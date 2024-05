Les meilleurs spots pour admirer les cerisiers en fleurs au Japon

Les cerisiers en fleurs, ou « sakura » comme on les appelle au Japon, sont bien plus que de simples arbres embellissant le paysage. Ils symbolisent l’éphémère de la vie, un aspect profondément ancré dans la culture japonaise qui attire des millions de visiteurs du monde entier. Chaque printemps, les cerisiers en fleurs du Japon offrent un spectacle éphémère mais magnifique. Elles créent un spectacle naturel célébré depuis des siècles à travers des festivals, des pique-niques et des rassemblements connus sous le nom de « hanami« .

La signification symbolique de la fleur de cerisier

La fleur de cerisier, ou sakura, incarne un riche symbolisme au Japon. Elle représente la fleur nationale et inspirant de nombreux aspects de la culture japonaise. Elle émerge dans la poésie, la musique et même la monnaie, reflétant sa profonde importance.

Influencée par le bouddhisme, la fleur de cerisier représente la beauté éphémère de la vie. Les cerisiers en fleurs sont souvent comparés aux nuages pour leur abondance et représentent la beauté éphémère de la vie. Cette symbolique, essentielle dans la culture japonaise, incite à méditer sur la fugacité de l’existence et à savourer sa splendeur.

Le parc Ueno, Tyoko

Le parc d’Ueno, situé sur la Yamanote Line, est aisément accessible depuis tous les quartiers de Tokyo. Ce parc, doté de cerisiers plantés par Tokugawa Iemitsu, le 3ème shogun du shogunat Tokugawa, offre une expérience inoubliable pendant la saison de floraison des cerisiers. Il attire près de deux millions de visiteurs émerveillés. En soirée, le spectacle continue avec les lanternes illuminant les cerisiers. Créant ainsi un panorama nocturne spectaculaire qui attire une foule animée jusqu’à tard dans la nuit. Même en dehors de la saison du hanami, le parc d’Ueno propose une multitude d’activités. Notamment la visite du zoo d’Ueno, le plus ancien du Japon, où vous pouvez observer des gorilles et des tigres.

Le Shinjuku Gyoen, Tyoko

Shinjuku Gyoen se situé à Tokyo et offre une expérience unique. Il combine des jardins japonais, anglais et français, avec une abondance de cerisiers. Connue pour ses vastes pelouses verdoyantes et sa variété de cerisiers à floraison précoce et tardive, cette oasis urbaine contraste avec le panorama des gratte-ciels environnants. De plus, sa proximité avec la gare de Shinjuku facilite l’accès depuis n’importe quel point de Tokyo. C’est donc ainsi un lieu facile d’accès et magnifique pour admirer ces fameuses fleurs.

Le chemin de la philosophie, Kyoto

Le Chemin de la Philosophie à Kyoto offre une expérience pittoresque à travers le district de Higashiyama. Il longe un canal bordé de magnifiques cerisiers aux teintes rose, rouge et blanc. Ce sentier emblématique, d’une longueur de 2 km, était le lieu de méditation et de promenade pour Nishida Kitaro. Il relie le temple Ginkakuji au quartier de Nanzenji. Cette balade peut être parcourue en 30 minutes à pied, avec la station de métro la plus proche, Keage, située à 1 km. Pour ceux qui souhaitent débuter leur exploration depuis le sud du sentier, descendez à Miyanomaecho.

Le Parc Maruyama, Kyoto

Le parc Maruyama, niché derrière le sanctuaire Yasaka dans le quartier de Higashiyama à Kyoto. Il s’étend sur 86 000 mètres carrés, offrant plusieurs jardins, aires de pique-nique et restaurants. Apprécié des habitants et des jeunes, le parc attire de nombreux admirateurs des cerisiers en fleurs au printemps. Célèbre pour son hanami traditionnel, Maruyama offre des espaces pour se détendre, boire et manger. Au centre du parc se dresse un gigantesque cerisier pleureur. Il est mis en valeur par des illuminations nocturnes pendant la floraison. Faisant ainsi de Maruyama un lieu emblématique de la célébration des cerisiers en fleurs à Kyoto.

Le parc du château de Takato, Nagano

Le parc du château de Takato, célèbre pour ses 1500 cerisiers roses Kohigan, offre une vue époustouflante. Il est considérée comme l’une des meilleures du Japon pour la floraison des cerisiers. Chaque avril, le parc devient le théâtre d’une fête animée, ponctuée de stands gourmands, d’activités divertissantes et d’illuminations nocturnes, captivant les visiteurs. En plus de contempler la splendeur des cerisiers, les ruines historiques du château de Takato invitent à un voyage dans le passé. Pour éviter la foule, il est recommandé de planifier sa visite en dehors des week-ends.

Le château de Wakayama, Wakayama

Le château de Wakayama offre le cadre idéal pour une expérience de hanami authentique. Situé juste au sud d’Osaka, au cœur de la ville de Wakayama, il est facilement accessible à pied ou en bus depuis la gare. Durant la saison des sakura, le parc du château se transforme en un festival de stands de nourriture ambulants. Bordant le chemin menant au château, d’imposants cerisiers japonais ajoutent à la beauté de la promenade, offrant une vue magnifique. Une expérience incontournable est de déguster une chocobanana tout en admirant la profusion de fleurs roses, à la manière des habitants locaux.

Le Parc du Mémorial de la Paix à Hiroshima

Le Parc du Mémorial de la Paix à Hiroshima, un symbole de résilience et d’espoir et offre une expérience unique pour admirer les cerisiers en fleurs. Chaque printemps, ce lieu chargé d’histoire attire les habitants et les visiteurs qui viennent se détendre sous les branches roses le long de la rivière. Entièrement bordée de cerisiers, cette petite île paisible est le lieu idéal pour un pique-nique sous les fleurs éclatantes. N’oubliez pas d’arriver tôt pour trouver le meilleur emplacement.

Le Mont Yoshino, Nara

Le mont Yoshino, dans la préfecture de Nara, abrite les premiers cerisiers japonais, vieux de 1300 ans. C’est un site historique majeur pour admirer les cerisiers en fleurs, offrant une beauté pittoresque. Avec plus de 30 000 cerisiers de différentes couleurs, cette montagne séduit les visiteurs avec ses paysages enchanteurs. En plus de la floraison des cerisiers, les visiteurs peuvent découvrir divers sanctuaires, temples et parcs idylliques tout au long du chemin.

Chacun de ces lieux au Japon offre une expérience unique et mémorable de la saison des cerisiers en fleurs. Elles combinent beauté et histoire culturelle. Toutefois, le Japon regorge également d’autres endroits magnifiques pour profiter des cerisiers en fleurs, parfois moins connus mais tout aussi enchanteurs.

