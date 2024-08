Au Kazakhstan, le tourisme explose !

En 2024, le Kazakhstan enregistre une croissance fulgurante dans le secteur touristique, avec des investissements qui ont atteint 822,6 millions de dollars au premier semestre. L’occasion de découvrir ce pays unique, berceau des routes de la soie à l’Histoire riche et aux paysages à couper le souffle.

Depuis plusieurs années, Astana a fait du développement touristique sa priorité : un patrimoine matériel et immatériel riche, une culture unique et une civilisation qui mêle les héritages russes, mongols, chinois et perses ont fait du Kazakhstan un pays à très fort potentiel pour attirer les flux touristiques venus de Chine, de Turquie et d’Europe. D’ailleurs, les récents investissements massifs adoptés par le gouvernement kazakhstanais s’inscrivent dans une volonté claire de promouvoir le tourisme. Le secteur contribue déjà à plus de 9% du PIB national et des destinations phares comme les montagnes d’Almaty, les plages de la mer Caspienne et la région de Burabay bénéficient de cette attention particulière, attirant des millions de visiteurs chaque année.

Fait révélateur : le Kazakhstan a récemment été classé parmi les dix meilleures destinations de vie par le célèbre magazine italien « Dove Travel ». Une reconnaissance qui souligne l’attrait grandissant du pays auprès des touristes internationaux et qui reflète non seulement la beauté naturelle du Kazakhstan mais aussi les efforts soutenus pour améliorer les infrastructures touristiques et offrir des expériences mémorables aux visiteurs !

Des incitations gouvernementales

Pour encourager le développement du secteur, le gouvernement kazakh offre des incitations financières attractives. En effet, les entrepreneurs peuvent bénéficier de remboursements partiels pour les investissements dans les hôtels, les équipements pour stations de ski, et les autobus touristiques. Ces mesures ont permis d’attirer 500 millions d’euros d’investissements entre janvier et mai 2024… soit plus du double de la même période en 2023 !

L’avenir du tourisme au Kazakhstan s’annonce prometteur. Avec des projets en cours pour augmenter la capacité d’accueil, améliorer la logistique, et former du personnel qualifié, le pays vise à attirer un nombre croissant de touristes des régions voisines et au-delà. Ainsi, en 2024, plus de dix millions de visiteurs étrangers sont attendus : une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Les mornes années du Covid sont loin !

Enfin, les statistiques récentes montrent une croissance impressionnante du pays en K : le nombre de touristes internationaux a augmenté de 15% en 2023 par rapport à 2022. Les investissements dans le secteur ont également connu une hausse de 50% sur la même période. Les visiteurs proviennent principalement de Russie, de Chine et d’Europe, attirés par les paysages uniques et l’hospitalité kazakhe.