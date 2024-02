Séminaire d’entreprise à Lyon : comment choisir le lieu idéal ?

Un séminaire d’entreprise est un événement professionnel organisé en dehors du lieu de travail. Certaines sociétés décident même de le faire dans une autre ville pour que les participants puissent découvrir de nouveaux horizons et aient l’impression d’être en vacances. Mais même si les visites touristiques, les sorties au restaurant et les différentes activités divertissantes font partie du programme, un séminaire est avant tout ponctué par des réunions où les collaborateurs partagent leurs ressentis et leurs idées vis-à-vis des objectifs de l’entreprise.

De ce fait, il est important de sélectionner un endroit avec une ambiance propice au partage et à la bonne humeur. En choisissant la ville de Lyon comme destination pour votre séminaire, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Outre ses sites emblématiques et ses restaurants gastronomiques à découvrir entre collègues, la cité lyonnaise offre aussi une large gamme de lieux événementiels à la fois modernes, confortables et conviviaux. Voici les paramètres à prendre en compte pour faire le bon choix !

Définir les objectifs du séminaire d’entreprise à Lyon

Avant de plonger dans la recherche d’un lieu pour votre séminaire d’entreprise à Lyon, il faut réfléchir attentivement aux objectifs que vous souhaitez atteindre à l’issue de cet événement. Pour renforcer la cohésion d’équipe, par exemple, il est crucial de réserver un lieu qui favorise l’interaction et les activités de team building. Cherchez des espaces équipés d’installations pour des jeux collaboratifs et des activités en plein air. Assurez-vous également que le lieu dispose d’une salle de conférence spécialement conçue pour encourager la collaboration et la communication entre les participants.

Si l’objectif ultime du séminaire est de former les employés et d’enrichir leurs compétences, vous aurez besoin d’une salle de réunion avec des équipements audiovisuels de pointe, des tableaux interactifs ainsi qu’une excellente connexion internet. Vous trouverez ce genre de lieu propice à l’apprentissage dans les hôtels d’affaires, dans les centres de conférence et dans les campus universitaires lyonnais. Si vous voulez présenter de nouveaux produits, services ou stratégies marketing à vos équipes, privilégiez un cadre professionnel et élégant pour mettre en valeur ces éléments. Ce peut être un hôtel haut de gamme, un centre d’exposition, une salle de réception dans un lieu emblématique de la ville, etc.

Tenir compte du nombre de participants

Après avoir fixé les objectifs et la date du séminaire d’entreprise à Lyon, vous pouvez en informer les collaborateurs. Demandez-leur de confirmer en amont leur venue de sorte que vous puissiez faire une bonne estimation du nombre de participants. Vous saurez ensuite quelle salle de séminaire il va falloir réserver à Lyon. En effet, une salle trop petite peut être étouffante, alors qu’une salle trop grande donne une sensation de vide. Dans les deux cas, les employés risquent de ne pas vouloir communiquer entre eux à cause du manque de confort et de convivialité.

N’oubliez pas de prendre en compte les intervenants et les autres personnes qui pourraient venir à l’événement. D’ailleurs, il vaut mieux prévoir une petite marge pour mieux gérer les imprévus le cas échéant. Malgré une sensibilisation, il arrive parfois que certains employés ne se décident à y aller qu’au dernier moment. Une fois le nombre de participants établi, vous pouvez vous mettre à la recherche du lieu de séminaire idéal à Lyon. Pour vous faciliter la tâche, n’hésitez pas à faire appel à un organisateur d’événements professionnels local qui vous aidera à trouver rapidement le lieu qui vous convient le mieux.

VOIR AUSSI : Voyage d’affaires : pourquoi passer par une agence pour entreprise ?

L’accessibilité et l’emplacement du lieu

La ville de Lyon elle-même est facilement accessible, que ce soit en voiture, en train ou en avion. De plus, elle bénéficie d’une excellente infrastructure de transports en commun en interne. Mais pour rendre le voyage professionnel encore plus agréable, il convient de choisir un lieu à proximité des principaux axes de transport lyonnais. C’est une stratégie efficace pour gagner du temps lors des déplacements et éviter les éventuels retards liés aux problèmes de transport.

Si vous et certains des participants envisagez d’aller à Lyon en voiture, optez pour un lieu de séminaire doté d’un parking avec un nombre de places suffisant pour vous accueillir. Outre l’accessibilité, l’emplacement peut aussi avoir un impact considérable sur l’expérience. Les collaborateurs pourront facilement découvrir la ville durant leur temps libre si vous optez pour un logement près des attractions touristiques lyonnaises. Une localisation centrale peut également simplifier l’organisation des activités de team building et des excursions après les réunions de travail.