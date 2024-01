Quel intérêt de faire un safari en Tanzanie??

La Tanzanie est située sur la côte est de l’Afrique, partageant ses frontières avec le Kenya et l’Ouganda au nord, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo à l’ouest, et le Malawi, la Zambie et le Mozambique au sud. Il s’agit d’un pays très connu pour les aventures en milieux sauvages. Vous souhaitez y faire un tour ? Découvrez dans cet article quelques attraits que vous rencontrerez une fois sur place.

Une faune incroyable

Il est impossible de décrire la profondeur et l’étendue des sentiments ressentis en conduisant dans la nature sauvage africaine. Surréaliste, magnifique, incroyable, la liste des adjectifs est longue. La faune en particulier est remarquable tant par son nombre que par sa variété. Elle compte plus de 430 espèces et sous-espèces parmi les plus de quatre millions d’animaux sauvages que compte le pays. Vous y trouverez notamment le zèbre, l’éléphant, le gnou, le buffle, l’hippopotame, la girafe, l’antilope et bien d’autres animaux exotiques.

La Tanzanie est également réputée pour ses prédateurs, le parc national du Serengeti et Ngorongoro étant l’un des meilleurs endroits pour observer le lion, le guépard et le léopard. Il y a également des populations d’hyènes et de chiens sauvages, et dans les régions occidentales, vous trouverez des chimpanzés.

Par ailleurs, ce pays compte plus de 60?000 espèces d’insectes, environ 25 types de reptiles et d’amphibiens, 100 espèces de serpents et de nombreuses espèces de poissons. Si vous voulez profiter pleinement de votre visite, prenez le soin de vous faire accompagner par un guide. Un moyen rapide d’en trouver pour parcourir le Serengeti ou le Tarangire est de contacter une agence francophone de safari en Tanzanie.

Le mont Kilimandjaro

Situé au nord-est de la Tanzanie, le Kilimandjaro est le plus haut sommet d’Afrique et la plus haute montagne autoportante du monde. Par temps clair, vous pouvez l’apercevoir de très loin. Il s’élève à 5?895 mètres au-dessus du niveau de la mer et présente un sommet enneigé tout au long de l’année. La montagne représente une puissante force vitale pour le peuple local des Chagga. Non seulement elle fournit des sols volcaniques riches pour l’agriculture, mais approvisionne également en eau de source pure.

Statistiquement, près de 75?000 personnes escaladent le Kilimandjaro chaque année, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un défi pour les faibles, c’est l’une des montagnes les plus accessibles de la planète. L’avantage avec elle, c’est que vous n’avez pas besoin de formation spéciale, de compétences techniques ou même d’une expérience de trekking pour atteindre le sommet. Il suffit d’être en bonne forme physique, et le tour est joué.

VOIR AUSSI : Quel pays d’Afrique pour faire un safari ? Notre top 5 !

Les plages de Zanzibar

Il serait inconcevable d’énumérer les attraits qu’offre un safari en Tanzanie sans évoquer les belles plages de Zanzibar. Communément appelé «?l’île aux épices?», Zanzibar est géographiquement située au large de la Tanzanie continentale et s’étend sur environ 90 km de long et 40 km de large.

Cet archipel semi-autonome est composé de deux îles principales : Unguja et Pemba. Vous pouvez vous promener sur des kilomètres, faire du yoga le matin ou de la plongée sous-marine dans l’océan Indien. Si vous cherchez à échapper à l’agitation de la ville ou à conclure un safari, les plages de Zanzibar sont un choix idéal.

Ce lieu est également un paradis pour les amateurs de photographie. Avec les grandes étendues de sable blanc bordées d’eaux cristallines et les nuances changeantes du turquoise de l’océan Indien, vous aurez droit à des arrière-plans époustouflants.

La culture et la cuisine locale

Faire un safari en Tanzanie offre non seulement une immersion fascinante dans la faune sauvage, mais également une découverte enrichissante de la culture et de la cuisine traditionnelle. Rencontrer les tribus locales, comme les Maasaï, permet d’explorer des traditions anciennes, des danses colorées et des modes de vie uniques.

Les marchés animés des villages côtiers et des petites villes offrent une opportunité de goûter à la cuisine tanzanienne authentique, riche en saveurs et influencée par des épices exotiques. Les plats tels que le pilau (riz épicé), l’ugali (pâte de maïs) et le nyama choma (viande grillée) font partie de l’expérience culinaire. En partageant des repas avec les habitants, vous serez en mesure de mieux comprendre leur culture locale. Cela permettra de créer des souvenirs sensoriels durables qui complètent l’aventure immersive du safari en Tanzanie.

En somme, faire un safari en Tanzanie se révèle être une excellente idée. Outre la faune, le paysage et les plages incroyables, vous aurez également l’opportunité d’en apprendre davantage sur la culture et la cuisine tanzanienne. Alors, n’attendez pas pour organiser votre séjour?!