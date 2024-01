En faisant le choix d’un voyage en Tanzanie pour découvrir les merveilles de l’Afrique de l’Est, vous vous apprêtez à plonger dans un monde fascinant où la nature dévoile toute sa splendeur, invitant à l’aventure et à l’enchantement. Généreuses, époustouflantes, inspirantes, les contrées tanzaniennes éblouissent par l’immensité et l’incroyable beauté de leurs plaines, leurs montagnes majestueuses et leurs magnifiques parcs et/ou savanes peuplées d’animaux sauvages. La Tanzanie, c’est aussi des plages paradisiaques et des couchers de soleil flamboyants enveloppant les paysages d’une lumière dorée étincelante.

Afin de bien préparer votre séjour et, ainsi, profiter pleinement de cette destination exceptionnelle, retrouvez dans cet article quelques informations pratiques importantes avec tous nos conseils et astuces.

Le visa

Le visa étant un document indispensable, l’obtention de cette autorisation doit être l’une des priorités des préparatifs pour un séjour en Tanzanie. Afin d’éviter certains désagréments en matière de procédures et de formalités, assurez-vous d’en faire la demande au moins trois semaines avant votre départ. La voie électronique constitue actuellement le moyen le plus simple et le plus rapide pour obtenir un visa pour la Tanzanie et Zanzibar.

Pour effectuer une demande en ligne, il vous suffit de passer par une plateforme spécialisée et de suivre les instructions demandées (enregistrement des informations de voyage, envoi des documents et justificatifs requis, règlement des frais de visa et autres). L’e-Visa s’obtient en quelques jours et vous sera délivré sous format PDF imprimable.

L’hébergement

Hôtels, gîtes, auberges et autres, tous les modes d’hébergement habituels sont disponibles en Tanzanie. Le choix du logement adapté reviendra donc aux voyageurs et dépendra de leurs préférences et de leur budget. Ces dernières années, les écolodges sont une option particulièrement prisée et plébiscitée. Établis dans la brousse, au cœur de la savane, ces hébergements écoresponsables offrent une immersion totale dans la nature. Les sites permettent d’accéder facilement aux parcs et aux réserves naturelles. Les logements, des bungalows pour la plupart, sont aménagés de manière à garantir aux résidants confort et sécurité.

Si vous recherchez à vivre une expérience encore plus palpitante au plus près de la faune et de la flore, les campings tente igloo et les campings publics sont une excellente alternative. Ce mode d’hébergement est idéal pour les safaris en Tanzanie et les escapades en terre sauvage.

Le transport

Une fois arrivé en Tanzanie, le choix du moyen de transport est crucial pour pouvoir circuler à l’intérieur du pays. Les vols intérieurs peuvent être pratiques pour minimiser les temps de déplacement entre les différentes régions. Cependant, si vous voulez vivre une expérience de voyage vraiment mémorable, le bateau (boutre ou ferry) demeure l’option la plus recommandée pour rejoindre l’île de Zanzibar ou relier les différentes îles de l’archipel (île de Pemba, île de Mafia, etc.) entre elles.

En ce qui concerne les transports terrestres, différents modes de locomotion sont disponibles sur le territoire tanzanien. Les bus (basi) et les minibus partagés (dalla-dallas ou dala-dalas) permettent de se déplacer dans pratiquement toutes les régions du pays même si le réseau de transport en commun est encore peu développé en dehors des grandes villes.

Vous avez également les tuk-tuks (bajajis) et les motos-taxis (boda-bodas) qui sont très pratiques pour les trajets et déplacements sur de courtes distances. Enfin, dans le cas où vous souhaitez voyager en toute liberté en conduisant vous-même votre moyen de transport, la location de voiture ou de vélo est aussi une option parfaitement envisageable sur les lieux.

Les activités

La Tanzanie regorge d’activités passionnantes pour les voyageurs et les aventuriers. Les safaris dans les parcs célèbres ou les grandes réserves naturelles telles que le Serengeti, le Tarangire, le Ngorongoro ou encore le Manyara sont une expérience à ne pas manquer.

Pour les plus intrépides, l’ascension du Kilimandjaro lors d’un trekking est un véritable défi à relever. Les familles, quant à elles, trouveront certainement plus leur bonheur du côté des immenses plages de Zanzibar et de leurs eaux cristallines. Farniente, snorkeling, rencontre avec les dauphins, plongée sous-marine et autres loisirs nautiques, les stations balnéaires offrent une multitude d’activités.

Une escapade dans la forêt de Jozani est aussi à prévoir si vous êtes un amoureux de la nature, à moins que vous soyez plutôt un féru d’histoire et de culture et que vous préféreriez une visite guidée des quartiers historiques de Stone Town.

Embarquez pour un voyage qui promet d’être aussi enrichissant qu’inoubliable, où chaque moment en Tanzanie se transformera en un souvenir précieux.