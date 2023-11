Escroqueries en ligne : attention aux arnaques sur les offres de voyage !

Que vous souhaitiez profiter d’une escapade automnale, ou prévoyez de planifier vos vacances d’hiver, il est important de prendre en considération les nombreuses escroqueries liées au voyage. Vous êtes nombreux à réserver vos vacances en ligne, une aubaine pour les cybercriminels, qui profitent de cet attrait pour mettre au point des arnaques en tout genre. Découvrons sans plus tarder quelles peuvent être ces escroqueries, et comment assurer sa sécurité en ligne lorsqu’il s’agit de réserver un futur voyage.

Un nombre croissant d’arnaques liées au voyage

Depuis quelques années, la manière dont nous réservons nos vacances évolue, et nous sommes aujourd’hui nombreux à réserver nos voyages directement sur Internet. Réserver un billet d’avion ou de train, un séjour tout compris ou choisir votre logement pour une semaine de vacances au soleil… Tout est possible en ligne, ce qui ouvre également la porte à de nombreuses arnaques. En voici quelques exemples :

Des vacances “gratuites”

Certaines annonces disponibles en ligne vous proposent de profiter de vacances dans des endroits de rêve gratuitement. Vous pourriez également recevoir un e-mail ou un sms qui vous informe que vous êtes l’heureux gagnant d’un voyage, pour lequel vous n’aurez pas à débourser un seul euro. Mieux vaut se méfier de telles offres, et des tarifs qui semblent être trop beaux pour être vrais.

Bien souvent, lorsque vous cliquez sur ces offres, des frais doivent être réglés avant de pouvoir valider votre réservation. Il s’agit en réalité d’une arnaque, et vous ne profiterez jamais de ces vacances dites gratuites. Certaines compagnies de voyage, hôtels ou compagnies aériennes peuvent proposer des concours pour vous faire gagner des vacances gratuites, mais il ne faut pas les confondre avec de fausses offres, destinées à vous arnaquer.

De faux documents de voyage

Il est de plus en plus facile pour les cybercriminels de copier les informations de véritables sites Internet, même lorsqu’il s’agit de sites officiels du gouvernement d’un pays. C’est une technique utilisée par les escrocs pour vous soutirer de l’argent, des informations personnelles ou encore contaminer vos appareils à l’aide d’un malware.

Pour cela, ils se font passer pour un site vous permettant d’obtenir des documents de voyage, tels qu’un permis pour l’étranger ou encore un visa. Des documents officiels que vous pourrez souvent obtenir plus rapidement par ce biais. Comme vous l’aurez compris, il s’agit de documents que vous ne recevrez jamais.

De fausses locations de vacances

Autre technique utilisée par les cybercriminels, ils s’inspirent d’annonces de location réelles qu’ils copient, ou créent leurs propres annonces pour des logements de qualité proposés à prix réduit, que vous pourrez facilement réserver en ligne. Malheureusement, de nombreux internautes tombent dans ce piège, et réservent des logements dont ils ne pourront jamais profiter. Une fois sur le lieu des vacances, soit ces logements sont déjà réservés, soit ils n’existent tout simplement pas, et plus aucun contact ne vous permet de récupérer votre argent.

Des billets d’avion offerts

À la manière des fausses offres d’hébergement, vous pourriez recevoir un email qui vous informe que vous avez gagné une place en première classe, ou que le prix du vol vous est offert pour une réservation réalisée sous certaines conditions, ce qui inclut souvent la location d’un hébergement. Là encore, il peut s’agir d’arnaques qui impacteront négativement le budget de vos vacances.

VOIR AUSSI : Le WiFi public gratuit est-il sûr en voyage ?

Nos recommandations pour assurer votre sécurité

Afin d’éviter de tomber dans les pièges des cybercriminels, il existe quelques recommandations que vous devrez prendre en compte lors de la réservation de vos futures vacances. En voici un résumé :

Utilisez un VPN. Associé à une fonctionnalité anti-malware, un VPN peut vous aider à rester en sécurité sur Internet. La définition d’un VPN consiste à sécuriser votre connexion sur tous vos appareils grâce au chiffrement de vos données. Cet outil vous permet ainsi de protéger aussi bien votre ordinateur que votre tablette ou votre téléphone portable.

Méfiez-vous des offres trop intéressantes pour être vraies. Lorsqu’une offre vous paraît trop belle pour être vraie, rendez-vous sur le site officiel de la marque mentionnée. Des tarifs trop bas indiquent souvent une tentative d’escroquerie.

Faites attention à la syntaxe et aux fautes d’orthographe. Vérifiez le nom du site et soyez méfiant lorsque l’offre, l’annonce ou le message comportent des fautes d’orthographe.

Restez vigilant face aux tentatives de phishing. Tout message qui vous est envoyé par email ou même sur votre téléphone peut s’avérer être une tentative de phishing, cela plus particulièrement lorsque ce message vous incite à cliquer sur un lien ou à télécharger une pièce jointe, de manière à profiter de vacances gratuites ou autres offres mensongères. Restez sur vos gardes.