Écotourisme : comment préparer un camping en pleine nature ?

Vous rêvez de vous reconnecter avec la nature tout en faisant attention à votre impact sur l’environnement. L’écotourisme, et plus particulièrement le camping en pleine nature, est une option toute trouvée pour allier plaisir et responsabilité. Cependant, vous devez absolument bien préparer cette aventure. Un minimum d’organisation s’impose. Nous vous aidons ici à travers des conseils éclairés afin de prendre les meilleures décisions.

Choisir le lieu idéal pour camper en pleine nature

Le camping est une activité qui promet aux passionnés de la nature de renouer avec l’essentiel. Cela dit, la première étape à satisfaire est de choisir un emplacement approprié où nicher. Choisissez donc un endroit propice au camping et où vous pourrez dresser une tente de la collection Latour. Nous vous recommandons spécialement les zones expressément désignées pour ce type d’activité en pleine nature.



Ces sites sont les plus adaptés à la préservation des écosystèmes. Si toutefois, vous ne trouvez pas à un site favorable à l’expérience de camping en pleine nature, consultez des sites d’écotourisme en ligne. Vous trouverez assez vite des contenus qui vous aideront à identifier les lieux prisés.

Une fois encore, le respect de la nature doit être au cœur de vos priorités. Évitez donc de choisir un lieu de camping situé près de sources d’eau, car cela peut perturber les habitats naturels. Sachez aussi que sur la plupart des sites réservés, les feux de camp sont interdits afin de minimiser l’impact des incendies.

Bien choisir sa tente et son matériel de camping

La deuxième étape à satisfaire consiste tout simplement à choisir votre couvert. En effet, camper en pleine nature ne signifie pas pour autant s’exposer à l’air libre à la merci des éléments extérieurs. Investissez alors dans une tente écologique et durable. Recherchez en ligne des modèles fabriqués comme le coton ou le polycoton.

Ces matériaux écologiques sont un premier pas vers un camping responsable. Certaines marques proposent même des tentes en tissus recyclés ou biodégradables. Prenez alors le temps nécessaire pour analyser vos besoins en matière de capacité d’accueil, de résistance de la tente et de sa facilité à être dressé.

Se procurer les accessoires indispensables

Un camping en pleine nature dans le Parc national des Cévennes est une activité qui implique de s’isoler du monde. Pour séjourner en toute autonomie, procurez-vous quelques indispensables. Misez notamment sur des lampes LED rechargeables ou des panneaux solaires portatifs pour réduire votre consommation d’énergie.

Nous vous suggérons aussi les batteries rechargeables et les chargeurs solaires qui sont des alliés pour une gestion écologique de vos appareils électroniques. Aussi, pour limiter vos déchets, optez pour des ustensiles de cuisine réutilisables et légers. Les gourdes filtrantes et les boîtes hermétiques en acier inoxydable vous aideront en ce sens.

Adopter des pratiques écoresponsables en camping

Cela va sans dire. Un camping de quelques jours en Auvergne ou dans le Jura nécessitera que vous revoyiez certaines de vos habitudes, afin de préserver l’environnement aux alentours. Voici les différentes façons d’y parvenir.

Une gestion écoresponsable de l’eau et de l’électricité

Évitez le gaspillage d’eau en vous servant des équipements économes comme des douches solaires portatives. De même, si vous cuisinez, préférez l’utilisation d’un petit réchaud qui nécessitera peu de combustibles naturels comme les bois morts. Les modèles 100 % électriques restent toutefois les plus conseillés dans ce contexte.

Réduire, réutiliser et recycler

Misez en outre sur la pratique du zéro déchet. La règle d’or : « Ne laissez rien d’autre que vos empreintes ». Pour ce faire, apportez sur vous des sacs pour trier vos déchets sur place et les ramener ensuite dans les zones prévues pour leur traitement. Il est tout également primordial de vous servir de produits de toilette biodégradables. Bref, limitez au maximum les emballages inutiles pour ne pas laisser en vrac après votre départ.

Organiser des activités en harmonie avec la nature

Pour finir, réfléchissez à des façons plus écologiques de profiter de la faune et de la flore sans perturber l’écosystème. Le camping en pleine nature offre une occasion unique d’observer des paysages magnifiques et des animaux dans leur habitat naturel.

Pour ne pas les effrayer ou avoir à trop les approcher, utilisez des jumelles pour garder une distance raisonnable. Des activités zéro impact comme la randonnée et la photographie sont très populaires. Ce sont de bons loisirs que nous vous invitons à découvrir le temps de votre séjour.