Réclamation EasyJet : toutes les informations à connaitre

Ce n’est pas un secret ! Les retards et les annulations de vol sont presque toujours source de frustration. Toutefois, lorsqu’un incident de ce type survient avec EasyJet, le mieux, c’est de savoir comment faire valoir ses droits.

Nous vous proposons ce guide qui répond aux cinq principales questions sur la réclamation auprès d’EasyJet. Après lecture, vous saurez avec précision comment obtenir un remboursement ou une indemnisation rapidement.

1. Dans quels cas peut-on demander une réclamation ?

Selon les règles, une réclamation Easy jet est possible si votre vol est annulé, retardé de plus de 3 heures, ou si vous êtes confronté à une surréservation qui vous empêche d’embarquer. Les réglementations européennes (Règlement CE 261/2004) exigent qu’EasyJet indemnise les passagers dans ces situations, à condition que la cause ne soit pas un événement extraordinaire (comme une grève extérieure ou une météo extrême).

Si l’annulation survient à moins de 14 jours avant le départ, vous avez droit à un remboursement ou un vol de remplacement, selon votre choix.

2. Quel montant d’indemnisation peut-on espérer ?

Le montant varie selon la distance du vol et le retard à l’arrivée. Voici les indemnités standards applicables :

250 € pour les vols de moins de 1 500 km.

pour les vols de moins de 1 500 km. 400 € pour les vols intra-européens de plus de 1 500 km.

pour les vols intra-européens de plus de 1 500 km. 600 € si le retard dépasse 4 heures sur des vols de plus de 3 500 km hors UE.

Ces montants couvrent aussi les cas où un vol est annulé. Et dans le même temps, si une correspondance a été manquée, vous pouvez aussi en bénéficier. Mais en plus, EasyJet doit offrir des suppléments (repas, hébergement) au cas où le vol de remplacement est programmé le lendemain.

3. Comment déposer une réclamation auprès d’EasyJet ?

Pour déposer une réclamation auprès d’EasyJet, la méthode la plus courante est de passer par le formulaire en ligne disponible sur leur site internet. Ce formulaire permet de centraliser les demandes d’indemnisation ou de remboursement. Vous devez renseigner des informations clés, notamment votre numéro de réservation, les dates et le détail de votre vol concerné. Il est également recommandé d’ajouter des justificatifs comme les reçus de frais supplémentaires (repas, hébergement) si ces dépenses ont été engendrées par le retard ou l’annulation.

En complément du formulaire, EasyJet propose de nombreux autres canaux pour contacter le service client. Si vous préférez un contact plus direct, vous pouvez appeler leur service d’assistance par téléphone. Par contre, il faut noter que les temps d’attente peuvent parfois être longs, surtout en période de forte affluence. Sinon, l’autre option que vous avez, c’est d’utiliser leur application mobile. Avec ce dernier, il est possible de suivre vos réclamations.

EasyJet est en outre actif sur les réseaux sociaux, en particulier, Twitter, Facebook et Instagram. Ces plateformes seront utiles pour obtenir des réponses rapides, dans le cas où votre demande serait urgente. Mais, lorsque vous contactez EasyJet via ces canaux, prenez la peine de fournir des détails précis sur votre demande afin que l’équipe de service client puisse traiter efficacement votre réclamation.

Pour finir, précisons qu’il est impératif de faire un suivi rigoureux de votre réclamation pour que son traitement soit effectué dans les délais annoncés.

4. Quels sont les délais de traitement et de réponse ?

EasyJet s’efforce de répondre sous 28 jours après réception de votre demande. Toutefois, les délais varient en fonction du volume de réclamations. Nous vous recommandons de conserver toutes les preuves et de suivre votre réclamation régulièrement via le portail en ligne ou en contactant le service client. Vous avez par ailleurs jusqu’à 5 ans pour soumettre une demande en France.

5. Que faire si la réclamation est refusée ?

En cas de refus ou d’absence de réponse satisfaisante, vous avez encore de la marge. De manière générale, il est possible de :

Contacter une société spécialisée qui prendra en charge la procédure en échange d’une commission.

qui prendra en charge la procédure en échange d’une commission. Saisir un médiateur en transport aérien ou faire appel à une juridiction compétente si nécessaire.

Dans tous les cas, vous êtes tenu de bien connaître vos droits et de documenter toutes les étapes. Cela augmente vos chances d’obtenir une compensation adéquate.

Nous vous conseillons de suivre ces étapes et de rester méthodique. Ainsi, vous allez maximiser vos chances de succès pour obtenir un dédommagement auprès d’EasyJet. Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à solliciter le service client via les nombreux canaux disponibles.