Vanlife en hiver : 10 conseils pour un voyage agréable

L’hiver peut être un défi ou une opportunité lorsqu’on voyage ou vit en van. Certains adorent les sports d’hiver, tandis que d’autres trouvent cette saison morose avec son froid persistant. Découvrez 10 conseils pratiques pour rendre votre expérience en vanlife pour cet hiver. En combinant certains de ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de vos voyages et de votre vie en van, quel que soit le temps.

1. L’isolation du van

L’isolation demeure un élément clé pour assurer votre confort en van durant l’hiver. Avec une variété d’options d’isolants disponibles, comme le liège, la laine de verre et la laine de roche. Que vous achetiez un van aménagé ou le conceviez vous-même, l’isolation est importante. Elle concerne les parois, le toit, les fenêtres et le plancher. Cette isolation assure le confort thermique en hiver, rendant la vanlife agréable pendant la saison froide. N’oubliez pas d’envisager l’ajout de protections pour vos fenêtres et même pour l’avant de votre capot de van afin de réduire les infiltrations de froid. Pour un confort accru, pensez également à installer un rideau d’isolation entre le côté conducteur et la cabine.

2. Un chauffage pour votre van

Lorsque vous envisagez d’installer un système de chauffage dans votre van, il est essentiel de prendre en compte deux principales options : le chauffage au gaz et le chauffage au gasoil.

Le chauffage au gaz présente l’avantage d’un coût d’installation généralement plus abordable, ce qui peut être attrayant pour les voyageurs soucieux de leur budget. Cependant, il convient principalement à une utilisation en France. Les différences dans les bouteilles de gaz et les raccords entre les pays européens peuvent rendre la vie difficile aux voyageurs itinérants. De plus, il peut être difficile de trouver du gaz dans certains pays.

D’un autre côté, le chauffage au gasoil est une option plus polyvalente pour les voyageurs en van. Alimenté par le carburant du véhicule, il garantit une source de chaleur fiable dans le monde entier. Cependant, cette solution a un coût d’installation plus élevé, avec un budget estimé entre 1800?€ et 2600?€, en fonction de la puissance du chauffage.

3. Les bouillottes

Lorsque vous préparez de vivre la vanlife pour l’hiver, un petit équipement qui peut faire toute la différence est la bouillotte. Souvent négligée, elle s’avère extrêmement utile pour rester au chaud lors de vos voyages hivernaux en van. Son utilisation est simple : il vous suffit de la remplir avec de l’eau très chaude, puis de la placer dans vos draps, votre duvet ou même sous votre couette pour réchauffer votre lit avant de vous coucher. C’est une manière efficace de contrer le froid ambiant et de vous assurer une nuit confortable.

5. La stratégie multicouche

Si malgré une isolation adéquate et un bon chauffage, vous ressentez toujours le froid dans votre van, la solution réside dans l’habillement en multicouche. Commencez par un t-shirt en coton, puis ajoutez une couche de vêtement en laine ou en matière synthétique. Si le froid persiste, superposez un polaire ou un vêtement en mérinos. Veillez à garder vos pieds bien au chaud, car le froid se fait toujours sentir en premier par le bas. Avoir une grosse veste en laine chaude à portée de main est une excellente idée, parce qu’elle est extrêmement efficace pour conserver la chaleur.

6. Les tapis en van

Même si vous avez pris soin d’isoler efficacement le sol de votre van pour l’hiver, il peut encore rester une sensation de froid. Pour contrer cette fraîcheur indésirable qui remonte, nous vous recommandons d’ajouter un grand tapis au sol. Non seulement cela vous évitera d’avoir les pieds glacés, mais c’est également un élément de décoration tendance qui peut transformer l’ambiance de votre espace. Même si vous avez déjà bien isolé le sol, l’ajout d’un tapis peut aider à éliminer le froid résiduel.

Il est essentiel de prendre en compte que notre corps a tendance à se refroidir plus rapidement aux extrémités, comme les pieds.

7. Stationnez plein sud

En hiver, chaque petit rayon de soleil est précieux pour réchauffer l’intérieur de votre van. Lorsque vous bénéficiez d’une journée ensoleillée, envisagez de vous garer en orientant votre van plein sud. Cette simple action permet de capturer la chaleur naturelle du soleil. En positionnant les fenêtres du côté sud, vous maximisez l’entrée de la lumière solaire, contribuant ainsi à réchauffer l’espace de vie dans votre van.

8. Sortir du van

L’une des erreurs courantes en hiver est de rester confiné à l’intérieur de son van toute la journée. Pourtant, il est essentiel de sortir et de profiter de l’air frais. Même une petite promenade au réveil peut revitaliser votre corps en favorisant la circulation sanguine, générant ainsi de la chaleur. Vous pouvez également effectuer des tâches légères à l’extérieur, comme vérifier les réservoirs d’eau ou inspecter les équipements sur la galerie. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif par temps froid, cette approche vous permettra de mieux apprécier votre expérience en van, quelles que soient les températures hivernales.

9. Avoir un compagnon de route

Que ce soit avec un compagnon à quatre pattes ou un être humain, avoir un partenaire de voyage rend l’hiver en van encore plus agréable. Les animaux de compagnie peuvent vous réchauffer la nuit en se blottissant à vos côtés, tandis que la présence humaine, qu’il s’agisse d’amis, d’un partenaire ou de la famille, crée des liens chaleureux et réchauffe l’espace restreint du van. Voyager avec un compagnon, quel qu’il soit, apporte de la chaleur à votre expérience de vanlife en hiver, que vous partagiez l’aventure à deux ou à plusieurs.

10. Suivre le soleil

En guise de dernier conseil, pourquoi ne pas tout simplement éviter l’hiver ? L’un des avantages du van est la liberté de choisir votre destination. Pourquoi ne pas suivre le soleil et les températures qui vous conviennent le mieux ? Vivre en van vous offre la possibilité de voyager où bon vous semble, alors profitez-en ! Dirigez-vous vers des climats plus doux, que ce soit en France ou en Europe. Une différence de dix degrés au thermomètre peut transformer une journée passée sous la couette en une aventure en de découverte.

Que vous prévoyiez d’hiverner votre van pour l’hiver ou que vous ayez choisi de vivre en van toute l’année, ces 10 conseils pour la saison hivernale peuvent vous être d’une grande utilité. La préparation de votre vanlife pour l’hiver ou la mise en pratique de ces astuces vous permettront de passer un hiver serein et confortable.