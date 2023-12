Bushcraft : zoom sur la tendance de la survie dans les bois

Le bushcraft est une pratique de plus en plus répandue, consistant à développer ses compétences en survie et à vivre en harmonie avec la nature. Cette discipline puise son origine dans les techniques ancestrales de chasse, de pêche et de cueillette. À l’heure où notre société moderne se trouve confrontée à diverses crises environnementales et sociales, nombreux sont ceux qui se tournent vers le bushcraft pour redécouvrir un mode de vie authentique et durable.

Origines et principes du bushcraft

Une philosophie de vie proche de la nature

Le bushcraft prend racine dans les savoir-faire traditionnels des peuples autochtones, qui ont su tirer parti des ressources offertes par leur environnement pour subvenir à leurs besoins vitaux. Cette approche repose sur le respect de la nature et vise à minimiser l’empreinte écologique de l’homme en favorisant des solutions écoresponsables et durables. Le terme « bushcraft » provient de l’anglais « bush », signifiant « brousse » ou « forêt », et de « craft », qui renvoie aux compétences et techniques artisanales.

L’apprentissage de compétences pratiques et polyvalentes

La maîtrise du bushcraft requiert l’acquisition d’un ensemble varié de compétences, qui permettent à ses adeptes de s’adapter à différents contextes et situations. Parmi les principales techniques du bushcraft, on retrouve :

La construction d’abris et de structures en bois

La fabrication d’outils et d’armes à partir de matériaux naturels

La chasse, la pêche et la cueillette

L’allumage et l’entretien d’un feu

La purification de l’eau

Les premiers secours et les techniques de survie médicale

La navigation et l’orientation sans instruments modernes

Ces compétences sont généralement développées au travers d’une approche autodidacte, basée sur l’observation, l’expérimentation et le partage des connaissances entre pratiquants.

Le bushcraft, une tendance en plein essor

Un engouement pour la vie sauvage et les activités outdoor

Depuis quelques années, le bushcraft connaît un engouement croissant auprès d’un public varié, séduit par l’idée de retrouver une autonomie perdue et de se rapprocher de la nature. Les émissions de télévision mettant en scène des aventuriers chevronnés ainsi que l’émergence de réseaux sociaux dédiés aux activités outdoor ont contribué à populariser cette pratique auprès du grand public.

À travers le bushcraft, certains cherchent à développer leurs aptitudes physiques et intellectuelles, tandis que d’autres voient dans cette discipline un moyen de retrouver la sérénité et l’équilibre émotionnel, loin du tumulte de la vie moderne.

Des stages et formations dédiés au bushcraft

Afin de répondre à cette demande croissante, de nombreuses écoles et structures proposent désormais des stages et formations dédiées au bushcraft. Ces programmes permettent aux participants de s'initier ou de se perfectionner dans les différentes techniques du bushcraft, encadrés par des instructeurs expérimentés.

Les bienfaits du bushcraft pour le corps et l’esprit

Un approfondissement de la connaissance de soi

La pratique régulière du bushcraft offre l’opportunité de mieux connaître ses propres limites, tant physiques que mentales. En mettant leurs compétences à l’épreuve, les adeptes du bushcraft apprennent à mieux gérer leur stress, à prendre des décisions rapidement et à être davantage réactifs face aux imprévus. Cette démarche favorise également le développement de la confiance en soi et l’autonomie personnelle.

Une mise en perspective des valeurs sociétales actuelles

Se confronter à la nature et vivre selon ses règles amène souvent les pratiquants du bushcraft à remettre en question leurs habitudes de consommation et leur mode de vie en général. Le bushcraft s’inscrit ainsi dans une démarche plus globale de réflexion sur la soutenabilité de nos sociétés et incite à adopter des comportements plus responsables, tant sur le plan écologique que social.

La place de l’équipement et du matériel dans la pratique du bushcraft

L’importance d’un équipement adapté

Si le bushcraft privilégie l’utilisation de ressources naturelles et locales, l’emploi d’un équipement approprié reste essentiel pour assurer sa propre sécurité et faciliter certaines tâches. Les adeptes du bushcraft accordent généralement une grande importance à la qualité et à la durabilité de leur matériel, qui doit être capable de résister aux conditions les plus extrêmes.

Un couteau fixe et polyvalent : lame robuste, tranchant efficace et manche ergonomique

Une scie pliante légère et compacte pour couper du bois avec efficacité

Un kit de premiers secours complet pour faire face aux éventuelles blessures

Un hamac ou bivouac imperméable pour dormir au sec et à l’abri

Un réchaud portable et un kit de cuisine pour préparer ses repas

Un gourde filtrante permettant de purifier l’eau sans produits chimiques

L’importance de la créativité et de l’adaptation

Ce matériel constitue une base solide pour développer ses compétences et s’épanouir au sein de la communauté des pratiquants. Toutefois, le bushcraft est avant tout une philosophie qui encourage la créativité et l’adaptation face aux aléas du milieu naturel.