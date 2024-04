Quelles activités locales faire autour des gorges du Verdon ?

Les gorges du Verdon, situées dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont un véritable trésor naturel réputé pour leur beauté à couper le souffle. Cet endroit unique offre un large éventail d’activités de plein air pour tous les âges et tous les goûts. Dans cet article, nous vous présenterons quelques-unes des activités incontournables à découvrir autour des gorges du Verdon, ainsi que les charmants villages à visiter lors de votre séjour.

Activités sportives et aquatiques

Si vous cherchez un moyen de découvrir les gorges du Verdon tout en profitant de l’eau cristalline qui les traverse, plusieurs activités nautiques s’offrent à vous. Ces sports permettent non seulement de passer un bon moment en famille ou entre amis, mais aussi de contempler le magnifique paysage qui s’étend devant vos yeux depuis le cœur même des gorges.

Canoë-kayak et stand-up paddle

Parmi les activités nautiques les plus populaires figurent le canoë-kayak et le stand-up paddle. Ces deux disciplines offrent une expérience unique et immersive, vous permettant de naviguer au fil de l’eau en explorant les majestueuses gorges du Verdon. Le canoë-kayak est accessible à tous, même aux débutants, tandis que le stand-up paddle offre un défi supplémentaire pour ceux qui souhaitent perfectionner leur équilibre et leur technique.

Rafting et hydrospeed

Pour les amateurs de sensations fortes, il est possible de s’essayer au rafting ou à l’hydrospeed dans certaines parties des gorges. Ces activités sont encadrées par des professionnels et se pratiquent en groupe, ce qui garantit une expérience conviviale et sécurisée. Le rafting consiste à descendre les rapides sur une embarcation gonflable, tandis que l’hydrospeed est une descente en solitaire avec une combinaison renforcée et une planche spécifique.

Randonnées et balades

Les environs des gorges du Verdon offrent également un cadre idéal pour les randonnées pédestres. Les sentiers balisés permettent de découvrir la richesse des paysages, entre falaises vertigineuses et plateaux calcaires parsemés de fleurs sauvages.

Le sentier du Martel

L’un des sentiers les plus emblématiques est sans aucun doute le sentier du Martel. Ce parcours de 14 km débute à la Palud-sur-Verdon et serpente le long du fond des gorges, traversant notamment d’impressionnants tunnels creusés à même la roche. Il est conseillé de prévoir une journée entière pour compléter cette magnifique randonnée qui offre un panorama époustouflant sur les gorges du Verdon.

Le circuit des Crêtes

Pour ceux qui préfèrent admirer les gorges depuis leurs sommets, le circuit des Crêtes est une excellente option. Ce sentier de 23 km fait le tour complet des gorges et permet d’apprécier les vues imprenables sur ce joyau naturel classé Grand Site de France. La randonnée peut être effectuée en plusieurs heures ou scindée en étapes, selon la forme physique et le temps dont vous disposez.

VTT et cyclotourisme

Outre les activités nautiques et pédestres, il est également possible de sillonner les alentours des gorges du Verdon à vélo. Que vous soyez adepte de VTT ou de simple balade à bicyclette, les chemins variés et préservés de cette région sauront combler vos attentes.

La Route des Crêtes à vélo

Pour les cyclistes chevronnés, la Route des Crêtes constitue un parcours incontournable. Cette spectaculaire route panoramique de 24 km longe la rive sud des gorges et offre des points de vue remarquables tout au long du trajet. Le dénivelé important requiert une bonne condition physique, mais l’effort sera largement récompensé par la beauté des paysages rencontrés.

Les pistes cyclables du Parc naturel régional du Verdon

Pour les familles et les cyclotouristes à la recherche de balades plus tranquilles, le Parc naturel régional du Verdon propose plusieurs pistes cyclables aménagées qui serpentent entre collines, lacs et villages typiques. Ces itinéraires offrent une façon agréable et écologique de découvrir les charmes de cette belle région.

Escalade

Les gorges du Verdon sont également un haut lieu de l’escalade en France. Les falaises calcaires verticales des gorges offrent un terrain de jeu idéal pour les grimpeurs de tous niveaux. De nombreuses voies d’escalade ont été équipées, allant de l’initiation au niveau expert.

Escale à la falaise de l’Escalès

La falaise de l’Escalès est l’un des spots d’escalade les plus réputés dans les gorges du Verdon. Située sur la rive droite des gorges, elle offre près de 200 voies d’escalade pour satisfaire les grimpeurs de tous niveaux. Les mordus d’escalade y trouveront leur bonheur, tout en profitant d’un panorama exceptionnel sur les gorges et leurs eaux turquoise.

Villages et patrimoine culturel

Enfin, ne manquez pas de visiter quelques-uns des pittoresques villages perchés aux alentours des gorges du Verdon. Ces charmantes localités vous feront découvrir l’héritage historique et culturel de cette magnifique région.

Moustiers-Sainte-Marie

Souvent considéré comme l’un des plus beaux villages de France, Moustiers-Sainte-Marie est perché sur un éperon rocheux au pied duquel coule le ruisseau de Notre-Dame. Ses ruelles étroites et ses maisons aux façades fleuries en font un lieu enchanteur à visiter lors de votre séjour autour des gorges du Verdon.

Castellane

Dominée par les ruines de son ancienne forteresse, Castellane est une charmante ville entourée de montagnes verdoyantes. Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée à l’entrée des gorges du Verdon, elle constitue un point de départ idéal pour découvrir les multiples activités proposées dans la région.

Entre aventures sportives, randonnées bucoliques et découverte de magnifiques villages, les environs des gorges du Verdon ont tout pour plaire aux amoureux de la nature et du patrimoine culturel. N’hésitez donc pas à prendre le temps d’explorer cette région exceptionnelle lors de vos prochaines vacances !