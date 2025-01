Lorsqu’on envisage une croisière tout inclus, l’objectif est de vivre une expérience immersive sans se soucier des frais annexes. MSC Croisières, l’un des leaders du marché, propose différentes formules permettant aux voyageurs de profiter pleinement de leur traversée. Que vaut réellement l’offre All Inclusive de cette compagnie ? Voici un tour d’horizon des services inclus, des options disponibles et des avis des passagers sur cette expérience en mer.

MSC Croisières : une compagnie reconnue pour ses prestations tout compris

Avec une flotte moderne et des itinéraires variés, MSC Croisières s’est imposée comme une référence dans le secteur des croisières. Offrant des traversées à travers la Méditerranée, les Caraïbes, l’Europe du Nord et bien d’autres destinations, la compagnie attire un large public à la recherche de séjours confortables et bien organisés.

L’un des principaux atouts de MSC est la diversité de ses offres All Inclusive, qui permettent aux voyageurs de mieux maîtriser leur budget tout en accédant à des services premium. Que ce soit pour un séjour classique ou une expérience haut de gamme avec le MSC Yacht Club, il existe différentes formules adaptées à chaque besoin.

👉 Pour comparer avec une autre compagnie, consultez notre avis sur le All Inclusive de Costa Croisières.

Que comprend une croisière tout inclus avec MSC ?

Avant d’embarquer, il est important de savoir ce qui est vraiment inclus dans une croisière MSC afin d’éviter les surprises. La compagnie propose une base de prestations communes à toutes ses croisières, auxquelles peuvent s’ajouter des forfaits optionnels.

Les services systématiquement inclus

Quelle que soit la croisière choisie, certains services sont toujours compris dans le prix du voyage :

Hébergement : cabine adaptée aux besoins et au budget (intérieure, balcon, suite…).

: cabine adaptée aux besoins et au budget (intérieure, balcon, suite…). Restauration : accès aux buffets et restaurants principaux avec un large choix de mets.

: accès aux buffets et restaurants principaux avec un large choix de mets. Divertissements : spectacles de niveau international, concerts live et animations à bord.

: spectacles de niveau international, concerts live et animations à bord. Activités sportives : accès aux infrastructures telles que les piscines, la salle de sport et les terrains de sport.

: accès aux infrastructures telles que les piscines, la salle de sport et les terrains de sport. Clubs enfants et ados : encadrement des plus jeunes avec des espaces dédiés.

Ces prestations de base garantissent un séjour agréable sans frais cachés. Cependant, certains services restent en option, notamment les boissons, l’internet et l’accès au spa.

Les forfaits tout inclus : options et avantages

Pour profiter pleinement de son voyage, MSC propose plusieurs formules All Inclusive, dont voici les plus populaires :

✅ Le forfait boissons

MSC propose différents forfaits boissons allant de l’offre Easy Package (boissons de base) au Premium Extra Package, qui inclut vins, spiritueux et cocktails. Un atout majeur pour ceux qui souhaitent éviter les dépenses imprévues sur place.

✅ Le pack Vols & Transferts

Idéal pour une expérience fluide, ce forfait inclut le transport aérien et les transferts entre l’aéroport et le port d’embarquement, évitant ainsi le stress des correspondances.

✅ Le MSC Yacht Club : une expérience ultra premium

Pour une croisière luxe tout inclus, MSC propose le MSC Yacht Club. Cette offre permet d’accéder à des services haut de gamme :

Majordome et conciergerie 24h/24

Accès exclusif à des espaces privés (piscines, restaurants)

Forfait boissons Premium Extra et Wi-Fi inclus

Un service qui s’adresse aux voyageurs en quête d’exclusivité et de confort absolu.

Pour en savoir plus, découvrez les meilleures offres pour partir avec MSC.

Avis des voyageurs sur le tout inclus chez MSC

Les retours des passagers sont généralement très positifs, notamment sur la qualité des services et la diversité des offres.

Les points forts souvent mentionnés

Une excellente restauration : de nombreux voyageurs soulignent la variété des plats et la qualité des repas, en particulier dans les restaurants principaux et buffets .

: de nombreux voyageurs soulignent la variété des plats et la qualité des repas, en particulier dans les . Des animations de haut niveau : avec des spectacles dignes de Broadway , l’expérience de divertissement est souvent citée comme l’un des points forts des croisières MSC.

: avec des spectacles dignes de , l’expérience de divertissement est souvent citée comme l’un des points forts des croisières MSC. Un bon rapport qualité-prix : comparé à certaines compagnies concurrentes, l’offre All Inclusive de MSC est jugée intéressante et compétitive.

Quelques limites à noter

Malgré des prestations de qualité, certains points d’amélioration reviennent dans les avis :

Le Wi-Fi en supplément : contrairement à d’autres compagnies, l’accès internet n’est pas systématiquement inclus dans l’offre de base.

: contrairement à d’autres compagnies, l’accès internet n’est pas systématiquement inclus dans l’offre de base. Les boissons non incluses dans l’offre standard : si l’eau et certaines boissons chaudes sont gratuites au buffet, les autres boissons sont en supplément à moins d’avoir souscrit un forfait.

: si l’eau et certaines boissons chaudes sont gratuites au buffet, à moins d’avoir souscrit un forfait. Un MSC Yacht Club coûteux : bien que très apprécié pour son luxe, ce service est réservé à un public prêt à investir un budget conséquent.

VOIR AUSSI : Quel est le prix d’un tour du monde en croisière ?

MSC All Inclusive : un bon choix pour une croisière sans stress

Avec ses formules tout compris adaptées à divers profils de voyageurs, MSC Croisières offre une expérience flexible et agréable. Son offre de base bien fournie combinée à ses forfaits optionnels permet à chacun de personnaliser son séjour selon ses envies et son budget.

Si vous recherchez une croisière tout inclus avec un bon équilibre entre confort et maîtrise des coûts, MSC s’impose comme une option solide à envisager.