Les vacances en famille, c’est l’occasion rêvée de créer des souvenirs mémorables et de profiter d’un moment de détente loin du stress quotidien. Center Parcs est une destination incontournable pour vivre des expériences uniques en pleine nature. Voici sept raisons de choisir Center Parcs pour vos prochaines vacances en famille !

1. Être au plus près de la nature

Chez Center Parcs, chaque domaine est niché au cœur de paysages naturels époustouflants. Vous pourrez séjourner dans des cottages confortables situés en pleine forêt, au bord de lacs paisibles ou au milieu de collines verdoyantes. Que ce soit pour une balade à pied, à vélo ou même à cheval, l’environnement naturel offre un cadre ressourçant et apaisant. L’idéal pour passer des vacances en pleine nature en famille !

2. Se créer des souvenirs inoubliables

Les activités proposées par Center Parcs permettent de vivre des moments uniques en famille ou entre amis. De l’espace aquatique avec ses toboggans et sa rivière sauvage, aux rencontres avec les animaux de la ferme, en passant par les spectacles et animations, chaque jour est une nouvelle aventure.

3. Faire le plein d’activités pour tous les âges

Center Parcs propose une large gamme d’activités pour petits et grands. Les plus jeunes pourront s’amuser dans les espaces de jeux et participer à des ateliers créatifs, tandis que les plus grands pourront tester leur courage sur les parcours d’aventure ou lors de sauts en chute libre. Il y a toujours quelque chose à faire pour chaque membre de la famille.

4. Se relaxer au spa

Pour une pause détente bien méritée, rendez-vous dans les spas Deep Nature présents dans chaque domaine. Vous pourrez y profiter de soins et massages, ainsi que d’un accès à l’Aqua Balnéo avec piscine, sauna et hammam. Une occasion parfaite pour oublier le stress du quotidien et se relaxer en couple ou en famille.

5. Profiter de l’espace aquatique

L’espace aquatique de Center Parcs est un véritable paradis pour les amateurs de baignade. Chauffé toute l’année, il offre des heures de plaisir avec ses piscines à vagues, ses toboggans et sa pataugeoire pour les plus petits. Un lieu idéal pour s’amuser et se rafraîchir en famille.

6. Découvrir des hébergements uniques

Les hébergements de Center Parcs sont conçus pour vous offrir un confort optimal tout en respectant l’environnement. Vous aurez le choix entre plusieurs niveaux de confort et des cottages insolites comme les Maisons dans les Arbres ou les Pagodes. Chaque logement est équipé pour que vous vous sentiez comme à la maison.

7. Bénéficier d’une offre de restauration variée

Vacances réussies riment souvent avec plaisirs de la table. Center Parcs propose une offre de restauration adaptée à toutes les envies. Vous pouvez choisir de manger dans l’un des nombreux restaurants du domaine ou opter pour la livraison de repas directement dans votre hébergement. De plus, les supermarchés sur place sont bien approvisionnés pour que vous puissiez cuisiner vous-même si vous le souhaitez.

8. Découvrir des expériences immersives

Center Parcs offre des expériences immersives qui permettent aux familles de se rapprocher de la nature d’une manière unique. Partez en safari forestier avec un guide, explorez des potagers colorés, ou participez à des ateliers de découverte de la faune et de la flore locales. C’est une occasion rêvée d’apprendre tout en s’amusant.

9. Profiter des événements saisonniers

Tout au long de l’année, Center Parcs organise des événements saisonniers qui ajoutent une touche spéciale à votre séjour. Que ce soit pour célébrer Halloween avec des activités thématiques, profiter des marchés de Noël ou participer à des festivals de printemps, il y a toujours une nouvelle raison de revenir.

10. Accéder à des destinations proches et variées

Les domaines Center Parcs sont souvent situés à proximité de destinations touristiques intéressantes, permettant d’ajouter une touche de culture et de découverte à votre séjour. Voici quelques exemples.

Les Trois Forêts (Moselle-Lorraine, France)

Nancy : Découvrez la célèbre Place Stanislas, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et explorez ses musées d’art et d’histoire.

: Découvrez la célèbre Place Stanislas, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et explorez ses musées d’art et d’histoire. Metz : Admirez la magnifique cathédrale Saint-Étienne et visitez le Centre Pompidou-Metz pour une immersion dans l’art contemporain.

: Admirez la magnifique cathédrale Saint-Étienne et visitez le Centre Pompidou-Metz pour une immersion dans l’art contemporain. Parc Animalier de Sainte-Croix : Observez des loups, des ours et des bisons dans un cadre naturel.

Le Lac d’Ailette (Aisne, France)

Reims : Explorez les célèbres caves de champagne, visitez la cathédrale Notre-Dame de Reims et découvrez l’histoire des rois de France.

: Explorez les célèbres caves de champagne, visitez la cathédrale Notre-Dame de Reims et découvrez l’histoire des rois de France. Laon : Promenez-vous dans cette ville médiévale avec ses remparts impressionnants et ses charmantes ruelles pavées.

: Promenez-vous dans cette ville médiévale avec ses remparts impressionnants et ses charmantes ruelles pavées. Le Chemin des Dames : Un site historique majeur de la Première Guerre mondiale avec musées et mémoriaux.

Les Hauts de Bruyères (Sologne, France)

Orléans : Visitez la cathédrale Sainte-Croix, le musée des Beaux-Arts, et profitez d’une balade le long de la Loire.

: Visitez la cathédrale Sainte-Croix, le musée des Beaux-Arts, et profitez d’une balade le long de la Loire. Châteaux de la Loire : Découvrez les célèbres châteaux de Chambord, Cheverny et Blois.

: Découvrez les célèbres châteaux de Chambord, Cheverny et Blois. Maison de la Magie à Blois : Un musée interactif dédié à la magie et à l’illusion.

De Eemhof (Pays-Bas)

Amsterdam : Explorez les célèbres musées comme le Rijksmuseum et le Musée Van Gogh, faites une croisière sur les canaux et visitez la maison d’Anne Frank.

: Explorez les célèbres musées comme le Rijksmuseum et le Musée Van Gogh, faites une croisière sur les canaux et visitez la maison d’Anne Frank. Haarlem : Une charmante ville historique avec des musées intéressants, des boutiques pittoresques et de beaux jardins.

: Une charmante ville historique avec des musées intéressants, des boutiques pittoresques et de beaux jardins. Parc National De Hoge Veluwe : Un vaste parc national avec des paysages diversifiés, idéal pour des randonnées à vélo ou à pied.

Chaque domaine Center Parcs offre des opportunités uniques de découvrir la culture et l’histoire locales, ajoutant encore plus de richesse et de diversité à votre séjour. En choisissant Center Parcs pour vos vacances en famille, vous êtes assuré de passer un séjour riche en aventures, en détente et en souvenirs. Alors, qu’attendez-vous pour réserver votre prochain séjour ?