner son lieu de départ et d’arrivée.

Dans la partie réservée aux dates, il mentionne seulement « tout le mois » et « le mois le moins cher » puis appuie sur l’onglet « Rechercher ». Un calendrier des vols va alors apparaître sur l’écran avec les coûts les plus abordables en vert, les normaux en jaune et les plus onéreux en rouge. Cependant, les dates n’y sont pas disponibles et pour les voir il faut cliquer sur une loupe bleue.

Parmi les villes de départ les plus recherchées sur Skyscanner France, on peut citer les aéroports de Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, Toulouse, Nice et Bordeaux. En ce qui concerne les destinations prisées, les voyageurs souhaitent se rendre à Barcelone, Londres, Rome, Istanbul, ou encore au Maroc, Tunisie, Italie, Grèce, Espagne, Croatie et au Royaume-Uni. Des destinations de voyage et de week-end appréciée pour leur bon rapport qualité prix.

Notre avis sur Skyscanner

Initialement créé pour comparer les prix des billets d’avions et trouver un vol pas cher, Skyscanner a su évoluer pour proposer plus de services de comparaison dans l’univers du voyage. Le site permet désormais de planifier le voyage parfait au meilleur prix : vols, hôtels, location de voiture via autoescape et assurance voyage. Un excellent outil pour préparer son voyage en France en Europe ou dans le monde entier et réserver à l’avance tout en faisant des économies.

Le service récolte par ailleurs la note moyenne de 3,9 sur 5 selon les 100 avis laissés par les utilisateurs sur le site Trutpilot. C’est également l’une des meilleures applis du play store android avec la notre de 4,5 !

Notre avis est qu’il fait partie des meilleurs sites comparateurs de vol, mais le fait qu’il propose aussi les hôtels et location de voiture pour des destinations partout dans le monde le rend vraiment incontournable !

FAQ : questions courantes sur Skyscanner

Comment fonctionne Skyscanner ? Skyscanner est un moteur de recherche qui compare les prix des vols, des voitures de location et des hôtels. Nous parcourons le Web pour trouver les meilleurs prestataires et compagnies aériennes, vous permettant de comparer les tarifs au même endroit. Une fois que vous avez trouvé l’offre idéale, vous réservez directement auprès du prestataire. Comment fonctionne l’alerte de prix sur Skyscanner ? L’alerte de prix vous notifie par email ou via l’application mobile dès que le tarif de votre vol change. Vous pouvez activer cette fonctionnalité après avoir effectué une recherche de vol en cliquant sur « Recevoir des alertes prix ». Comment trouver le vol le moins cher avec Skyscanner ? Pour obtenir les meilleurs tarifs, utilisez notre fonctionnalité de recherche sur « le monde entier » pour explorer les destinations les moins chères. Vous pouvez également sélectionner « Mois le moins cher » pour identifier les périodes les plus économiques pour voyager. Puis-je réserver mon vol avec Skyscanner ? Skyscanner est un comparateur, donc une fois que vous avez trouvé votre billet d’avion, vous réservez directement sur le site de la compagnie aérienne ou du prestataire de voyage, vous permettant ainsi d’ajouter les informations nécessaires à votre programme de fidélité et de choisir vos options de vol préférées. Est-ce que Skyscanner propose des codes promo ? Oui, Skyscanner intègre souvent des codes promo et des offres spéciales. Vous pouvez les trouver sur la section promotions du site ou en vous inscrivant à leur newsletter. Skyscanner vend-il directement des billets ? Non, Skyscanner est un comparateur qui vous redirige vers les sites des compagnies aériennes ou des agences de voyage pour finaliser votre achat. Puis-je comparer les prix des vols de plusieurs aéroports ? Oui, Skyscanner permet de comparer les tarifs de plusieurs aéroports de départ et d’arrivée pour trouver les meilleurs prix. Est-ce que Skyscanner est gratuit ? Oui, l’utilisation de Skyscanner est totalement gratuite. Le site ne prend pas de commission sur les ventes effectuées via ses liens. Comment trouver les meilleurs tarifs avec Skyscanner ? Utilisez les alertes de prix, comparez plusieurs aéroports, utilisez la carte des tarifs pour visualiser les meilleures périodes, et recherchez des codes promo pour maximiser vos économies. Est-ce que Skyscanner propose des offres pour les hôtels et les locations de voitures ? Oui, en plus des vols, Skyscanner permet de comparer les tarifs des hôtels et des locations de voitures pour vous offrir une solution complète pour vos voyages. Vers quelles destinations puis-je actuellement réserver un vol ? Utilisez la fonctionnalité de recherche dans « le monde entier » pour trouver des vols pas chers vers diverses destinations. C’est idéal pour ceux qui recherchent de l’inspiration pour leur prochain voyage. Que se passe-t-il une fois que j’ai réservé mon vol ? Votre e-mail de confirmation et toutes les informations nécessaires proviendront de la compagnie aérienne ou du prestataire avec qui vous avez réservé. Pour toute question ou modification de votre réservation, adressez-vous directement à eux. Peut-on rechercher aussi des hôtels sur Skyscanner ? Oui, vous pouvez utiliser Skyscanner pour trouver l’hébergement idéal partout dans le monde grâce à notre moteur de recherche. Et louer une voiture ? Skyscanner permet également de rechercher et comparer des locations de véhicules, que vous pouvez récupérer dès votre arrivée à l’aéroport. Qu’est-ce qu’une alerte prix ? En créant une alerte de prix, Skyscanner surveille pour vous les tarifs des billets d’avion et vous informe par e-mail ou notification push de toute variation de prix, vous aidant ainsi à réserver au meilleur moment. Puis-je réserver un billet d’avion flexible ? Oui, il est possible de rechercher des options de billets modifiables et des hébergements avec annulation gratuite, offrant ainsi plus de flexibilité pour vos vacances. Puis-je réserver des vols émettant moins de CO₂ ? Depuis que nous affichons les émissions de CO₂ des vols, vous pouvez choisir des billets d’avion émettant moins de CO₂ pour votre trajet, contribuant ainsi à un voyage plus respectueux de l’environnement. Est-ce que Skyscanner propose des conseils de voyage ? Absolument, Skyscanner regorge de conseils pour vous aider à optimiser votre expérience de voyage, que ce soit pour économiser sur les vols, les hôtels ou les locations de voitures.

Avec Skyscanner, trouvez les meilleures offres pour tous vos voyages et économisez sur chaque réservation. Prêt à découvrir votre prochaine destination au meilleur prix ?