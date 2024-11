10 secrets pour un vol en avion sans stress avec des enfants

Prendre l’avion avec des enfants ✈️ peut être une source de stress 😰 pour de nombreux parents. Personne ne souhaite être le parent dont les enfants pleurent et dérangent les autres passagers. Cependant, avec une bonne préparation 👜 et quelques conseils, il est tout à fait possible de rendre ce moment agréable 🌟 et sans tracas. Voici donc 10 astuces pour garantir un vol sans stress avec vos enfants.

Optez pour un vol direct

Le premier conseil, et sans doute le plus évident, est de choisir un vol direct ✈️. Pour un premier voyage, il peut être judicieux de dépenser un peu plus pour éviter les complications. Les transferts peuvent être longs et les retards fréquents, ce qui génère beaucoup de stress 😓. En optant pour un vol direct, vous minimisez ces tracas et facilitez le voyage pour vous et vos enfants.

VOIR AUSSI : Comment trouver les meilleurs prix pour vos billets d’avion et hôtels payables en 4 fois ?

Planifiez à l’avance

Planifier à l’avance 🗓️ est l’un des secrets essentiels pour un voyage sans stress. Si possible, choisissez des vols qui s’alignent avec les heures de sieste ou de sommeil de vos enfants. Cela augmente vos chances d’avoir des petits endormis pendant le vol 😴. Prévoyez également du temps supplémentaire pour les déplacements à l’aéroport, car voyager avec des enfants peut souvent prendre plus de temps que prévu. Si vous prenez un vol le soir, votre mini pourrait, espérons-le, faire sa nuit durant le trajet. À l’inverse, un vol le matin permettra à votre enfant d’être plein d’énergie ⚡ et curieux de son environnement.

Réservez stratégiquement vos sièges

Pour un voyage plus facile, réservez vos sièges à l’avance 🪑 et choisissez des emplacements à proximité des toilettes🚻. Cela simplifiera les déplacements fréquents avec vos enfants. Si vous avez un petit, placez-vous côté fenêtre 🪟. Cela lui donnera un angle de vue captivant et l’occupera pendant le vol. En voyageant avec plusieurs enfants, il peut être judicieux de répartir les parents pour chaque enfant. Cette approche permet de mieux gérer les besoins spécifiques de chacun, rendant le voyage plus agréable pour toute la famille.

Gardez vos enfants occupés pendant le vol

Les enfants peuvent rapidement s’ennuyer, surtout lors de longs vols. Pour éviter cela, préparez un sac de surprises 🎒 rempli de petits jouets, de livres, de coloriages et de jeux électroniques. Alternez les activités pour capter leur attention et éviter l’ennui. Si possible, téléchargez des films ou des dessins animés sur une tablette avant le départ, afin de leur offrir un moment de divertissement calme 📺. N’oubliez pas d’inclure des écouteurs adaptés à leurs petites oreilles pour qu’ils puissent profiter de leurs contenus confortablement 🎧.

Gérez le décollage et l’atterrissage

Un aspect important à ne pas négliger pour un vol serein avec des enfants est la gestion des phases de décollage et d’atterrissage. Ces moments peuvent être délicats en raison de la pression dans les oreilles. Pour atténuer cet inconfort, encouragez vos enfants à boire de l’eau ou du lait durant ces périodes, car le fait de déglutir aide à équilibrer la pression. Pour les plus grands, les sucettes ou les bonbons peuvent également s’avérer très efficaces 🍬.

VOIR AUSSI : Voyager en avion avec votre chien : tout ce que vous devez savoir

Profitez des services pour familles

Un autre conseil pour un voyager en avion avec des enfants est de tirer parti des services offerts par les compagnies aériennes. Beaucoup d’entre elles proposent des kits d’activités pour les enfants ou des repas adaptés 🍽️. N’hésitez pas à demander ces services ou à vérifier leur disponibilité lors de votre réservation. De plus, certaines compagnies permettent l’embarquement prioritaire pour les familles avec de jeunes enfants. Vous offrant ainsi la possibilité de vous installer tranquillement avant l’arrivée des autres passagers. Cela peut grandement simplifier le début de votre voyage !

Faites participer les enfants à l’organisation du voyage

Pourquoi ne pas faire participer votre enfant pendant le vol pour organiser le séjour ? Les enfants aiment se sentir impliqués 💼. Cela leur donnera un sentiment de responsabilité et les rendra plus enthousiastes à l’idée de leur aventure✈️. En les impliquant ainsi, vous les occupez pendant le trajet et les familiarisez avec le programme qui les attend 📅.

Choisissez des vêtements confortables

Les enfants se sentent souvent plus à l’aise dans des vêtements confortables 👕. Privilégiez des tenues faciles à enlever pour un changement rapide, comme des pantalons élastiques et des hauts amples. Pour les plus petits, des couchessupplémentaires peuvent également être utiles, surtout lors de vols plus longs, afin d’éviter des situations inconfortables🚼.

Prévoyez des collations

Un autre conseil pour un voyage agréable en avion avec des enfants est de faire vos provisions 🍏. Bien que la nourriture soit souvent incluse à bord, les repas d’avion ne correspondent pas toujours à leurs goûts. Prévoyez des collations saines et variées pour les occuper et éviter les crises de faim 🍪. Optez pour des aliments faciles à transporter, comme des fruits secs, des biscuits ou des barres de céréales. Si votre enfant a des préférences alimentaires ou des allergies, assurez-vous d’emporter des options adaptées à ses besoins.

VOIR AUSSI : Partir avec un bébé en avion, à quoi faut-il penser ?

Restez flexible et positif

Voyager avec des enfants nécessite souvent une grande dose de flexibilité. Les imprévus, comme un retard de vol, une perte de bagages ou une crise de votre petit, peuvent survenir à tout moment. Dans ces situations, il est important de rester calme et de garder une attitude positive 😊. Vos enfants ressentent votre énergie ; plus vous êtes détendu, plus ils le seront aussi. Ne soyez pas trop dur avec vous-même ! Voyager peut être difficile, et il n’est pas toujours évident pour un enfant de rester immobile trop longtemps. Au lieu de crier ou de vous fâcher, expliquez les choses avec douceur et envisagez de proposer une petite récompense à l’arrivée 🎁. Restez toujours positif et encouragez-les dans ces moments difficiles !

Pour conclure,

Voyager en avion avec des enfants peut sembler intimidant, mais avec ces 10 secrets, vous serez prêt à gérer chaque étape du voyage sans stress ✈️. La clé réside dans une bonne préparation, une attitude flexible et une organisation rigoureuse. N’oubliez pas, plus vous serez détendu, plus vos enfants le seront aussi 😊. Bon vol !

Bonus vidéo : 10 conseils pour prendre l’avion avec un bébé