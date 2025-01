L’Ouest américain : la destination idéale pour un road trip en famille ?

Au XIX siècle, la ruée vers l’or a encouragé des milliers de familles à entreprendre des traversées périlleuses dans l’espérance de la bonne fortune. Aujourd’hui, des millions de familles choisissent également de réaliser un tel périple.

En revanche, l’objectif est désormais de découvrir les nombreuses merveilles dont regorge l’une des plus belles régions du monde. Le grand Ouest américain est-elle la destination idéale pour un road-trip en famille ? Des éléments de réponse ici.

L’Ouest américain : un cocon de merveilles naturelles

À bien des égards, l’Ouest américain est la destination idéale pour un périple en famille. En effet, cette partie du pays se distingue par une surface exceptionnellement grande, irriguée par plusieurs milliers de kilomètres de routes. Cette étendue de terre offre donc la possibilité de passer des moments uniques sur la route et de découvrir de nombreuses merveilles naturelles.

Les merveilles naturelles justement font partie des principales attractions de cette partie du pays. Ainsi, en débutant le périple par l’État de l’Arizona, il est possible de visiter l’Antilope Canyon, une profonde gorge aux formes et aux couleurs originales roses et rouges. Ensuite, traversez l’État pour vous rendre au Colorado pour découvrir Monument Valley.

C’est une formation rocheuse unique qui illustre à elle seule les plus beaux clichés de l’Ouest américain. D’ailleurs, cet endroit a accueilli certaines scènes des plus belles œuvres du cinéma américain (Forrest Gump, 2001 l’Odyssée de l’espace entre autres). En outre, ne manquez surtout pas le Grand Canyon, un joyau classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

En cas de doute sur le trajet à adopter et les merveilles à visiter, n’hésitez pas à solliciter les services d’une agence locale qui propose des circuits aux États-Unis ou au Canada.

L’Ouest américain : le paradis des plages

Contrairement aux clichés longtemps véhiculés par les westerns, les rochers, les montagnes et le sable ne sont pas les principales caractéristiques de l’Ouest des États-Unis. Cette partie du pays se distingue aussi par des plages et des étendues aquatiques absolument divines.

C’est notamment le cas du lac Powell dans le Colorado, qui est né de la construction d’un barrage à proximité. À pied ou vue du ciel, l’eau de ce lac donne l’impression de changer constamment de couleurs.

À défaut, sortez des montagnes et visitez les plus belles plages du pays. Los Angeles, San Diego, Malibu et Santa Cruz ont de magnifiques plages qui accueillent chaque été des milliers de personnes. La plage de Santa Barbara est particulièrement impressionnante avec les montagnes qui l’entourent.

Ces plages sont particulièrement animées en été et proposent de nombreuses activités. Entre les cafés, les salons de tatouages, les centres de jeux (comme la roue de Venice Beach), il n’est pas bien difficile de trouver son bonheur.

L’Ouest américain : une expérience de route inédite

L’Ouest américain, c’est aussi de superbes routes pour des trajets en famille dans une voiture de location ou un Mobil-home. La route 66 en l’occurrence, considérée comme la route la plus solitaire du monde, est une véritable célébrité. Plus ancienne route du pays (désormais déclassée), elle traverse 8 États et raconte un pan entier de l’histoire des USA.

Traverser cette route en voiture permet de visiter et de découvrir les célèbres motels ou stations-service typiquement américains. Un tel voyage offre également la possibilité de déambuler dans les villes fantômes nées des nombreuses migrations.

La Pacific Coast Highway est également une merveille. Située entre des montagnes et l’océan pacifique, elle relie Los Angeles à San Francisco. Son charme réside dans le fait qu’elle offre une vue unique sur l’océan tout le long de son tracé, permettant ainsi d’admirer le reflet du soleil sur l’un des plus beaux océans du monde.

Une région riche en activités

Un road trip dans l’Ouest américain ne saurait être complétée sans la visite des plus belles villes de ce côté du pays. Prenez la Pacific Coast Highway pour vous rendre à Los Angeles. Sur place, visitez les hauteurs de la ville. Lauren Canyon et Mullholland Drive notamment offrent une vue imprenable sur la cité des Anges.

Avez-vous une préférence pour les paillettes ? Visitez Hollywood et les studios de cinéma de Burbank. Ensuite, longez l’autre sens de la route pour vous rendre à San Francisco. Respirez l’air marin sur le Golden Gate Bridge et revivez la naissance de la culture hippie.

Amateur de sensation ? Allez à Vegas, dans le désert du Nevada. Remontez le strip et faites le tour des casinos. Néanmoins, faites preuve de prudence, les casinos sont toujours gagnants. Faites donc preuve de prudence lors de votre virée.